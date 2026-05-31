Thành viên đại gia đình Tây Ninh trúng số hơn 34 tỷ đồng lại gây chú ý

Từng cùng 6 anh chị em trúng số hơn 34 tỷ đồng năm 2024, chị Kim Thanh mới đây có dịp chia vui cùng một vị khách mua vé của đại lý mình khi người này trúng hơn 36 tỷ đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Lê Thị Kim Thanh (41 tuổi) - chủ một đại lý vé số có tiếng ở Tây Ninh - cho biết vào ngày 29/5, chị có cơ hội tham dự lễ trao thưởng của anh T., vị khách trúng hơn 36 tỷ đồng sau khi mua vé Vietlott từ một điểm bán của gia đình chị.

"Anh ấy trúng thưởng ngày 24/5 và liên hệ chi nhánh miền Nam để nhận thưởng. Tôi là đại lý cấp một phát hành vé trúng nên được phía chi nhánh mời qua tham dự", chị nói.

Tại lễ trao thưởng, anh T. cũng trích 50 triệu đồng để tặng lại điểm bán vé như lời cảm ơn. Theo chị Kim Thanh, bộ số trúng thưởng được anh T. "nuôi" 8 năm nay.

"Anh ấy đi làm thuê, gia cảnh cũng khó khăn song vẫn trích ra 20.000 đồng mỗi ngày để mua vé số, hy vọng đổi đời và cuối cùng cũng trúng thưởng thật", chị chia sẻ.

Bản thân chị Kim Thanh cũng từng gây chú ý với câu chuyện trúng số giải thưởng lớn vào tháng 3/2024.

Cụ thể vào ngày 28/2/2024, chị và 6 anh em ruột đi lễ chùa ở Bình Thuận. Nhận tin ở nhà còn 6 cây số chưa bán hết, chị và các anh em quyết định hùn tiền mua giữ lại, tổng cộng hơn 8 triệu đồng.

Không ngờ sau đó, đại gia đình trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng /tờ; 126 tờ giải an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ. Tổng giải thưởng là 34,3 tỷ đồng , sau khi trừ thuế, gia đình chị Thanh nhận được 31 tỷ 10 triệu đồng.

Thời điểm đó, chị chia sẻ đây là lần đầu tiên bản thân trúng giải lớn như vậy, song không đến nỗi mất ăn mất ngủ vì cũng từng chứng kiến nhiều khách hàng trúng độc đắc.

Số tiền trúng thưởng sau đó đã được chia đều cho 7 anh em trong gia đình, mỗi người nhận được hơn 4,4 tỷ đồng .

Đáng nói không lâu sau đó, chị Thanh và một người em ruột khác tiếp tục "ôm" thêm một cây 130 tờ vé số truyền thống và trúng 15 triệu đồng/tờ, tổng cộng 1 tỷ 950 triệu đồng.

"Sau lần trúng số, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn làm ăn kinh doanh như vậy. May mắn khi có nhiều khách hàng của tôi cũng trúng giải cao", chị chia sẻ.