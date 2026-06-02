Đến lượt người Hàn Quốc 'phát cuồng' vì pickleball

Số người chơi pickleball tăng nhanh tại Hàn Quốc khiến nhiều sân rơi vào tình trạng quá tải, buộc các câu lạc bộ phải tìm thêm địa điểm để hoạt động.

Tiếng "póc, póc" giòn tan của những quả bóng nhựa va vào mặt vợt vang lên khắp một công viên ở Seoul. Những sân chơi trước đây chủ yếu dành cho jokgu - môn bóng chuyền chân truyền thống của Hàn Quốc - nay ngày càng xuất hiện nhiều người chơi pickleball.

Từng được xem là môn thể thao khá kén người chơi và chủ yếu thu hút người lớn tuổi, pickleball hiện chinh phục nhiều nhóm đối tượng mới như nhân viên văn phòng trẻ, người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc hay những người từng chơi quần vợt. Nhờ đó, môn thể thao này dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống giải trí của người dân.

Xu hướng đó rõ rệt đến mức hồi tháng 4, Seoul đã đưa vào hoạt động khu phức hợp gồm 14 sân pickleball tại Công viên Hangang Gwangnaru, một trong những cơ sở chuyên dụng lớn nhất dành cho môn thể thao này tại thành phố, theo The Korea Herald.

Xu hướng mới của giới trẻ Hàn

Theo những người chơi lâu năm, sức hút của pickleball đến từ việc dễ tiếp cận hơn nhiều so với quần vợt.

Bà Cho Min-jung, cựu thành viên hội đồng quản trị Hiệp hội Quần vợt Hàn Quốc, cho biết nhiều người tìm đến pickleball vì có thể nhanh chóng tham gia các trận đấu mà không cần mất nhiều năm luyện tập như quần vợt.

Sau nhiều năm huấn luyện quần vợt, bà đã chuyển đổi sân quần vợt trong nhà của mình thành địa điểm chơi pickleball mang tên Pickle Box. Theo bà, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người muốn tiếp tục vận động và tham gia các môn thể thao dùng vợt nhưng không muốn bỏ ra quá nhiều thời gian, công sức và chi phí.

Bà nhận thấy ngày càng nhiều người tò mò về pickleball khi các nghệ sĩ Hàn Quốc bắt đầu nhắc đến và tham gia môn thể thao này. Điều đó đã giúp thay đổi hình ảnh của pickleball, từ một môn thể thao ít người biết đến trở thành xu hướng mới được nhiều người quan tâm.

Gần đây, các thành viên của nhóm nhạc BTS gồm Jin, V và RM đã chia sẻ trong một buổi phát trực tiếp rằng họ thường cùng nhau chơi pickleball trong các chuyến lưu diễn.

V kể rằng anh lần đầu biết đến môn thể thao này khi du lịch tại Hawaii (Mỹ). Trước đó, Jin từng đăng tải những đoạn video thi đấu cùng V trên mạng xã hội. Sau đó, nhiều video ghi lại cảnh cả bảy thành viên BTS chơi pickleball tại thành phố San Jose (Mỹ) cũng xuất hiện trên internet.

Bên cạnh đó, cộng đồng người nước ngoài cũng góp phần quan trọng trong việc lan tỏa môn thể thao này. Helen Baik, một người Mỹ gốc Hàn sống tại Hàn Quốc, cho biết khi mới đến đây cô nhận thấy nhiều người nước ngoài thường xuyên tìm kiếm sân pickleball. Trong vòng một năm, cô chứng kiến số lượng sân chơi, câu lạc bộ và người tham gia tăng lên đáng kể.

Theo Baik, cộng đồng người chơi còn tự xây dựng các bảng tổng hợp thông tin về sân bãi, đánh giá chất lượng địa điểm và chia sẻ nơi tổ chức các trận đấu. Điều này giúp cả người Hàn Quốc lẫn người nước ngoài dễ dàng tìm được nơi chơi và kết nối với những người có cùng sở thích.

Emily Kim, một người Mỹ gốc Hàn khác, cho rằng sự phổ biến của pickleball trên toàn cầu đã tạo ra nhu cầu ban đầu tại Seoul trước khi môn thể thao này thu hút sự quan tâm rộng rãi của người dân địa phương. Theo cô, các cộng đồng đa quốc gia đã góp phần giúp pickleball lan truyền mạnh mẽ thông qua hình thức truyền miệng.

Cơ sở vật chất chưa bắt kịp

Sự phát triển nhanh chóng của pickleball cũng kéo theo nhiều thách thức mới. Ông Lee Chul-hee, 71 tuổi, cựu Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Pickleball quận Seongdong, cho biết số lượng người chơi đang tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng.

Tại khu vực Seoul Forest, nơi tập trung nhiều câu lạc bộ pickleball, số lượng sân hiện có không đủ đáp ứng nhu cầu của hàng trăm người chơi. Để giải quyết tình trạng quá tải, một số câu lạc bộ phải thuê nhà thi đấu trong nhà hoặc các địa điểm tạm thời.

Theo ông Lee, điều này vô tình tạo ra khoảng cách giữa những nhóm có khả năng chi trả cho sân thuê riêng và những người chỉ có thể sử dụng các sân công cộng vốn rất hạn chế.

Ông cũng cho rằng đầu tư công cho pickleball vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của môn thể thao này. Dù đánh giá cao việc Seoul xây dựng khu phức hợp pickleball mới bên sông Hàn, ông bày tỏ lo ngại về mặt sân cứng tại một số địa điểm ngoài trời vì có thể gây áp lực lên đầu gối của người cao tuổi.

Tuy nhiên, nhiều người chơi vẫn tin rằng pickleball không phải là một trào lưu nhất thời.

Bà Cho Min-jung nhận định những lợi ích về sức khỏe cùng khả năng kết nối cộng đồng sẽ tiếp tục giúp môn thể thao này phát triển trong tương lai. Trong khi đó, ông Lee cho biết khi ông bắt đầu chơi pickleball vào năm 2023, cộng đồng ước tính Hàn Quốc chỉ có khoảng 5.000 người tham gia. Chỉ sau vài năm, số lượng người chơi đã tăng lên nhanh chóng.

Emily Kim cho rằng sự phát triển của pickleball phản ánh xu hướng mới trong lối sống của giới trẻ Hàn Quốc, khi ngày càng nhiều người tìm kiếm những hoạt động mang tính cộng đồng, dễ tiếp cận và giúp nâng cao sức khỏe thay vì quá chú trọng đến tính cạnh tranh hay trình độ chuyên môn.

Từ một môn thể thao ít người biết đến, pickleball đang dần xuất hiện nhiều hơn trong công viên, câu lạc bộ và các cộng đồng người chơi trên khắp Hàn Quốc. Dù vẫn đối mặt với bài toán thiếu sân bãi và cơ sở vật chất, nhiều người tin rằng môn thể thao này đang từng bước trở thành một phần trong lối sống mới của người dân xứ kim chi.