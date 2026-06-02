Danh tính thanh niên lao vào cứu người phụ nữ bị đâm ở Hải Phòng

Trong tình thế nguy hiểm, Huy Hoàng nhanh trí ném mũ bảo hiểm thu hút sự chú ý của đối tượng, sau đó dùng bình cứu hỏa làm xao nhãng khiến hắn bỏ đi.

Thanh niên xông vào cứu người phụ nữ bị 'ma men' đâm ở Hải Phòng Sau khi say rượu, đối tượng côn đồ cầm hung khí tấn công một phụ nữ trên đường phố Hải Phòng lúc rạng sáng. Huy Hoàng không màng nguy hiểm, lao vào giải cứu nạn nhân.

Chiều 2/6, chia sẻ với Tri thức - Znews, Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi, thợ sửa xe máy ở Hải Phòng) cho biết sự việc xảy ra tại khu vực Đài liệt sĩ thành phố Hải Phòng.

Hoàng cho biết rạng sáng 2/6, một người đàn ông có biểu hiện bất thường liên tục sử dụng hung khí tấn công một phụ nữ đang di chuyển trên đường.

"Cô ấy giật mình ngã xuống đường. Tên cầm dao nhắm vùng mặt, cổ để đâm. Mọi người đều sợ nên không ai dám lại gần", Hoàng nói.

Trong lúc hỗn loạn, Hoàng quan sát thấy một bình cứu hỏa gần khu vực trạm xăng nên nhanh chóng mượn. Anh sử dụng bình cứu hỏa xịt thẳng vào kẻ côn đồ để giải cứu nạn nhân.

Theo Hoàng, người phụ nữ bị nhiều vết thương ở mặt, cổ, bụng và chân, trong đó có chấn thương nặng ở vùng mắt và mũi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và được thông báo đã qua cơn nguy kịch.

Hoàng cho biết đây không phải lần đầu anh tham gia hỗ trợ người gặp nạn trong tình huống khẩn cấp.

Huy Hoàng yên tâm khi người phụ nữ anh cứu đã qua cơn nguy kịch.

Nói về phản ứng của những người có mặt tại hiện trường, Hoàng cho rằng không thể trách họ.

"Đối tượng quá hung hãn khiến ai cũng e dè. Hiện sức khỏe của tôi ổn định, sau khi sự việc diễn ra, tôi trở về sinh hoạt bình thường. Hành động của tôi là điều nên làm", Hoàng nói.

Sau vụ việc, Hoàng đến Công an phường Lê Chân để lấy lời khai và chủ động đi kiểm tra HIV do từng tiếp xúc với máu trong quá trình hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, rạng sáng 2/6, trên tuyến đường Lạch Tray (thuộc địa phận phường Lê Chân, TP Hải Phòng), đối tượng Phan Tuấn Hưng (46 tuổi, trú quận Ngô Quyền) sau khi uống rượu say đã dùng vật giống dao bầu tấn công một phụ nữ đang di chuyển trên đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Lê Chân phối hợp cùng lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ nghi phạm, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Bước đầu xác định giữa hai người không có quan hệ hay mâu thuẫn trước đó. Công an cũng đã test nhanh, đối tượng không dương tính với ma túy. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.