Số phận trái ngược của 3 ái nữ gia tộc Samsung

Sinh ra trong gia tộc Samsung quyền lực, 3 ái nữ của cố Chủ tịch Lee Kun-hee có chung điểm xuất phát nhưng lại bước vào 3 số phận đối lập nhau.

3 ái nữ của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee: Lee Yoon-hyung (con út, đã qua đời), Lee Seo-hyun (con thứ hai) và Lee Boo-jin (con cả).

Sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất Hàn Quốc, 3 người con gái của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee từng được kỳ vọng trở thành những mắt xích quan trọng trong đế chế kinh tế hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, theo thời gian, mỗi người lại đi theo một con đường riêng.

Lee Boo-jin, Chủ tịch Hotel Shilla, thường được giới kinh doanh và truyền thông nhận xét là người giống cố Chủ tịch Lee Kun-hee nhất. Từ ngoại hình, phong thái đến phong cách lãnh đạo quyết đoán, bà được xem là hiện thân rõ nét của thế hệ kế thừa mang tinh thần kỷ luật và hiệu quả của Samsung. Dù sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, Lee Boo-jin lại được đánh giá là người sống giản dị, kín tiếng.

Sinh năm 1970, bà tốt nghiệp Trường Ngoại ngữ Daewon và khoa Nhi đồng học, Đại học Yonsei. Gia nhập Hotel Shilla năm 2001, Lee Boo-jin nhanh chóng thăng tiến và trở thành chủ tịch vào năm 2010. Dưới sự điều hành của bà, Hotel Shilla thoát khỏi hình ảnh một doanh nghiệp dịch vụ truyền thống, vươn lên thành "ông lớn" trong lĩnh vực bán lẻ miễn thuế của Hàn Quốc, cạnh tranh trực diện với các tập đoàn quốc tế.

Bà Lee Boo-jin là con gái lớn của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee. Ảnh: MT.

Cuộc hôn nhân giữa bà Lee Boo-jin và ông Im Woo-jae - một nhân viên văn phòng bình thường - từng gây chú ý lớn vì sự chênh lệch xuất thân. Sau hơn 5 năm kiện tụng căng thẳng, hai người chính thức ly hôn vào đầu năm 2020. Bà giành quyền nuôi con trai duy nhất, Lim Dong-hyun. Trong khi ông Im từng yêu cầu khoản bồi thường khoảng 1.200 tỷ won, phán quyết cuối cùng của tòa án chỉ chấp thuận 14,1 tỷ won.

Khác với chị gái, Lee Seo-hyun (sinh năm 1973) được biết đến là người mềm mỏng, thiên về chiều sâu chuyên môn và chiến lược dài hạn. Bà từng giữ chức Chủ tịch mảng thời trang của Samsung C&T đến năm 2018, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hình ảnh thời trang cao cấp của tập đoàn.

Lee Seo-hyun tốt nghiệp Trường Trung học Nghệ thuật Seoul và Trường Thiết kế Parsons (Mỹ), gia nhập lĩnh vực thời trang từ năm 2002. Được đánh giá là người có nền tảng chuyên môn vững chắc, bà góp phần đưa thời trang Samsung tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2018, Lee Seo-hyun rút khỏi Samsung C&T để chuyển sang phụ trách công tác xã hội, giữ vai trò Chủ tịch Quỹ Phúc lợi Samsung, đồng thời tham gia điều hành Bảo tàng Nghệ thuật Leeum - không gian văn hóa mang đậm dấu ấn cá nhân của gia tộc họ Lee.

Bà Lee Seo-hyun có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ảnh: BOF.

Ngày 29/3/2024, bà Lee Seo-hyun bất ngờ trở lại Samsung C&T với cương vị Chủ tịch, phụ trách hoạch định chiến lược cho các mảng xây dựng, thương mại và thời trang. Động thái này được giới quan sát đánh giá là bước đi quan trọng trong bối cảnh Samsung tái cơ cấu và củng cố bộ máy lãnh đạo.

Về đời sống riêng, bà Lee Seo-hyun kết hôn với ông Kim Jae-yeol - con trai thứ hai của ông Kim Byung-kwan, Chủ tịch danh dự báo DongA Ilbo. Ông Kim được đào tạo bài bản tại Mỹ, hiện là Chủ tịch bộ phận nghiên cứu marketing thể thao của Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung. Sau hơn hai thập kỷ chung sống, hai người có 4 con và duy trì cuộc sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ đời tư trước công chúng.

Trái ngược với hai người chị, cô con gái út Lee Yoon-hyung (sinh năm 1979) lại có số phận ngắn ngủi và nhiều bi kịch. Năm 2005, khi đang du học tại Mỹ, Lee Yoon-hyung qua đời ở tuổi 26, để lại cú sốc lớn cho gia đình, đặc biệt là Chủ tịch Lee Kun-hee. Nhiều người cho rằng từ sau biến cố này, tình cảm ông dành cho các con gái càng trở nên sâu sắc hơn.

Lee Yoon-hyung qua đời bí ẩn tại Mỹ khi mới 26 tuổi. Ảnh: Preview.

Trước khi qua đời, Lee Yoon-hyung từng gây chú ý trên mạng xã hội Cyworld vào năm 2004 với những dòng chia sẻ giản dị, gần gũi, khác xa hình ảnh một tiểu thư tài phiệt. Cô được biết đến là người năng động, cởi mở và có đời sống nội tâm phong phú.

Lee Yoon-hyung tốt nghiệp khoa Văn Pháp, Đại học Nữ Ewha và theo học tại Đại học New York khi qua đời. Ngày 18/11/2005, cô được phát hiện tử vong tại căn hộ riêng ở Manhattan. Nguyên nhân cái chết đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi: phía Samsung cho biết đó là tai nạn giao thông, trong khi một số nguồn khác nghi ngờ khả năng tự sát.

Chủ tịch Lee Kun-hee tổ chức tang lễ cho con gái theo nghi thức Phật giáo tại New York, sau đó lập linh đường tại Seoul và được cho là nhiều lần sang Mỹ để tưởng nhớ con.