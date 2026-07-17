Có gì trên nhẫn kim cương Harry Styles tặng vợ sắp cưới

Các chuyên gia trang sức đánh giá nhẫn đính hôn của Zoë Kravitz có nhiều điểm đặc biệt để trở thành xu hướng tiếp theo.

Cánh săn ảnh đã ghi lại hình ảnh Zoë Kravitz đeo nhẫn đính hôn do Harry Styles tặng từ tháng 4. Nhưng phải nhiều tháng sau, nữ diễn viên mới chính thức "ra mắt" món trang sức này trước công chúng.

Kravitz đeo chiếc nhẫn tại tiệc Summer Solstice của nhà kim hoàn Jessica McCormack ở London (Anh), nơi các nhiếp ảnh gia có cơ hội ghi lại những hình ảnh cận cảnh rõ nét hơn.

Nhẫn đính hôn với viên kim cương khổng lồ trên tay Zoë Kravitz. Ảnh: Jessica McCormack.

Những bức ảnh mới đã khiến giới kim hoàn có cái nhìn khác về chiếc nhẫn với phần viền bezel ôm quanh viên kim cương và kích thước đá chủ lớn.

Steph Mazuera, nhà sáng lập thương hiệu trang sức cùng tên chuyên chế tác nhẫn đính hôn theo yêu cầu, nhận định với ELLE: "Điều hấp dẫn nhất là chiếc nhẫn cân bằng được giữa phong cách tối giản táo bạo và vẻ đẹp cổ điển. Một viên kim cương lớn như vậy rất dễ tạo cảm giác phô trương, nhưng phần viền bezel đã làm mềm tổng thể. Thiết kế này phù hợp với xu hướng xa xỉ kín đáo, mang tính cá nhân - điều đang rất được ưa chuộng và cũng phản ánh đúng phong cách của Zoë Kravitz".

Lauren Boc, nhà sáng lập kiêm CEO của Hera Fine Jewellery, gọi đây là "phiên bản rất hiện đại của kiểu nhẫn solitaire (một viên chủ) kinh điển".

Viên kim cương chính có thể là kiểu cushion-cut cổ điển

Giống như người bạn Taylor Swift - cũng sở hữu nhẫn đính hôn với kim cương cushion-cut (giác cắt gối), Zoë Kravitz và Harry Styles đã chọn kiểu cắt mang tính vượt thời gian này.

Angie Kennedy, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của Zales, cho biết: "Chiếc nhẫn dường như sử dụng viên kim cương cushion-cut dáng thuôn dài, giúp tôn lên vẻ đẹp của viên đá với mặt bàn lớn, cho phép nhìn rõ chiều sâu bên trong".

Steph Mazuera đồng tình và cho rằng viên đá có thể là old mine cushion - kiểu cắt cổ từ thế kỷ 18-19. "Viên đá hơi thuôn nhưng vẫn giữ được dáng tròn mềm mại, tạo cảm giác rất lãng mạn".

Theo Lauren Boc, đây cũng là xu hướng được khách hàng của bà yêu thích. Bà cho biết nhu cầu đối với cushion-cut dáng dài, kiểu cắt hiện đại và old mine cut đều tăng mạnh.

"Kiểu cushion thuôn dài được xem là 'người kế nhiệm' của oval-cut vốn rất thịnh hành. Ngoài ra, sau khi Taylor Swift đính hôn với một chiếc nhẫn old mine cut, rất nhiều khách hàng cũng bắt đầu quan tâm đến kiểu cắt này", bà nói.

Viên kim cương ước tính 5-10 carat

Dù khó xác định chính xác chỉ qua ảnh, cả ba chuyên gia đều thống nhất đây là một viên kim cương rất lớn. Lauren Boc ước tính khoảng 5-6 carat. Steph Mazuera cho rằng khoảng 5-7 carat. Angie Kennedy đưa ra mức cao nhất, 8-10 carat.

Theo Kennedy: "Kích thước này đủ để tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Tuy nhiên, phần gắn đá tối giản giúp chiếc nhẫn vẫn sang trọng thay vì quá phô trương, rất đúng với phong cách của Zoë".

Giá trị có thể từ 200.000 đến hơn 350.000 bảng Anh

Một viên kim cương lớn đồng nghĩa với mức giá rất cao.

Steph Mazuera cho biết rất khó định giá nếu chưa biết chính xác các thông số như màu sắc, độ tinh khiết, chất lượng cắt hay nguồn gốc viên đá, bởi chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể làm giá trị chênh lệch đáng kể.

Cận cảnh chiếc nhẫn của Zoë Kravitz. Ảnh: Jessica McCormack.

Dẫu vậy, bà nhận định: "Một viên kim cương với kích thước và phong cách như vậy nhiều khả năng thuộc phân khúc hàng trăm nghìn bảng".

Lauren Boc ước tính nếu là kim cương tự nhiên, chiếc nhẫn có giá trên 200.000 bảng Anh, còn nếu đạt độ không màu và độ tinh khiết gần như hoàn hảo, giá trị có thể vượt 350.000 bảng Anh.

Kennedy cũng đồng tình: "Nếu là kim cương tự nhiên chất lượng cao, mức giá sẽ khởi điểm khoảng 350.000 bảng Anh hoặc hơn, tùy thuộc đặc điểm cụ thể của viên đá".

Thiết kế viền bezel thay cho chấu truyền thống

Điểm nổi bật nhất của chiếc nhẫn nằm ở phần bezel - lớp viền kim loại ôm quanh viên kim cương - thay vì sử dụng các chấu giữ đá như thông thường.

Kennedy giải thích: "Thiết kế sử dụng một viền bezel mảnh và tối giản, tạo nên kiểu gắn đá khác biệt. Phần viền bao quanh khoảng một nửa viên kim cương, vừa đảm bảo độ chắc chắn vừa tăng tính an toàn".

Nhờ đó, dù viên kim cương rất lớn, chiếc nhẫn vẫn nằm khá thấp trên ngón tay, mang lại cảm giác hiện đại và dễ đeo.

Steph Mazuera cũng cho rằng đây chính là điểm tạo nên sức hút: "Bezel là chi tiết nổi bật nhất. Thiết kế cực kỳ tối giản và tinh tế, giúp viên kim cương trở nên nổi bật mà không cần thêm bất kỳ chi tiết trang trí nào. Nó thể hiện sự tự tin kín đáo, đề cao tỷ lệ và hình khối hơn là sự cầu kỳ".

Thiết kế giúp đeo thoải mái hơn

Theo Lauren Boc, chiếc nhẫn nằm sát ngón tay hơn so với nhiều mẫu nhẫn đính hôn khác, giúp đeo thoải mái hơn nhưng có thể khiến nhẫn cưới sau này không thể ôm khít hoàn toàn.

Bà cho biết: "Nhiều người thích nâng viên kim cương lên cao để nhẫn cưới có thể lồng sát bên dưới. Nhưng cá nhân tôi rất thích thiết kế thấp, đặc biệt là bezel. Nó cực kỳ bền và thoải mái".

Với viên kim cương lớn như của Kravitz, đây cũng là lựa chọn hợp lý.

"Những thiết kế nâng cao với viên đá lớn rất dễ vướng vào đồ vật, va đập hoặc bị nghiêng vì phần đầu quá nặng", chuyên gia trang sức nói,

Boc cho rằng khoảng hở giữa nhẫn đính hôn và nhẫn cưới thực ra lại tạo nên nét cá tính riêng.

Chiếc nhẫn đính hôn trên tay hôn thê Harry Styles được ước tính giá trị 200.000 đến hơn 350.000 bảng Anh. Ảnh: voguemagazine/Instagram.

Sử dụng vàng vàng thay vì vàng trắng

Steph Mazuera cho biết việc chọn vàng vàng (yellow gold) cũng góp phần định hình phong cách chiếc nhẫn.

"Màu vàng bơ ấm áp khiến viên kim cương trở nên mềm mại và tạo cảm giác ấm áp hơn trên bàn tay", bà nói.

Có thể mở ra xu hướng nhẫn cưới mới

Theo Angie Kennedy, chiếc nhẫn hội tụ nhiều xu hướng lớn của trang sức cưới hiện nay:

Viên kim cương trung tâm kích thước lớn

Thiết kế tối giản, thiên về kiến trúc

Kiểu gắn đá bezel

Thiết kế thấp, dễ đeo trong cuộc sống hàng ngày

Bà nhận định: "Zoë rõ ràng là người tạo xu hướng. Đây là kiểu nhẫn sẽ ảnh hưởng mạnh đến thiết kế trang sức cao cấp cũng như nhẫn cưới trong mùa tới".

Kennedy cũng đánh giá chiếc nhẫn cân bằng rất tốt giữa kích thước và tính ứng dụng: "Nó rất lớn nhưng không hề tạo cảm giác quá đà".

Steph Mazuera cho rằng thiết kế này phản ánh xu hướng thẩm mỹ mới: "Chỉ cần một viên đá thật đặc biệt trên một thân nhẫn gần như không có chi tiết trang trí. Xu hướng đang chuyển từ những thiết kế cầu kỳ sang việc tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của viên kim cương trung tâm. Đồng thời, bezel ngày càng được yêu thích vì hiện đại, khác biệt và phù hợp hơn với nhịp sống hàng ngày".