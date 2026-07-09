Trào lưu nhẫn cưới 'chen chúc' trên ngón áp út

Thay vì chỉ đeo nhẫn cưới và nhẫn đính hôn, nhiều cặp đôi đang xếp chồng thêm nhiều chiếc nhẫn để ghi dấu các cột mốc cuộc sống và thể hiện phong cách cá nhân.

Nhẫn đính hôn solitaire đính đá oval Hazel của Marrow kết hợp cùng các nhẫn xếp chồng. Ảnh: Marrow.

Từng có thời, nhẫn đính hôn cỡ lớn là tâm điểm của trang sức cô dâu. Giờ đây, những bộ nhẫn cưới xếp chồng đang chiếm nhiều diện tích hơn trên ngón áp út, theo Women's Wear Daily.

Khi các cặp đôi ngày càng ưu tiên cá nhân hóa trang sức cưới, việc kết hợp nhiều chiếc nhẫn cũng trở thành cách mới để thể hiện phong cách riêng, biến bộ nhẫn đính hôn và nhẫn cưới truyền thống thành một tổng thể nhiều lớp mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhẫn cưới xếp chồng là gì?

Khái niệm này dùng để chỉ bất kỳ cách kết hợp nào vượt ra ngoài bộ đôi truyền thống gồm nhẫn đính hôn và nhẫn cưới. Có người chỉ đeo ba chiếc nhẫn, nhưng cũng có người xếp nhiều chiếc phủ gần kín ngón tay.

Theo Jillian Sassone, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Marrow Fine Jewelry, xu hướng này đã thay đổi cách mọi người nhìn nhận về trang sức cưới.

"Trước đây, nhiều người cho rằng nhẫn đính hôn và nhẫn cưới là một bộ hoàn chỉnh cần được lựa chọn ngay từ đầu. Giờ đây, họ xem đó là điểm khởi đầu của một bộ nhẫn có thể tiếp tục phát triển theo thời gian. Nhẫn đính hôn vẫn là món chính, nhưng nhẫn cưới không còn là điểm kết thúc mà chỉ là lớp đầu tiên", Sassone nói.

Mỗi chiếc nhẫn đánh dấu một cột mốc

Không có bộ nhẫn cưới xếp chồng nào giống nhau, nhưng nhiều người đều bổ sung thêm nhẫn để kỷ niệm những dấu mốc quan trọng như ngày cưới, ngày cưới kỷ niệm, sự ra đời của con, thăng chức hay những bước ngoặt trong cuộc sống.

Mỗi chiếc nhẫn trên "chồng" có thể ghi dấu cột mốc đáng nhớ. Ảnh: @holdenrings/Instagram.

Theo cách đó, bộ nhẫn trở thành một "dòng thời gian" bằng trang sức, ghi lại hành trình của người đeo.

Một số khác lại tiếp cận theo hướng thời trang hơn, xem nhẫn đính hôn là nền tảng để liên tục thêm các thiết kế mới, tạo nên phong cách nhiều lớp theo tinh thần "càng nhiều càng nổi bật".

"Có cảm giác mỗi chiếc nhẫn đều mang một ý nghĩa nhất định, chứ không chỉ đơn thuần để đẹp hơn. Ngay cả khi mục đích chủ yếu là thẩm mỹ, người đeo vẫn muốn bộ nhẫn phản ánh con người và giai đoạn cuộc sống hiện tại của họ, thay vì chỉ chạy theo xu hướng", Sassone nói.

Thiết kế ngay từ đầu để có thể bổ sung sau này

Simon Zhang, đồng sáng lập thương hiệu Holden, cũng cho biết ngày càng nhiều cặp đôi xem nhẫn đính hôn là nền móng cho một bộ nhẫn sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong tương lai. Vì vậy, thương hiệu thường tư vấn khách hàng tính toán trước cách các chiếc nhẫn sẽ kết hợp với nhau.

"Những mẫu nhẫn đính hôn có phần đế thấp rất được ưa chuộng. Các mẫu nhẫn hở cũng là giải pháp giúp nhiều chiếc nhẫn ôm khít nhau hơn. Chỉ cần thêm một hoặc hai chiếc nhẫn hở làm khoảng đệm, người đeo có thể dễ dàng kết hợp với nhẫn vĩnh cửu hoặc nhẫn trơn", Zhang nói.

Ông cho biết thêm nhiều khách hàng hiện đặt thiết kế nhẫn cưới cùng lúc với nhẫn đính hôn để tạo tổng thể hài hòa hơn, đồng thời dễ dàng bổ sung các chi tiết cá nhân hóa như đá màu, bề mặt đặc biệt hay những thiết kế riêng theo yêu cầu.

Không có quy tắc cố định

Nhẫn cưới xếp chồng có thể được tạo nên từ vô số kiểu dáng, từ nhẫn kim cương nhiều kiểu cắt khác nhau đến nhẫn vàng trơn, nhẫn bản lớn hay các thiết kế điêu khắc độc đáo.

Mỗi bộ nhẫn xếp chồng thể hiện cá tính của chủ nhân. Ảnh: @vraiofficial/Instagram.

Tuy nhiên, theo cả Sassone và Zhang, điều quan trọng nhất không phải tuân theo một công thức nào mà là thể hiện cá tính.

"Có người thích các chiếc nhẫn đồng bộ về kiểu dáng và loại đá, trong khi người khác lại thích phối nhiều kim loại, bề mặt và chất liệu khác nhau. Điều thú vị nhất là nhiều khách hàng đến với một ý tưởng rất rõ ràng nhưng lại thay đổi hoàn toàn sau khi thử nhiều cách kết hợp", Zhang chia sẻ.

Sassone cũng khuyến khích khách hàng thoải mái sáng tạo:

"Hãy thử kết hợp nhiều chất liệu, độ dày và chi tiết thiết kế khác nhau, đừng quá lo mọi thứ phải hoàn toàn đồng bộ. Không nhất thiết các chiếc nhẫn phải khít sát nhau, đôi khi một khoảng hở nhỏ lại tạo nên cá tính và cảm giác bộ nhẫn được tích lũy theo thời gian. Đừng nghĩ đến sự đối xứng tuyệt đối, hãy nghĩ đến sự cân bằng. Quan trọng nhất là bộ nhẫn phản ánh đúng con người mình".