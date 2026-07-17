Nước lũ tràn vào nhà, cuốn trôi xe SH, két sắt trong vài phút

Trong chốc lát, nhiều tài sản giá trị của gia đình anh Tuấn Hùng (Lai Châu) bị dòng nước xiết cuốn trôi, song may mắn không có thiệt hại về người.

Nước lũ ập vào nhà, cuốn trôi xe SH, két sắt ở Lai Châu Ngày 17/7, chỉ trong hơn 1 phút, dòng nước lũ tràn vào nhà anh Tuấn Hùng, cuốn theo nhiều tài sản giá trị trong đó có chiếc xe máy và két sắt.

Khoảng 8h sáng 17/7, gia đình anh Tuấn Hùng (trú tại Đội 1, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) hoảng hốt khi phát hiện nước lũ tràn vào nhà.

Thời điểm đó, anh Hùng đang sơ tán xe cộ của gia đình ở bên ngoài, khu vực cao hơn, trong nhà chỉ còn vợ anh. Thấy nước tràn đến, chị chỉ kịp kéo vội cửa cuốn ở khu vực tầng 1, cũng là nơi kinh doanh quán bi-a rồi chạy về phía cửa sau thoát hiểm sang nhà hàng xóm.

Theo camera an ninh trong nhà ghi lại, chỉ trong hơn một phút, dòng nước tràn vào nhà, kéo hỏng cửa và cuốn theo chiếc xe máy SH, két sắt cùng nhiều đồ đạc của hai vợ chồng.

"Nước lũ ập đến nhanh quá, chúng tôi không kịp trở tay. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết tài sản đã trôi về đâu", Tuấn Hùng nói với Tri Thức - Znews.

Anh Hùng cho biết từ tối 16/7, tại địa phương có mưa lớn nhiều giờ. Đến sáng 17/7, nước lũ làm sập tường bao, tràn vào nhà. Hiện, ngôi nhà anh vẫn ngập gần hết tầng 1, cả gia đình phải đến trú nhờ nhà hàng xóm ở vị trí cao hơn.

Dù thiệt hại về tài sản, anh Hùng bày tỏ điều quan trọng và may mắn là các thành viên trong nhà hiện vẫn an toàn.

Dòng nước lũ tràn mạnh vào nhà anh Hùng sáng 17/7. Ảnh cắt từ clip.

Anh Hùng cũng cho hay trong tình hình mưa lũ nguy hiểm, anh phần nào an tâm khi lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng thành lập tổ ứng phó, tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ.

"Coi như của đi thay người, đợi tình hình ổn định rồi tôi sẽ tính sau. Tôi cũng đã đăng bài viết trên mạng xã hội, nhờ mọi người nếu thấy xe hoặc két sắt của tôi trôi dạt xin báo cho tôi biết", anh nói.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến 17/7 đã khiến nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng loạt bản làng rơi vào tình trạng cô lập.

Chiều 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Theo thống kê đến chiều cùng ngày, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương, 5 người mất liên lạc, đều ở xã Mường Than và Than Uyên.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó. Trong đó, khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động; 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 cán bộ Cảnh sát giao thông cùng lực lượng công an các xã và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sáng 17/7, Công an xã Mường Than giải cứu thành công 2 người bị cô lập giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai sau hơn 2 giờ tiếp cận trong điều kiện mưa lớn, nước chảy xiết. Một ngày trước, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu cũng căng dây vượt dòng lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường (xã Bum Nưa), đưa an toàn 3 người dân mắc kẹt vào bờ.