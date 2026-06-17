Cô dâu đeo 20 cây vàng nặng trĩu cổ, nhận của hồi môn suốt 40 phút

Lễ ăn hỏi của Kim Chi gây chú ý trên mạng xã hội khi cô đeo vàng kín cổ và nhận nhiều món quà giá trị từ hai bên gia đình.

Cô dâu Đồng Tháp nhận 20 cây vàng trong lễ ăn hỏi Clip lễ ăn hỏi của Kim Chi thu hút hàng triệu lượt xem khi cô dâu đeo vàng kín cổ.

Ngày 14/6, đoạn clip ghi lại lễ ăn hỏi của Kim Chi (sinh năm 1994, Đồng Tháp) bất ngờ viral trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Trong video, cô dâu xuất hiện với lượng vàng đeo trên người gây ấn tượng, trong khi các thành viên hai bên gia đình liên tục trao quà trong suốt buổi lễ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kim Chi cho biết tổng số vàng mà hai vợ chồng nhận được trong đám hỏi lên tới 20 cây vàng cùng một số quà tặng giá trị khác.

Theo đó, phía nhà trai trao tặng 4 cây vàng, một đôi bông tai hột xoàn và nạp tài 100 triệu đồng. Mẹ ruột cô dâu tặng 9 cây vàng, trong khi họ hàng nhà gái tặng thêm 7 cây vàng.

Cô dâu nhận rất nhiều lời chúc phúc trong đám hỏi.

"Tôi rất bất ngờ và xúc động trước tình cảm mà gia đình hai bên dành cho vợ chồng mình trong ngày trọng đại. Đây là món quà ý nghĩa và cũng là sự động viên rất lớn với chúng tôi", Kim Chi chia sẻ.

Các nghi thức trong lễ ăn hỏi được tổ chức trong khoảng 1,5 tiếng đồng hồ. Riêng phần trao quà từ người thân hai bên đã kéo dài khoảng 40 phút bởi số lượng quà tặng khá nhiều.

Theo Kim Chi, không khí buổi lễ diễn ra ấm cúng, vui vẻ với sự góp mặt của đông đủ người thân và bạn bè. Những hình ảnh được chia sẻ sau đó nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Tôi rất vui khi clip được nhiều người chú ý và gửi lời chúc phúc. Hai bên gia đình cũng bất ngờ vì sự quan tâm mà mọi người dành cho đám hỏi của chúng tôi", cô dâu nói.

Kim Chi cho biết đám cưới của hai vợ chồng dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2026. Cặp đôi muốn có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trọng đại, đồng thời mang đến một hôn lễ trọn vẹn và ý nghĩa nhất.