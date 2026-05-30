Tin mới vụ khách nước ngoài đập phá tanh bành quán cà phê ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã xác định danh tính người đàn ông gây náo loạn, đập phá nhiều tài sản tại quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong vào đêm 29/5.

Clip khách Tây đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng Quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng tan hoang sau vụ khách nước ngoài đập phá.

Tối 30/5, đại diện Công an phường Hải Châu cho biết người đàn ông có hành vi đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong vào rạng sáng cùng ngày mang quốc tịch Australia.

Theo xác minh ban đầu, người này có biểu hiện tinh thần không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trước đó, chị Nguyễn Hằng, trưởng phòng vận hành quán cà phê bị đập phá, cho biết người đàn ông quốc tịch Australia đến quán vào tối 29/5 và yêu cầu gọi món. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên đã sử dụng phần mềm dịch thuật, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ một nam khách ngồi bàn bên để trao đổi với người này.

Hiện trường hỗn loạn bên trong quầy cà phê sau khi khách Tây đập phá. Ảnh: NVCC.

Trong lúc quán cà phê vẫn đang hoạt động và có nhiều khách bên trong, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ, phải tháo chạy khỏi hiện trường.

Không gian quán bị tàn phá nặng nề. Kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng. Một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sơ tán khách khỏi khu vực nguy hiểm và khống chế người gây rối. Người đàn ông sau đó được đưa về trụ sở để làm việc.

Theo đại diện quán, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, tài sản của 5 khách hàng gồm laptop, điện thoại và một số vật dụng cá nhân khác bị hư hỏng với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Hiện Công an phường Hải Châu đã mời các bên liên quan lên làm việc, giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời tiếp tục xác minh nguyên nhân và làm rõ vụ việc.