Có gì ở chiếc nhẫn cầu hôn triệu USD Ronaldo tặng bạn gái

Cristiano Ronaldo gây chú ý khi cầu hôn Georgina Rodríguez bằng chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, mở ra cuộc tranh luận về xu hướng nhẫn đính hôn ngày càng xa xỉ.

Rodríguez được Ronaldo cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ sau gần 10 năm bên nhau. Ảnh: @georginagio/Instagram.

Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha cầu hôn bạn gái vào tháng 8/2025, hơn 9 năm sau lần đầu cả hai gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Rodríguez công bố tin đính hôn trên Instagram bằng bức ảnh chiếc nhẫn lớn đến mức gây "bùng nổ mạng xã hội" với 18 triệu lượt thích.

Vài tuần sau đó, Rodríguez cho người hâm mộ chiêm ngưỡng cận cảnh chiếc nhẫn cầu hôn đặc biệt khi kết hợp nó với hơn 80 carat trang sức kim cương tại Liên hoan phim Venice. Cô cũng đeo món trang sức này tại Met Gala 2026, kết hợp với chiếc váy xanh ngọc của Ludovic de Saint Sernin.

Chiếc nhẫn triệu USD

Các chuyên gia nhìn chung đều thống nhất rằng viên kim cương của Rodríguez nặng khoảng 30 carat. Tobias Kormind, giám đốc điều hành của nhà sản xuất đồ trang sức 77 Diamonds nói với People rằng viên đá trung tâm hình oval có thể lên tới khoảng 35 carat.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương Ronaldo tặng bạn gái. Ảnh: @georginagio/Instagram.

Trong khi đó, Kegan Fisher, đồng sáng lập thương hiệu trang sức Frank Darling, nhận định với InStyle: "Chắc chắn nó lớn hơn 15 carat và nhiều khả năng nằm trong khoảng 20-25 carat", đồng thời lưu ý rằng rất khó xác định chính xác kích thước nếu không biết cỡ ngón tay của Rodríguez.

Theo Vogue Arabia, viên kim cương trung tâm hình oval được bao quanh bởi hai viên kim cương oval nhỏ hơn, mỗi viên khoảng 1 carat, nâng tổng trọng lượng chiếc nhẫn lên khoảng 37 carat.

Về giá trị, các chuyên gia nhận định chiếc nhẫn có giá ít nhất 1 triệu USD , trong khi Kormind cho rằng nó có thể lên tới 5 triệu USD .

Con số này đưa nó vào danh sách những chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất của người nổi tiếng.

Nhẫn đính hôn ngày càng "khủng"

Theo South China Morning Post, việc người nổi tiếng biến nhẫn đính hôn thành màn trình diễn cả về sự giàu có lẫn tình yêu không phải điều mới mẻ, nhưng ngày nay, giá trị của những viên đá không chỉ nằm ở số carat mà còn ở câu chuyện mà chúng mang theo.

Theo chuyên gia nghiên cứu giới tính Sonia Wong, công chúng từ lâu đã có xu hướng nhìn vào các mối quan hệ hoàng gia và người nổi tiếng như một hình mẫu lý tưởng - và kéo theo đó là hôn nhân của họ.

"Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng thế tục hóa. Tình yêu đang trở nên mong manh, khó nắm bắt và trừu tượng. Hôn nhân đã được đơn giản hóa và trở nên thực tế hơn, thậm chí trở thành lựa chọn không bắt buộc", Sonia Wong nói.

Wong cho rằng những người nổi tiếng - vốn thường xuyên bị soi xét hoặc nghi ngờ về chuyện tình cảm bởi truyền thông và mạng xã hội - có thể chịu áp lực lớn hơn trong việc chứng minh sự nghiêm túc của họ bằng một tuyên bố không thể chối cãi: một chiếc nhẫn lớn tương xứng với tình yêu họ công khai thể hiện.

Dù hiện tượng này dễ thấy nhất ở giới siêu giàu, nó cũng phản ánh một nỗi bất an rộng lớn hơn trong xã hội.

Xu hướng nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới đắt đỏ như người nổi tiếng đang được nhiều người đua theo. Ảnh: @laurensanchezbezos, @georginagio/Instagram.

Trong thời đại của sự vỡ mộng với ứng dụng hẹn hò, bạo lực giới và các vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến, tình yêu luôn bị đặt dấu hỏi - thúc đẩy khát vọng chung về những bằng chứng rõ ràng cho sự cam kết.

Nếu người nổi tiếng đang bán đi giấc mơ về một lời cam kết không thể phủ nhận, thì giấc mơ đó hiện cũng ngày càng dễ tiếp cận hơn, theo Brian Lee - nhà sáng lập thương hiệu kim cương nhân tạo Diamanté có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc.

"Một khách hàng gần đây đã yêu cầu chúng tôi sao chép chiếc nhẫn đính hôn của Cristiano Ronaldo, vốn được định giá từ 6 đến 10 triệu USD nếu dùng kim cương tự nhiên. Với kim cương nhân tạo, chúng tôi tái tạo nó với chi phí khoảng 100.000 - 230.000 USD , tương đương khoảng 1,5% giá trị bản gốc", Lee nói.

Khả năng tiếp cận này đang làm thay đổi hoàn toàn giá trị của nhẫn đính hôn.

Trước đây, nhẫn đính hôn được xem là khoản đầu tư cả đời, nhưng thị trường đã thay đổi bởi sự sụt giảm giá trị của kim cương tự nhiên cùng sự phát triển của các lựa chọn kim cương nhân tạo chất lượng cao.

"Chiếc nhẫn giờ đây không còn nói về giá trị bán lại hay tính truyền đời. Nó nói về câu chuyện mà nó kể ở thời điểm hiện tại - hành động càng lớn, thông điệp về sự cam kết càng rõ ràng", Lee nhận định.

Và đó chính là logic mới: bản thân hành động - công khai và được thiết kế cho khoảnh khắc ấy - đã trở thành bằng chứng tối thượng, đáp ứng nhu cầu rất con người về sự chắc chắn trong một thế giới tình cảm ngày càng bất ổn.