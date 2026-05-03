5 VĐV pickleball thiệt mạng trong vụ rơi máy bay kinh hoàng ở Mỹ

Các thành viên của một câu lạc bộ pickleball tại bang Texas (Mỹ) đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay nghiêm trọng khi đang di chuyển tới một giải đấu, theo thông báo từ câu lạc bộ.

Seren Wilson (19 tuổi) qua đời trong tai nạn máy bay ở Texas.

Các nạn nhân được xác định gồm Seren Wilson (19 tuổi), Brooke Skypala (45 tuổi), Stacy Hedrick (51 tuổi), Justin “Glen” Appling (37 tuổi) và Hayden Dillard (39 tuổi), đều thuộc Amarillo Pickleball Club, The New York Post đưa tin.

“Chúng tôi đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của 5 thành viên trong đại gia đình pickleball Amarillo”, đại diện câu lạc bộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin vụ việc khiến cộng đồng thể thao địa phương bàng hoàng. Nhiều người thân, bạn bè và các vận động viên đã để lại lời chia buồn sâu sắc.

Seren Wilson - nạn nhân trẻ nhất - từng là cựu học sinh và thành viên đội tennis của Trường Trung học Amarillo. Nhà trường cho biết cô là người “luôn lan tỏa năng lượng tích cực và sẽ được nhớ đến rất nhiều”.

Theo thông tin từ mạng xã hội, Brooke Skypala là chuyên gia tư vấn tâm lý và là mẹ của ba con. Trong khi đó, Justin Appling làm quản lý kinh doanh, còn Hayden Dillard hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và có một con gái.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 1/5 khi chiếc máy bay hai động cơ Cessna 421C chở các nạn nhân bay từ Amarillo tới New Braunfels để tham dự giải đấu pickleball. Đây là một trong hai máy bay cùng hành trình, trong đó chiếc còn lại đã hạ cánh an toàn.

Máy bay gặp nạn đã rơi xuống khu vực rừng gần Wimberley, cách thành phố Austin khoảng 64 km về phía tây nam.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay bất ngờ đổi hướng gấp, sau đó giảm độ cao từ khoảng 4.100 m xuống còn 2.100 m trước khi mất tín hiệu.

Hiện Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.