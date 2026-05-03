Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

5 VĐV pickleball thiệt mạng trong vụ rơi máy bay kinh hoàng ở Mỹ

  • Chủ nhật, 3/5/2026 10:02 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Các thành viên của một câu lạc bộ pickleball tại bang Texas (Mỹ) đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay nghiêm trọng khi đang di chuyển tới một giải đấu, theo thông báo từ câu lạc bộ.

Seren Wilson (19 tuổi) qua đời trong tai nạn máy bay ở Texas.

Các nạn nhân được xác định gồm Seren Wilson (19 tuổi), Brooke Skypala (45 tuổi), Stacy Hedrick (51 tuổi), Justin “Glen” Appling (37 tuổi) và Hayden Dillard (39 tuổi), đều thuộc Amarillo Pickleball Club, The New York Post đưa tin.

“Chúng tôi đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của 5 thành viên trong đại gia đình pickleball Amarillo”, đại diện câu lạc bộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin vụ việc khiến cộng đồng thể thao địa phương bàng hoàng. Nhiều người thân, bạn bè và các vận động viên đã để lại lời chia buồn sâu sắc.

Seren Wilson - nạn nhân trẻ nhất - từng là cựu học sinh và thành viên đội tennis của Trường Trung học Amarillo. Nhà trường cho biết cô là người “luôn lan tỏa năng lượng tích cực và sẽ được nhớ đến rất nhiều”.

Theo thông tin từ mạng xã hội, Brooke Skypala là chuyên gia tư vấn tâm lý và là mẹ của ba con. Trong khi đó, Justin Appling làm quản lý kinh doanh, còn Hayden Dillard hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và có một con gái.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 1/5 khi chiếc máy bay hai động cơ Cessna 421C chở các nạn nhân bay từ Amarillo tới New Braunfels để tham dự giải đấu pickleball. Đây là một trong hai máy bay cùng hành trình, trong đó chiếc còn lại đã hạ cánh an toàn.

Máy bay gặp nạn đã rơi xuống khu vực rừng gần Wimberley, cách thành phố Austin khoảng 64 km về phía tây nam.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay bất ngờ đổi hướng gấp, sau đó giảm độ cao từ khoảng 4.100 m xuống còn 2.100 m trước khi mất tín hiệu.

Hiện Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cảnh 'vỡ trận' ở Hàn Quốc vì một chiếc thẻ

Do lượng người đổ về quá đông, lên tới khoảng 40.000 người, sự kiện tặng thẻ Pokémon miễn phí ở Seoul (Hàn Quốc) phải thông báo hủy bỏ vì lý do an toàn.

2 giờ trước

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

Lê Vy

tai nạn Bill Gates máy bay pickleball tử vong

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

Đọc tiếp

Mua mua TP.HCM nam nay co gi dac biet? hinh anh

Mùa mưa TP.HCM năm nay có gì đặc biệt?

5 giờ trước 05:59 3/5/2026

0

TP.HCM vừa đón cơn "mưa vàng" giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Theo chuyên gia, mùa ẩm năm nay được dự báo đến muộn hơn thường lệ, kèm nguy cơ lốc, sét và ngập cục bộ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý