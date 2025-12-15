Đức Huy và bạn gái MC khoe nhẫn cưới

Kỷ niệm một năm hẹn hò, cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt và chia sẻ khoảnh khắc đeo nhẫn ngọt ngào, bàn tính đến chuyện tổ chức đám cưới.

Khoảnh khắc MC Mù Tạt khoe nhẫn cưới cùng cầu thủ Đức Huy. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Tối 15/12, MC Mù Tạt (tên thật Nguyễn Huyền Trang) chia sẻ bài đăng tròn một năm hẹn hò cùng bạn trai - cầu thủ Phạm Đức Huy - trên Facebook hơn 345.000 người theo dõi.

Cô viết: "Nhân dịp kỷ niệm 1 năm, Đức Huy rủ 'Em với Tạt hợp tác lấy lại số phong bì đã ứng ra suốt thời gian qua không?' Mình thấy hợp lý nên đành gật đầu, giờ đang lên danh sách xem ai đã từng nhận quà cưới của mình, cũng dài tầm mười mấy trang A4".

Đồng thời, MC Mù Tạt cũng hé lộ cột mốc hai người chính thức yêu nhau là ngày 15/12/2024.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Bạn trai của nữ MC cũng để lại bình luận dí dỏm: "Sân Mỹ Đình cho thuê làm đám cưới không nhỉ? Chứ khách khứa như này rạp nào chứa cho đủ…".

Trên trang cá nhân, Đức Huy cũng chia sẻ khoảnh khắc cùng vị hôn thê đi mua nhẫn cưới. Nam cầu thủ gây chú ý với mái tóc xanh mới lạ. Trung vệ Quế Ngọc Hải bình luận: "Lại nữa rồi", trong khi cầu thủ Đặng Văn Lâm hài hước khen: "Tóc đẹp lắm dữ đi hoàng tử ơi".

Trước đó, vào ngày 27/11, Phạm Đức Huy gây chú ý khi đăng ảnh quỳ gối cầu hôn MC Mù Tạt trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Kèm theo hình ảnh, nam cầu thủ sinh năm 1995 viết: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt".

Trên mạng xã hội, MC Mù Tạt không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc được bạn trai chăm sóc. Cả hai thường xuyên đồng hành, ủng hộ nhau trong công việc, đồng thời giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình hai bên.

MC Mù Tạt sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với loạt chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao... Cô cũng ghi dấu ấn qua các bộ phim như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen.

Trong khi đó, Phạm Đức Huy kém bạn gái 2 tuổi, từng khoác áo CLB Hà Nội và Nam Định, góp công vào nhiều thành tích đáng nhớ của bóng đá Việt Nam như á quân U23 châu Á 2018, vào tứ kết ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup.