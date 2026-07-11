Bí quyết chọn nhẫn cưới hợp tông da

Chọn nhẫn cưới không chỉ là tìm kiểu dáng hay viên kim cương ưng ý, màu sắc của chất liệu cũng có thể tôn lên làn da, giúp chiếc nhẫn trở nên nổi bật và hài hòa hơn.

Chiếc nhẫn cưới sẽ gắn bó thời gian dài với người đeo, vậy nên chọn một chiếc phù hợp sẽ giúp tôn lên màu da.

Khi mua trang sức, nhiều phụ nữ thường chú ý chọn chất liệu kim loại phù hợp với tông da. Tuy nhiên, với nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới, không ít người chỉ tập trung vào viên kim cương mà quên mất màu sắc của phần thân nhẫn. Đây có thể là một thiếu sót, bởi tông da ảnh hưởng đáng kể đến việc màu sắc nào sẽ tôn lên vẻ ngoài của mỗi người.

Trước khi chọn nhẫn đính hôn cho bản thân hoặc người bạn đời tại cửa hàng trang sức, hãy cân nhắc hai nhóm tông da phổ biến - tông lạnh và tông ấm - cùng cách các chất liệu kim loại khác nhau có thể tôn lên vẻ đẹp của từng loại da.

Tông da lạnh

Một người được xem là có tông da lạnh nếu các mạch máu dưới da có màu xanh lam khi nhìn qua bề mặt da.

Những người thuộc nhóm này thường phù hợp với các chất liệu như vàng hồng, vàng trắng và bạc. Trong đó, vàng hồng là lựa chọn đặc biệt được ưa chuộng vì giúp tôn lên vẻ rạng rỡ của làn da lạnh.

Người có tông da lạnh phù hợp với các chất liệu như vàng hồng, vàng trắng và bạc.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng vàng hồng là xu hướng khá hiện đại trong thiết kế nhẫn đính hôn và nhẫn cưới. Vì đây là món trang sức sẽ gắn bó nhiều năm, thậm chí cả đời, nên hãy cân nhắc liệu sau nhiều năm nữa bản thân vẫn còn yêu thích gam màu này hay không.

Tông da ấm

Ngược lại, người có tông da ấm thường có mạch máu dưới da ánh màu xanh lục. Theo thống kê, khoảng 75% cô dâu Mỹ nhận nhẫn đính hôn bằng vàng kết hợp kim cương.

Những người có tông da ấm đặc biệt phù hợp với các thiết kế bằng vàng vàng, bởi sắc vàng giúp làn da trông rạng rỡ và hài hòa hơn.

Tông da ấm phù hợp đeo trang sức vàng vàng, vàng hồng.

Dù vậy, vàng hồng không chỉ dành riêng cho người có tông da lạnh. Với những người có làn da ngăm, sắc vàng hồng lại càng làm nổi bật nét mềm mại, nữ tính. Màu kim loại này cũng tạo hiệu ứng tương phản đẹp mắt khi kết hợp với cả làn da sáng lẫn da tối màu.

Dù mỗi chất liệu kim loại có thể phù hợp với những tông da khác nhau, quyết định cuối cùng khi chọn nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn vẫn thuộc về người đeo. Nếu một chất liệu hoặc thiết kế khiến bạn thực sự yêu thích và cảm thấy phù hợp, hãy tin vào cảm nhận của mình. Sau cùng, chiếc nhẫn không chỉ là món trang sức mà còn là biểu tượng của tình yêu - và đó nên là biểu tượng mà bạn luôn muốn mang theo.