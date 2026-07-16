Điệu nhảy ăn mừng của Messi gây sốt

Người hâm mộ thích thú với điệu nhảy ăn mừng của Messi sau khi Argentina giành tấm vé vào chung kết World Cup 2026.

Viral điệu nhảy ăn mừng của Messi khi hạ gục tuyển Anh Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội trưởng tuyển Argentina khiến fan thích thú.

Rạng sáng 16/7, Lionel Messi trở thành người hùng khi dẫn dắt tuyển Argentina giành chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước Anh và tiến thẳng vào chung kết World Cup 2026.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, niềm vui của người hâm mộ Argentina không thể kìm nén, và biểu tượng Messi cũng không ngoại lệ. Màn ăn mừng của anh sau khi nhà đương kim vô địch lọt vào chung kết đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc siêu sao 39 tuổi nở nụ cười rạng rỡ để ăn mừng chiến thắng nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Giữa bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Atlanta (Mỹ), Messi cùng đồng đội vỡ òa.

Hình ảnh đội trưởng Argentina thực hiện điệu nhún nhảy, vung hai tay bất ngờ lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều fan bày tỏ thích thú với kiểu ăn mừng của "GOAT".

Điệu nhảy ăn mừng của Messi khiến fan thích thú.

"Điệu nhảy có vẻ 'dưỡng sinh' nhưng là Messi nên tôi thấy đẹp", "Sao anh nhảy ăn mừng mà dễ thương quá", "Anh dồn hết tài năng cho đá bóng rồi nên anh nhảy xấu chút cũng không vấn đề gì", "Từ nay đừng ai đồn Messi không biết nhảy nữa nhé" - người hâm mộ bình luận.

Là người góp công lớn cho màn trình diễn xuất sắc của Argentina trong trận bán kết, Messi đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt. Cuối trận đấu, vị thủ lĩnh được đàn em cõng trên vai để ăn mừng.

Tiến vào phòng thay đồ, màn ăn mừng của đoàn quân HLV Scaloni không dừng lại. Họ cùng nhau hát vang ca khúc cổ động mới trong mùa giải này - La Cuarta Estrella (Ngôi sao thứ 4). Lời ca lặp lại về "chiếc cúp cuối cùng của Leo" đã truyền động lực lớn cho toàn đội suốt những trận đấu khó khăn. Trong khi các đồng đội cởi áo, hát vang ăn mừng, Messi đứng ở vòng ngoài và vui vẻ hò reo theo điệu nhạc.

Messi là điểm tựa lớn nhất của tuyển Argentina. Ảnh: AFA.

Messi không ghi thêm bàn thắng nào trong trận với "Tam sư", nhưng cầu thủ 39 tuổi này đã kiến ​​tạo 2 bàn thắng giúp "La Albiceleste" có màn lội ngược dòng ngoạn mục khác và giành chiến thắng 2-1.

"Leo vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất", đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane, cho biết.

Sau màn lội ngược dòng khó tin trước Ai Cập, Messi trở lại Atlanta để tạo nên một khoảnh khắc chói sáng khác trong sự nghiệp có thể nói là xuất sắc nhất mọi thời đại của anh.

Sau bàn thắng ở phút 55 của Anthony Gordon, đội tuyển Anh chắc chắn đang hướng tới việc giành chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ lần duy nhất họ giành được cách đây 60 năm. Nhưng Messi và các đồng đội trong màu áo xanh thiên thanh, như họ đã chứng minh hết lần này đến lần khác, không bao giờ bỏ cuộc.

Giờ đây, Messi và đội bóng của mình sắp sửa bước vào trận chung kết lịch sử với với Tây Ban Nha vào ngày chủ nhật, tiến gần hơn đến chiếc cúp vô địch thứ 4 tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.