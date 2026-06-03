Sân pickleball bị dột, hóa 'thác nước' sau mưa lớn ở TP.HCM

Trận mưa lớn chiều 2/6 khiến nước từ khu vực mái che tràn xuống sân pickleball ở phường Tân Hưng, buộc đơn vị vận hành phải tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả.

Video nước đổ ào ào giữa sân pickleball ở TP.HCM gây chú ý Những hình ảnh nước mưa chảy xối xả xuống khu vực thi đấu tại một sân pickleball ở phường Tân Hưng, TP.HCM đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đại diện sân cho biết nguyên nhân liên quan đến mưa lớn kéo dài và một số sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến.

Chiều 2/6, nhiều người chơi pickleball tại một sân trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP.HCM bất ngờ chứng kiến cảnh nước mưa đổ xuống như thác từ khu vực mái che, khiến một số sân đấu không thể tiếp tục hoạt động. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy dòng nước lớn tràn xuống khu vực thi đấu, tạo thành màn nước dày đặc.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng chơi pickleball. Nhiều người bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn khi mặt sân bị ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt và ảnh hưởng đến trải nghiệm thi đấu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews về sự việc, đại diện sân được đề cập cho biết nguyên nhân xuất phát từ đợt mưa lớn kéo dài trong ngày 2/6, kết hợp với một số sự cố kỹ thuật phát sinh ngoài dự kiến tại hệ thống cơ sở vật chất.

Ngay sau sự cố, đơn vị đã thông báo tạm ngưng hoạt động để kiểm tra và khắc phục.

"Chúng tôi tạm ngưng hoạt động để tiến hành kiểm tra, khắc phục và hoàn thiện cơ sở vật chất trước khi đón khách trở lại", đại diện sân cho biết.

Đơn vị cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự bất tiện làm ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện, giao lưu và thi đấu trong những ngày qua. Theo đại diện sân, đội ngũ kỹ thuật đang khẩn trương xử lý các hạng mục liên quan nhằm đảm bảo điều kiện vận hành ổn định và an toàn trước khi mở cửa trở lại.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh TP.HCM vừa trải qua một đợt mưa lớn diện rộng vào chiều tối 2/6. Theo ghi nhận, nhiều khu vực tại thành phố xuất hiện mưa dông kéo dài kèm gió mạnh, gây ngập cục bộ trên một số tuyến đường và làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mưa dông tại TP.HCM và các tỉnh lân cận xuất hiện do gió mùa tây nam hoạt động mạnh, kết hợp với rãnh áp thấp và điều kiện đối lưu thuận lợi. Lượng mưa tại nhiều nơi đạt mức khá cao trong thời gian ngắn, khiến nguy cơ ngập úng cục bộ gia tăng.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày đầu tháng 6, TP.HCM tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mưa dông vào chiều và tối, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.