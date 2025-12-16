Thực hư ảnh cô dâu, dàn bê tráp miền Tây 'nhào lộn, trồng cây chuối'

Những kiểu tạo dáng độc lạ như trồng cây chuối, nhào lộn, bật nhảy của cô dâu cùng dàn bên tráp đến từ Bến Tre nhanh chóng viral khắp cõi mạng.

Cô dâu T.N. đến từ Bến Tre cùng dàn bê tráp đang là tâm điểm gây chú ý với bộ ảnh tạo dáng "có một không hai".

Không phải những kiểu tạo dáng nền nã thông thường, cô dâu cùng những người bạn của mình xuất hiện với hàng loạt kiểu tạo hình "khó đỡ" như trồng cây chuối, uốn người, bật nhảy lên cao...

"Lưu ý hành động được thực hiện bởi dâu và dàn bê tráp trình thách đấu, vui lòng không làm theo", nhiếp ảnh gia Điền Nguyễn, cũng là người chia sẻ bộ hình lên mạng xã hội, viết dòng chú thích kèm theo.

Chỉ sau một ngày, bộ ảnh độc lạ đã viral khắp cõi mạng, được hàng chục fanpage lớn nhỏ chia sẻ lại, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Dưới các bài đăng, dân mạng để lại bình luận hài hước và có chút nghi ngờ về tính chân thực.

"Chắc cô dâu với dàn phù dâu đều là dân học võ mới tạo dáng được cỡ đó", "Tạo dáng kiểu này ai làm lại", "Muốn học theo lắm nhưng gân cốt tôi không cho phép", "Trông ảo nhỉ, ảnh thật hay AI vậy?", "Trồng cây chuối sao tà áo dài thẳng thớm lạ vậy?" - nhiều người bày tỏ.

Thực tế, đây là bộ ảnh được chỉnh sửa bởi AI.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Điền Nguyễn (32 tuổi) cho biết thực tế bộ ảnh độc lạ được anh chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) từ bộ hình gốc. Thực tế, cô dâu và các phù dâu không hề tạo những dáng khó như vậy.

"Ý tưởng xuất phát khi tôi thấy dạo này đang có trend hướng dẫn tạo dáng với áo dài trên TikTok, cũng tạo bởi AI. Tôi làm thử rồi gửi cho cô dâu xem, mọi người đều bật cười vì thích thú", nhiếp ảnh gia đến từ Bình Đại (Bến Tre) bày tỏ.

Những hình ảnh gốc được chụp trong lễ vu quy của cô dâu T.N. vào cuối tháng 11. Tới ngày 14/11, anh Điền Nguyễn đã xin phép cô dâu chia sẻ những hình ảnh hài hước, được chỉnh sửa bởi AI lên mạng.

"Chúng tôi cũng khá bất ngờ khi bộ ảnh viral như vậy", anh bày tỏ, cho biết cô dâu và những người trong cuộc đều suy nghĩ theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, khi bộ ảnh viral cũng xuất hiện một số bình luận trái chiều, cho rằng tạo dáng với áo dài như vậy có phần phản cảm. "Chúng tôi cũng đã bàn trước với cô dâu, và mục đích đăng lên để vui vẻ nên không quá quan tâm đến những ý kiến bên ngoài", anh Điền Nguyễn nói.

Những hình ảnh thực tế của cô dâu trong ngày trọng đại hôm 30/11.