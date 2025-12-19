Cháy lớn ở quán thịt chó Cổng Chào 'thị phi' trên TikTok

Thông tin quán thịt chó ở TP Yên Bái cũ viral trên TikTok với nội dung gây tranh cãi bị cháy khiến mạng xã hội xôn xao vào chiều 19/12.

Trao đổi với Tri thức - Znews, lãnh đạo Công an phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) xác nhận trưa 19/12 đã xảy ra vụ cháy quán thịt chó trên địa bàn phường. "Hiện lửa đã được dập tắt, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra", đại diện công an phường cho biết.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền các video và hình ảnh cho thấy vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán thịt chó Cổng Chào (thuộc địa bàn TP Yên Bái cũ). Ngọn lửa phừng phừng, khói đen bốc lên cao hàng chục mét.

Nhiều người dùng mạng nhận ra đây là cửa hàng thịt chó nổi tiếng trên TikTok, từng gây tranh cãi với nhiều clip chế biến món ăn kỳ lạ.

Những hình ảnh về vụ cháy lan truyền trên mạng. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, quán ăn này đăng tải nhiều video chế biến thịt chó thành món "trà sữa chân chó", "thịt chó sốt đậu". Những nội dung này thu hút hàng chục triệu view, song cũng nhận ý kiến tiêu cực.

Hiện phía cửa hàng thịt chó này chưa có thông báo về thiệt hại hay cho biết có tiếp tục bán hàng. Trên kênh TikTok có gần 79.000 người theo dõi, dân mạng đã để lại bình luận về vụ cháy.

Trong khi đó, trang Facebook "Thịt chó cổng chào" đã đổi tên chỉ ít tiếng sau khi vụ cháy xảy ra. Trang này cũng đã khóa bình luận công khai, với bài đăng gần nhất là vào sáng cùng ngày.