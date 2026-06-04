Khách nước ngoài mặc áo dài gây phản cảm ở Hội An

Thấy du khách nước ngoài mặc áo dài với nội y quá phản cảm, chị C.H. (người dân Hội An) tiến đến yêu cầu người này phải chỉnh lại trang phục.

Ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh du khách nước ngoài tại Hội An mặc áo dài nhưng không kèm theo quần dài khiến người xem bức xúc. Chứng kiến hình ảnh phản cảm, một phụ nữ đã tiến đến nhắc nhở, nghiêm túc yêu cầu du khách này "phải mặc quần dài vào".

"Thật sự phản cảm. Áo dài là biểu tượng cho truyền thống và nét đẹp của phụ nữ Việt Nam. Du khách mặc như vậy là không tôn trọng", "10 điểm cho chị gái Hội An đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ văn hóa Việt", "Không thể chấp nhận được", nhiều dân mạng bày tỏ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị C.H. (sinh sống tại Hội An) - người nhắc nhở du khách nước ngoài và đăng tải clip lên mạng - cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 tối 3/6, khi chị đang đi dạo qua ngã tư đường Phan Bội Châu và Trương Minh Lượng.

"Tôi thấy có một đoàn khách, trong đó có 2 bạn nam trang điểm đậm, mặc áo dài. Nhưng một bạn mặc áo dài với quần đùi, người kia mặc với nội y. Tôi tiến đến, nói với hướng dẫn viên đi cùng để bạn ấy hướng dẫn du khách mặc quần vào", chị kể.

Hai du khách mặc áo dài gây phản cảm ở Hội An khiến người xem bức xúc.

Chị C.H. cho rằng hành vi mặc áo dài với nội y là hành vi xúc phạm nặng nề đối với trang phục truyền thống của Việt Nam.

"Tôi biết trong trường hợp này hướng dẫn viên cũng là người khó xử. Tôi nhờ bạn ấy phiên dịch thẳng cho vị du khách, yêu cầu mặc quần vào hoặc cởi áo dài ra. Cuối cùng, họ lồng một chiếc quần đùi vào rồi di chuyển đi nơi khác", chị nói.

Chia sẻ clip lên mạng, chị C.H. hy vọng sự lan tỏa này như một hồi chuông cảnh báo, để cho các khách du lịch cũng như công ty lữ hành, người làm nghề hướng dẫn viên chú ý hơn đến tôn trọng và bảo vệ bản sắc văn hóa bản địa.