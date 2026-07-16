Cận cảnh Bellingham khiến Messi nổi giận

Lionel Messi và Jude Bellingham đã có màn lời qua tiếng lại đầy căng thẳng trước khi Argentina loại tuyển Anh khỏi World Cup 2026.

Cảnh Messi và Bellingham đấu khẩu gay gắt Ngôi sao của tuyển Anh và Argentina có tình huống đấu khẩu thu hút sự chú ý trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 16/7.

Trong trận bán kết diễn ra rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), khi tỷ số vẫn là 0-0, Messi và Bellingham đã có màn tranh cãi sau khi trọng tài Ismail Elfath thổi phạt và bị máy quay ghi lại.

Theo đó, có vẻ như Bellingham là người nói câu cuối cùng, khiến Messi thoáng tỏ ra bất ngờ trước khi quay người bỏ đi. Trên đường rời khỏi tình huống, siêu sao Argentina còn quay lại nhìn Bellingham với ánh mắt đầy ẩn ý và khẽ lắc đầu như muốn ra hiệu "đủ rồi".

Ngay sau đó, người hâm mộ tràn lên mạng xã hội để bàn luận xem hai cầu thủ đã nói gì với nhau.

"Messi tìm đến trọng tài vì chuyện khác, còn Bellingham thì chẳng chịu lắng nghe", "Đó chính là màn khẩu chiến! Trận đấu thực sự bắt đầu rồi" hay "Đến lúc xem ai chỉ giỏi nói rồi" là những bình luận trên mạng xã hội X.

Jude Baellingham và đồng đội để Argentina lội ngược dòng ở bán kết. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Messi mới là người được hưởng niềm vui cuối cùng khi đóng vai trò quan trọng trong màn ngược dòng của Argentina với 2 kiến tạo. Siêu sao 39 tuổi cũng liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự tuyển Anh trong suốt trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Bellingham không tạo được nhiều ảnh hưởng lên lối chơi, trong bối cảnh những sự thay đổi người của huấn luyện viên Thomas Tuchel khiến tuyển Anh phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn hiệp hai.

Trước đó, tuyển Anh là bên mở tỷ số nhờ công của Anthony Gordon ở phút thứ 55, nhưng không thể bảo toàn lợi thế khi Messi cùng các đồng đội vùng lên. Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 92.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, đương kim vô địch mới là người góp mặt ở chung kết, hứa hẹn một màn màn so tài nảy lửa khác với Tây Ban Nha vào rạng sáng 20/7.