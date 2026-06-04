Gia đình nói gì về người đàn ông Australia đập phá quán cà phê Đà Nẵng

Gia đình của người đàn ông Australia bị bắt sau vụ đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng cho biết họ tin rằng anh trải qua một cơn rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng khi sự việc xảy ra.

Toàn cảnh khách Tây đập phá tanh bành quán cà phê ở Đà Nẵng Tối 29/5, người đàn ông quốc tịch Australia có hành vi đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Shaymus Lilly (34 tuổi, quốc tịch Australia) bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ vào rạng sáng 30/5 sau vụ việc xảy ra tại quán Gé Cafe ở Đà Nẵng. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh người này đập phá tanh bành quán nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin.

Nói với News.com.au, một thành viên trong gia đình Lilly cho biết họ tin rằng vào thời điểm xảy ra sự việc, anh đang trải qua một cơn rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng. Người thân hiện vẫn tìm mọi cách để liên lạc với anh.

Đại diện gia đình, bà Simone Buncher - dì của Lilly - cho biết doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực marketing đến từ bang Tây Australia đã sống chung với chứng rối loạn lưỡng cực khoảng 10 năm. Trong 3 năm gần đây, anh không gặp đợt bùng phát nào nghiêm trọng.

Theo bà Buncher, Lilly là một người bình thường, không có tiền án tiền sự. Gia đình rất đau lòng trước những gì đã xảy ra và hiện gần như không có bất kỳ thông tin nào về tình trạng của anh.

Gia đình cho biết Lilly mắc chứng rối loạn lưỡng cực 10 năm nay. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Bà Buncher cho biết bà đã theo dõi các đoạn livestream từ nhà riêng ở thành phố Mandurah và nhận thấy các dấu hiệu cho thấy một cơn rối loạn lưỡng cực đang đến gần.

Theo bà, rất có thể Lilly sẽ không nhớ bất kỳ điều gì xảy ra trong đêm xảy ra vụ việc và sẽ sốc nếu biết về những hành động của mình.

Gia đình Lilly đang lên kế hoạch sang Việt Nam ngay khi nhận được thêm thông tin. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia xác nhận đang hỗ trợ vụ việc.

Theo truyền thông địa phương, thiệt hại do vụ đập phá gây ra được ước tính hơn 500 triệu đồng. Bà Buncher cho biết gia đình sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Gia đình khẳng định sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ cần thiết, nhưng hiện tại điều họ mong muốn nhất là có thêm thông tin về tình trạng của Lilly. Họ đặc biệt lo lắng về khả năng anh thích nghi và đối mặt với việc bị giam giữ khi đang trong trạng thái tinh thần không ổn định.

Theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn, Shaymus Lilly là người điều hành công ty tư vấn chiến lược thương hiệu Shaped. Anh chuyển đến sinh sống tại khu vực Hội An từ tháng 4 năm nay sau nhiều năm làm việc trong ngành marketing tại Australia.

Máy pha cà phê, cửa kính quán cà phê hư hỏng nghiêm trọng sau khi người đàn ông Australia quậy phá đêm 29/5. Ảnh: Chủ quán cung cấp.

Theo các báo cáo về vụ việc xảy ra tại Gé Cafe, Lilly được cho là đã đến quán vào khoảng 23h45 ngày 29/5. Một vị khách đã đưa điện thoại cho Lilly để hỗ trợ dịch thuật, nhưng anh không trả lại. Sau đó, người đàn ông Australia cởi áo và bắt đầu có hành vi phá hoại tài sản.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Lilly dùng ghế đập vỡ cửa kính, máy tính xách tay, đèn chiếu sáng và nhiều thiết bị khác trong quán. Máy pha cà phê, máy xay cà phê cùng nhiều cốc chén cũng bị hư hỏng.

Một đoạn video khác còn ghi lại cảnh anh vật lộn với khách trong quán và có thời điểm khống chế một người bằng cách kẹp cổ.

Theo bà Buncher, gia đình đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích trên mạng xã hội nên muốn lên tiếng để mọi người hiểu rõ hơn về con người thật của Lilly. Họ mô tả Lilly là một người hiền lành, sống tình cảm và yêu thương mọi người, nhưng khi chứng rối loạn lưỡng cực bùng phát, tính cách của anh có thể thay đổi hoàn toàn.