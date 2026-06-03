Bên trong ngôi chùa lưu giữ trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức

Giữa lòng TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự là điểm đến tâm linh đặc biệt, nơi lưu giữ câu chuyện về xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức được đặt tại chùa Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM.

Nằm trên đường 3/2 (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Việt Nam Quốc Tự là điểm đến quen thuộc của nhiều Phật tử và người dân mỗi dịp lễ lớn.

Với nhiều người, đây không chỉ là một ngôi chùa có quy mô lớn giữa trung tâm thành phố mà còn là nơi gắn với một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam: xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Hơn 60 năm trước, ngày 11/6/1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu). Quả tim của ngài được đưa trở lại lò thiêu trong nhiều giờ liền nhưng vẫn không cháy, trở thành khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn.

Sự kiện này được xem là điều đặc biệt trong đời sống tâm linh Phật giáo Việt Nam. Từ đó, trái tim của ngài được tôn kính như xá lợi, trở thành biểu tượng cho tinh thần từ bi, sự hy sinh và ý chí bảo vệ đạo pháp.

Ngày nay, Việt Nam Quốc Tự là nơi gắn liền với việc tôn thờ xá lợi quý giá này. Trong khuôn viên chùa, tháp Đa Bảo cao 63 m được xây dựng như một công trình mang ý nghĩa tâm linh và lịch sử đặc biệt. Đây cũng là nơi được lựa chọn để tôn trí xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sau nhiều năm được bảo quản cẩn trọng.

Không gian của Việt Nam Quốc Tự mang dáng dấp một ngôi chùa truyền thống nhưng được xây dựng với quy mô lớn giữa lòng đô thị hiện đại. Du khách có thể dễ dàng nhìn thấy mái ngói cong đặc trưng của kiến trúc Phật giáo Bắc tông cùng tòa chánh điện bề thế.

Dòng người đổ về Việt Nam Quốc Tự chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ngày 6/5/2025.

Bên trong chánh điện nổi bật là pho tượng Phật bằng đồng kích thước lớn, cao khoảng 7,5 m và nặng 35 tấn. Công trình được thực hiện bởi các nghệ nhân làng nghề Ý Yên (Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình), trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của ngôi chùa.

Dạo quanh khuôn viên, du khách còn bắt gặp tháp chuông, tháp trống cùng nhiều hạng mục mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo Việt Nam. Không gian rộng rãi, nhiều cây xanh tạo cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của khu vực trung tâm thành phố.

Lịch sử của Việt Nam Quốc Tự cũng gắn với phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo năm 1963. Ngôi chùa được khởi dựng từ chính giai đoạn ấy và trải qua nhiều thay đổi trước khi được xây dựng, mở rộng với diện mạo như ngày nay.

Không chỉ là trụ sở của Giáo hội Phật giáo TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự hiện còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện Phật giáo quan trọng của thành phố như Đại lễ Phật đản, lễ Vu lan hay các hoạt động cầu nguyện cộng đồng. Những dịp lễ lớn, hàng nghìn tăng ni, Phật tử và du khách tìm về đây để chiêm bái, hành hương.