7 sai lầm lớn thường mắc phải khi mua nhẫn đính hôn

Một chiếc nhẫn đính hôn không chỉ là món trang sức cho ngày cầu hôn mà còn gắn bó lâu dài, vì vậy lựa chọn thiếu cân nhắc có thể dẫn đến nhiều tiếc nuối.

Nhẫn đính hôn là món trang sức gắn bó hàng ngày, lâu dài sau dịp trọng đại. Ảnh: Pexels.

Trong tất cả những thứ được lựa chọn cho đám cưới, trang sức cao cấp, đặc biệt là nhẫn kim cương, có lẽ là hạng mục duy nhất thực sự tồn tại lâu hơn chính sự kiện ấy. Không giống như hoa cưới, thiệp mời hay thậm chí váy cưới, những món đồ này sẽ trở thành một phần của cuộc sống thường ngày hoặc được truyền lại như vật gia bảo.

Tuy nhiên, dù mang ý nghĩa lớn, nhiều cặp đôi vẫn tiếp cận quá trình mua sắm với những quan niệm sai lầm, dẫn đến thất vọng, bỏ lỡ lựa chọn phù hợp hoặc đưa ra quyết định không phản ánh đúng điều họ thực sự yêu thích, theo The Wed.

Đặt thông số kỹ thuật lên trước thiết kế

Trong thời đại của các công cụ so sánh trực tuyến và báo cáo đánh giá kim cương, nhiều người dễ tiếp cận trang sức như một bảng kiểm tra thông số kỹ thuật, khiến việc thảo luận về thiết kế, khả năng sử dụng hay sở thích thẩm mỹ bị bỏ qua.

Một món trang sức được tạo nên từ tổng thể: hình dáng, kiểu cắt, tỷ lệ, ổ đỡ đá và bố cục tổng thể mới là yếu tố quyết định món đồ có thực sự phù hợp với người đeo hay không.

Quên rằng trang sức không chỉ là viên đá

Nhiều người cho rằng sở hữu viên kim cương chất lượng cao nhất trong ngân sách sẽ đảm bảo có một món đồ hoàn hảo. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một thiết kế nổi bật phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn viên đá trung tâm.

Nhẫn đính hôn nên được cân nhắc nhiều yếu tố, từ giá thành, kiểu dáng đến chất liệu. Ảnh: Sital Jansson.

Theo đó, sức hút của những món trang sức đáng nhớ thường đến từ tỷ lệ, sự cân bằng và cá tính thiết kế. Khi mọi yếu tố hòa hợp, hiệu ứng tạo ra sẽ mạnh hơn nhiều so với việc chỉ đặt một viên đá lớn lên một thiết kế nhạt nhòa.

Mua dựa hoàn toàn vào giấy chứng nhận

Chứng nhận cung cấp nhiều thông tin hữu ích, nhưng chúng chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Khả năng phản chiếu ánh sáng, cá tính riêng và sức hút tổng thể của viên đá không phải lúc nào cũng thể hiện được trên giấy.

Để xu hướng quyết định lựa chọn

Mạng xã hội đã thay đổi cách các cặp đôi tìm kiếm trang sức, liên tục tạo ra những xu hướng và thiết kế lan truyền mới mỗi năm. Dù việc lấy cảm hứng là điều tích cực, chạy theo xu hướng có thể khiến món đồ nhanh chóng mất sức hút sau khi trào lưu qua đi.

"Tôi không khuyên mọi người mua chỉ vì xu hướng. Hãy chấp nhận rủi ro và chọn món đồ mang dấu ấn cá nhân thay vì chơi an toàn. Những món trang sức ý nghĩa nhất thường phản ánh gu thẩm mỹ riêng chứ không phải thứ đang thịnh hành", David Farrugia - nhà sáng lập thương hiệu trang sức Uniform Object - nói.

Xem việc mua nhẫn như một giao dịch đơn thuần

Nhiều người xem việc mua trang sức như trải nghiệm bán lẻ thông thường: chọn mẫu, chọn đá và thanh toán. Nhưng trên thực tế, những dự án thành công nhất thường xuất hiện khi khách hàng mang theo sở thích, hình ảnh tham khảo và ý tưởng, nhưng vẫn cởi mở với đối thoại.

Việc điều chỉnh tỷ lệ, thay đổi kiểu ổ đá hay thử những loại đá khác có thể tạo nên kết quả vượt xa mong đợi ban đầu.

Chỉ nhìn vào giá tiền

Khi so sánh hai món đồ trông có vẻ giống nhau, giá cả thường trở thành yếu tố quyết định.

Tuy nhiên, sự khác biệt về độ hoàn thiện, trọng lượng kim loại, kết cấu hay chất lượng đá có thể ảnh hưởng lớn đến độ bền theo thời gian. Hãy hỏi thêm về nguồn gốc đá quý, nơi sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng thay vì chỉ nhìn vào giá.

Chọn kim cương trước khi chọn thợ kim hoàn

Nhiều người quá tập trung vào viên kim cương mà quên mất một quyết định quan trọng khác: chọn người tạo ra món trang sức. Góc nhìn, chuyên môn kỹ thuật và lựa chọn thiết kế của thợ kim hoàn ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình. Tìm được người có phong cách phù hợp đôi khi còn quan trọng hơn cả việc chọn một viên đá cụ thể.