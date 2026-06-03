Gia chủ bật khóc chứng kiến nhà 3 tầng nứt toác do hàng xóm đào móng

Cửa hàng giày dép ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nghiêng sang một bên khi công trình bên cạnh gây ra sự cố.

Shop thời trang ở Bắc Ninh nghiêng nứt khi nhà bên cạnh đào móng Cửa hàng thời trang 3 tầng ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh) nứt toác, có nguy cơ sập khi nhà bên cạnh đào móng.

Sáng 3/6, căn nhà đang thi công ở số 31 đường Thánh Thiên (tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, Bắc Ninh) xảy ra sự cố khiến căn nhà 3 tầng liền kề ở số 33 - là một cửa hàng giày dép - bị nghiêng, nứt.

Trong clip chia sẻ lên mạng, chị Nguyễn N., chủ căn nhà bị nghiêng nứt, bật khóc nức nở khi chứng kiến cơ ngơi của mình sắp mất đi. "Mất hết rồi mọi người ơi, mất hết cả hàng họ, mất tất cả rồi", người phụ nữ nghẹn ngào nói.

Theo các hình ảnh được chia sẻ, căn nhà 3 tầng xuất hiện nhiều vết nứt lớn ở mặt tiền và tường bên. Kết cấu công trình biến dạng và bị nghiêng về phía móng nhà đang xây bên cạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khi sự cố xảy ra, trong nhà không có người nên không xảy ra thiệt hại về người.

Mặt tiền và tường bên cửa hàng thời trang xuất hiện nhiều mảng nứt lớn, kết cấu biến dạng. Ảnh: Nhung Nguyễn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Ủy ban nhân dân phường Bắc Giang cho biết ngay khi nhận được phản ánh, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo và phong tỏa khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương làm việc với chủ đầu tư công trình đang thi công và các hộ dân bị ảnh hưởng để thống nhất phương án khắc phục.

Rà soát ban đầu cho thấy ngoài cửa hàng kinh doanh giày dép, còn có 9 hộ lân cận cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Phường đã có phương án di dời tạm các hộ trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn cho đến khi sự cố được xử lý.

"Phường đang họp chỉ đạo, triển khai lực lượng xuống địa bàn và tiếp tục rà soát, tính toán thiệt hại để hỗ trợ người dân và có phương án xử lý", đại diện UBND phường Bắc Giang cho biết.