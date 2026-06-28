8 lưu ý khi mua nhẫn đính hôn

Chọn nhẫn đính hôn không chỉ là tìm một thiết kế đẹp, mà còn là hành trình cân nhắc phong cách, cảm xúc và những yếu tố thực tế.

Nhẫn đính hôn cần có sự cân nhắc, chọn lựa kỹ để làm hài lòng cả người mua và người nhận.

Trong những khoản chi tiêu lớn của đời người, mua nhẫn đính hôn có lẽ là một trong những việc vừa hào hứng vừa áp lực nhất, theo Vogue.

Dù theo cách nào, hành trình mua nhẫn vẫn có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc, đặc biệt nếu bạn bắt đầu từ con số 0 và không có nhiều kiến thức về trang sức. Từ kiểu đính đá, chất liệu kim loại cho đến loại đá quý, việc chọn một chiếc nhẫn đòi hỏi hàng loạt quyết định.

Đừng quá chạy theo xu hướng trang sức

Nhẫn đính hôn nên là biểu tượng vượt thời gian cho tình yêu và đồng hành lâu dài, vì vậy mục tiêu là tìm được chiếc nhẫn phù hợp nhất với người bạn đời tương lai.

"Xu hướng có thể là nguồn cảm hứng tốt, nhưng tính chân thực mới là điều quan trọng nhất", nhà thiết kế trang sức Mia Moross nhận xét.

Hãy quan sát những món trang sức đối phương thường đeo. Họ thích vàng hay bạch kim? Thích phong cách nổi bật hay tối giản? Phong cách thường ngày của họ sẽ giúp định hướng lựa chọn.

Quyết định nguồn gốc viên đá

Nếu chọn kim cương, bạn cần cân nhắc: kim cương tự nhiên hay kim cương nhân tạo.

Kim cương tự nhiên hình thành dưới lớp vỏ Trái Đất qua nhiệt độ và áp suất cực lớn, trong khi kim cương nhân tạo được tạo ra trong phòng thí nghiệm, thân thiện hơn với môi trường và thường có giá mềm hơn.

Kim cương nhân tạo và tự nhiên có nhiều khác biệt, đặc biệt ở giá thành.

Đừng xem nhẹ phần khung nhẫn

Sau khi chọn đá, bước tiếp theo là quyết định kiểu đính. Nhà tạo mẫu Cynthia Smith ví: "Hãy xem viên đá trung tâm như một tác phẩm nghệ thuật, còn phần đế nhẫn là khung tranh".

Thêm dấu ấn cá nhân

"Tôi nghe điều này rất nhiều, và nó khá đặc biệt: mọi người tìm đến tôi và nói rằng: 'Tôi muốn một chiếc nhẫn tạo cảm giác như chính tôi đã tìm thấy nó ở đâu đó, như thể nó chỉ tồn tại dành riêng cho tôi'", Anna Pierce - nhà thiết kế trang sức và nghệ sĩ tại New York (Mỹ) - chia sẻ.

Nếu muốn tạo nên một chiếc nhẫn thật đặc biệt, Pierce khuyên nên suy nghĩ về mọi góc độ của chiếc nhẫn chứ không chỉ tập trung vào viên đá hay phần đế nhẫn. Ví dụ, bạn có thể đặt một thông điệp hoặc khắc chữ cái, chữ lồng tên, chữ viết tay của nửa kia lên mặt sau nhẫn.

Hãy xem xét chiếc nhẫn này sẽ kết hợp thế nào với nhẫn cưới

Thông thường, người được cầu hôn sẽ nhận nhẫn đính hôn trong màn cầu hôn và nhận thêm nhẫn cưới trong lễ thành hôn.

So với nhẫn cưới, nhẫn dùng khi cầu hôn thường cầu kỳ và có thể lồng ghép nhiều yếu tố cá nhân hơn.

Tất nhiên, truyền thống không phải lúc nào cũng được áp dụng, nhưng nếu bạn đi theo cách này, hãy lưu ý thiết kế của nhẫn cưới ngay từ đầu.

Nhẫn cưới thường đơn giản hơn nhiều so với nhẫn đính hôn, ngay cả khi có thêm khắc chữ hoặc đính đá. Trong khi đó, nhẫn đính hôn thường có rất nhiều chi tiết, nên yếu tố hài hòa giữa hai chiếc nhẫn cần được cân nhắc trong quá trình lựa chọn.

Dẫn theo một người đáng tin cậy khi đi mua nhẫn

Mua nhẫn đính hôn có thể là nhiệm vụ khá áp lực và đôi khi bạn sẽ cần sự hỗ trợ từ bạn bè. Hãy hỏi những người từng đính hôn về nơi mua trang sức uy tín, đồng thời tìm một người hiểu cả bạn lẫn người yêu tương lai của bạn và có gu thẩm mỹ mà bạn tin tưởng.

Đừng quyết định mua nếu chưa biết chính sách đổi trả

Không giống như cam kết hôn nhân mà bạn đang hướng tới, hãy cố tránh ràng buộc quá chặt với cửa hàng trang sức khi mua nhẫn.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu người bạn đời tương lai không thích chiếc nhẫn bạn chọn, bạn nên có quyền đổi sang lựa chọn khác. Mục tiêu là người ấy sẽ yêu cả bạn và món trang sức bạn tặng trong thời gian dài.

Giá tiền không quyết định chiếc nhẫn hoàn hảo

Quy tắc "chi 3 tháng lương mua nhẫn" thực chất là sản phẩm của quảng cáo. Điều quan trọng nhất là chọn chiếc nhẫn phù hợp với người đeo, chứ không phải với một công thức định sẵn.