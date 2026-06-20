Xu hướng chọn nhẫn cưới 'độc bản' của Gen Z năm 2026

Theo các chuyên gia trong ngành, ảnh hưởng từ mạng xã hội khiến người trẻ Gen Z có xu hướng lựa chọn nhẫn thể hiện cá tính và dấu ấn cá nhân.

Theo Báo cáo Xu hướng Cưới năm 2026 của Pinterest, các cặp đôi Gen Z đang "từ bỏ những nghi lễ rập khuôn để hướng đến dấu ấn đậm chất điện ảnh và giàu cảm xúc" trong ngày trọng đại.

Trong lĩnh vực trang sức, xu hướng này thể hiện rõ nét ở sự lên ngôi của cá tính mạnh mẽ và độc đáo: những thiết kế east-west settings (viên chủ nằm ngang thay vì dọc như truyền thống); kiểu dáng "toi et moi" (kết hợp 2 viên đá quý không đồng dạng) và kiểu bất đối xứng; những chiếc nhẫn bản to, dày dặn; kim cương cắt kiểu cổ điển; hay những viên đá trung tâm nhẫn có màu sắc như sapphire.

Vàng và kim cương nhân tạo - 2 loại chất liệu ngày càng phổ biến trong những năm gần đây - cũng mở rộng các lựa chọn cho các cặp đôi.

Những chiếc nhẫn xếp chồng, đường cắt độc đáo đang là xu hướng. Ảnh: Dwayne Tucker.

Tìm kiếm sự "độc bản"

Courtney Sivard, giám đốc tiếp thị tại BC Clark Jewelers ở thành phố Oklahoma (Mỹ), tin rằng sự thay đổi đang diễn ra nhanh chóng khi các nền tảng mạng xã hội giúp người tiêu dùng tiếp xúc với nhiều phong cách thẩm mỹ và quan điểm khác nhau. Bà cũng cho biết thêm lạm phát đang thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm và so sánh các lựa chọn.

"Các cặp đôi trẻ muốn được thấu hiểu, chứ không phải bị ép mua hàng. Họ rất chú trọng đến hình ảnh, rất am hiểu thông tin và đã dành nhiều năm xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng, điều đó đương nhiên được thể hiện qua trang sức đính hôn và cưới", Sivard nói.

Theo đó, nhiều người trẻ Gen Z có xu hướng chọn nhẫn có kiểu dáng độc đáo, như kết hợp với kim loại hay hình khối bất đối xứng, trong khi vẫn có những người khác chọn một viên kim cương đơn giản vượt thời gian. "Nhưng điểm chung là họ muốn sự lựa chọn đó mang tính chủ đích và phản ánh con người họ", Sivard nói.

Kiểu nhẫn phong cách toi et moi độc đáo được nhiều người trẻ lựa chọn. Ảnh: @Emrata/Instagram.

Jenny Chung Seeger, người sáng lập và chủ sở hữu của No.3 Fine Jewelry ở San Francisco, cũng nhận thấy xu hướng trang sức đính hôn độc đáo "gia tăng mạnh mẽ", tin rằng đó chủ yếu là do các cặp đôi Gen Z đang mong muốn thể hiện bản thân.

"Mạng xã hội đóng một vai trò nhất định, nhưng tôi nghĩ động lực sâu xa hơn là các cặp đôi trẻ tuổi trở thành những người tiêu dùng có chủ đích hơn. Họ muốn những món đồ thể hiện phong cách cá nhân, chứ không chỉ là một biểu tượng mà người ta bảo họ nên thèm muốn", Chung Seeger nhận định.

Tại cửa hàng trang sức cao cấp No.3 Fine Jewelry, các kiểu nhẫn đính hôn như thiết kế đặt nghiêng theo hướng đông-tây, nhẫn vàng bản to, kiểu cắt cổ điển, kiểu bất đối xứng và kiểu xếp chồng nhiều viên đá đang là xu hướng.

BC Clark nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các thiết kế tùy chỉnh, kiểu dáng độc đáo và những chiếc nhẫn "phù hợp với phong cách thường ngày của cô dâu hơn là chỉ dành cho những dịp đặc biệt".

Bên cạnh đó, theo Sivard, kim cương tự nhiên vẫn có sức hút riêng, bởi nhiều người thuộc thế hệ Z rất coi trọng tính xác thực và ý nghĩa.

Tiếp cận Gen Z qua mạng xã hội

Các nhà bán lẻ trang sức nhấn mạnh rằng việc có được những đánh giá tích cực trên Google và thúc đẩy tương tác trên mạng xã hội là những bước khởi đầu để tiếp cận thế hệ Z, được coi là thế hệ đầu tiên sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số.

Chiếc nhẫn đính hôn của Taylor Swift làm bùng nổ mạng xã hội. Ảnh: Taylor Swift/Instagram.

Harris Botnick, đồng sở hữu của Worthmore Jewelers có trụ sở tại Atlanta, chỉ ra rằng việc ca sĩ ngôi sao Taylor Swift công bố chiếc nhẫn đã làm bùng nổ sự quan tâm đến nhẫn kim cương kiểu cổ điển trên mạng xã hội chỉ sau một đêm.

Chiếc nhẫn đính hôn mà Travis Kelce trao cho Taylor Swift mang phong cách cổ điển (vintage) với viên kim cương "Old Mine" (khoảng 10 carat), đai nhẫn vàng bản to được chạm khắc họa tiết tinh xảo.

"Hiện nay, hầu như không còn quy tắc nào nữa vì xu hướng thay đổi quá nhanh do mạng xã hội. Một điều gì đó có thể lan rộng khắp thế giới chỉ trong vài giờ, trong khi trước đây phải mất hàng tháng đến hàng năm", Botnick nhận xét, thấy rằng các bài đăng trên mạng càng làm gia tăng khao khát sở hữu thiết kế độc nhất vô nhị của các cặp đôi.

Worthmore Jewelers ghi nhận sự quan tâm rất lớn đến những viên kim cương "nhiều màu sắc", đặc biệt là kim cương có màu nhạt. "Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu của khách về những viên đá màu nâu vàng óng ánh cùng kiểu cắt độc đáo hơn", Botnick nói.

Sean Dunn, chủ tịch của JR Dunn Jewelers ở Lighthouse Point, Florida, cho biết 2 xu hướng thay đổi lớn nhất mà ông nhận thấy trong ngành trang sức đính hôn những năm gần đây là sự phổ biến của kim cương nhân tạo và xu hướng "kéo dài mọi thứ". "Đó là nơi mà sự thay đổi cấu trúc đã diễn ra", ông nói.

Cửa hàng đang làm nhiều sản phẩm kiểu "toi et moi" và "east-west setting" hơn, sử dụng nhiều vàng vàng hơn đáng kể, và các bản đai dày hơn một chút so với những năm gần đây.