Kylie Jenner hồi sinh xu hướng nhẫn kim cương hình quả lê

Suốt nhiều tháng, Kylie Jenner, nữ doanh nhân kiêm influencer có 382 triệu người theo dõi trên Instagram, liên tục gây chú ý với chiếc nhẫn kim cương hình quả lê trên ngón út.

Chiếc nhẫn kim cương hình quả lê trên ngón út của Kylie Jenner gây chú ý.

Từ màn xuất hiện choáng ngợp ở Met Gala đến khoảnh khắc ngồi xem trận đấu của New York Knicks, chiếc nhẫn trên ngón tay Kylie Jenner đều gây ra bàn tán. Sau nhiều năm Jenner hẹn hò cùng tài tử Timothée Chalamet, chi tiết đặc biệt khiến người hâm mộ không khỏi tò mò liệu chiếc nhẫn có mang ẩn ý gì về bước tiến trong mối quan hệ của cặp đôi hay không.

Theo Page Six, viên kim cương lấp lánh này là của thương hiệu Lorraine Schwartz, và nặng tới 15 carat. "Chiếc nhẫn đeo ngón út hình quả lê khổng lồ của Kylie Jenner trông có vẻ ít nhất 15 carat và trị giá hơn một triệu USD", Alexandra Samit, người sáng lập và CEO của Alexandra Beth Fine Jewelry, nói.

Trong khi fan tự hỏi liệu nó có phải là dấu hiệu cho một lễ đính hôn, nhiều người trong ngành tin rằng chiếc nhẫn hiệu Lorraine Schwartz này được chính Jenner tự mua.

Tuy nhiên, theo Instyle, có lẽ lời giải thích đơn giản nhất cũng là lời giải thích hợp lý nhất: Jenner thực sự là một người hâm mộ kim cương hình quả lê. Hiệu ứng truyền thông mà cô mang lại cũng đang hồi sinh kiểu dáng kim cương này.

Jenner thường xuyên đeo chiếc nhẫn hình quả lê khi tham dự các sự kiện quan trọng.

Kiểu cắt kim cương hình quả lê đã có từ thế kỷ 18 và trải qua một thời kỳ hồi sinh mạnh mẽ vào những năm 1960, khi hàng loạt biểu tượng thời trang như Elizabeth Taylor và Mia Farrow đều nhận được nhẫn đính hôn kiểu dáng này.

Tuy nhiên, đối với nhiều người hâm mộ văn hóa đại chúng, hình dạng này được nhớ đến nhiều nhất từ ​​một khoảnh khắc quan trọng trong một tập phim năm 2001 của Sex and the City, khi Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker thủ vai) phát hiện một chiếc nhẫn đính hôn kim cương hình quả lê được giấu kín mà bạn trai Aidan Shaw định dùng để cầu hôn.

Trong phim, mặc dù Carrie đã từ chối cả chiếc nhẫn và lời cầu hôn, nhưng kiểu dáng này đã trải qua một thời kỳ phổ biến. Và một phần nhờ Jenner, kim cương cắt quả lê có thể sắp trở lại mạnh mẽ một lần nữa.

"Chiếc nhẫn kim cương hình quả lê mà Kylie Jenner đeo gần đây phản ánh sự thay đổi về gu thẩm mỹ", Steph Mazuera, người sáng lập thương hiệu trang sức cùng tên, cho biết.

Theo Mazuera, một ngôi sao chắc chắn có thể thúc đẩy sự bùng nổ của một kiểu dáng trang sức nhất định đến một kiểu dáng cụ thể. "Trang sức của Kylie làm nổi bật tính linh hoạt của kiểu cắt hình quả lê, cho thấy nó có thể phù hợp với bối cảnh thời trang hiện đại, như trên ngón út của cô ấy, cũng như trong một chiếc nhẫn đính hôn cổ điển", bà nhận định.

Sức ảnh hưởng của Jenner đang giúp xu hướng kim cương quả lê hồi sinh mạnh mẽ.

Tính linh hoạt là một phần lý do khiến kiểu cắt này hấp dẫn trở lại. Kim cương hình quả lê đang được hưởng lợi từ xu hướng cá tính hóa rộng rãi hơn trong nhẫn đính hôn và trang sức cao cấp. Không giống như nhiều kiểu cắt đối xứng, hình quả lê có hướng đi riêng biệt, tạo nên sự chuyển động và mang lại bản sắc thị giác mạnh mẽ hơn.

"Kim cương hình quả lê chắc chắn đang trở thành xu hướng được các cô gái sành điệu hiện nay ưa chuộng", Nicole Wegman, người sáng lập Ring Concierge, cho biết thêm.

Trong khi kim cương hình bầu dục từ lâu đã được yêu thích vì hiệu ứng kéo dài, giúp ngón tay trông thon thả hơn, Wegman nhận xét kim cương hình quả lê cũng mang lại điều tương tự nhưng còn độc đáo và bất ngờ hơn.

Wegman nhận thấy cả khách hàng và người nổi tiếng đang thử nghiệm những kiểu thiết kế độc đáo hơn. Ví dụ, Margot Robbie đã hiện đại hóa kiểu cắt kinh điển này bằng cách đeo chiếc bông tai kim cương hình quả lê nghiêng lên trên tai - minh chứng cho thấy với cách phối đồ phù hợp, ngay cả những hình dạng kim cương quen thuộc nhất cũng có thể mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ, độc đáo và bất ngờ.

Max Johnson, đồng sáng lập kiêm CEO của Awe Inspired, nói rằng: 'Mọi người không còn tìm kiếm một loại đá quý an toàn, phổ biến nữa. Họ đang xây dựng thứ gì đó mang tính cá nhân, sưu tầm những món đồ nói lên con người họ. Một viên đá hình quả lê hoàn toàn phù hợp với xu hướng đó. Nó toát lên vẻ tự tin và một chút lãng mạn".

Mong muốn về sự độc đáo đang chuyển hóa thành nhu cầu thực sự. Hoa tai hình giọt nước khung quả lê và nhẫn hình xoắn ốc quả lê nằm trong số những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay của Ring Concierge.

"Tôi nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng từ những khách hàng muốn sở hữu một viên kim cương mang tính cá nhân, độc đáo và có phần khác biệt", Mazuera nói thêm.