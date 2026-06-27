Kem chống nắng có gây hại cho nhẫn cưới?

Chuyên gia trang sức cao cấp cho rằng nên tháo nhẫn trước khi thoa hoặc xịt sản phẩm chống nắng, do lớp dầu trong kem có thể khiến nhẫn bị xỉn màu.

Kem chống nắng có thể khiến đá quý trên nhẫn bị xỉn màu, mất độ sáng bóng. Ảnh minh họa: AmericanSwwiss.

Nhiều người biết rằng việc thoa kem chống nắng mỗi khi đi ra ngoài là rất quan trọng để bảo vệ làn da khỏi tia cực tím. Tuy nhiên, không ít người cũng thường lo lắng liệu các chất hóa học trong kem chống nắng có thể gây hại cho chiếc nhẫn cưới của mình hay không.

Megan Kothari, chuyên gia trang sức cao cấp của AARYAH, nói rằng thực tế sản phẩm chống nắng có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của bạn.

Kothari lưu ý các loại kem chống nắng thông dụng không thể làm hỏng nhẫn vàng hay bạch kim, nhưng thành phần gốc dầu trong sản phẩm có thể làm giảm độ sáng bóng của viên đá quý gắn trên đó.

"Dầu thường tạo ra một lớp màng bao phủ viên kim cương của bạn, khiến nó trông mờ hoặc xỉn màu. Theo thời gian, cặn này có thể tích tụ khiến chiếc nhẫn của bạn trông bẩn đi", Kothari giải thích.

Theo vị chuyên gia, dù là thoa kem chống nắng trong chu trình dưỡng da hay xịt chống nắng để ra ngoài, bạn đều nên tháo nhẫn ra trước. Bạn có thể đeo lại nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn sau khi sản phẩm đã được hấp thụ hoàn toàn và da đã khô ráo. Tùy thuộc vào hoạt động bạn sắp tham gia, để nhẫn ở nhà đôi khi là lựa chọn tốt hơn, đặc biệt nếu xuống biển hoặc hồ bơi.

Nên tháo nhẫn trước khi bôi kem chống nắng và đeo lại khi sản phẩm đã khô ráo trên da. Ảnh minh họa: Pexels.

Nếu vô tình làm dính kem dưỡng da hay kem chống nắng lên nhẫn cưới, đừng hoảng sợ. Phải mất một thời gian khá lâu, chúng mới làm giảm đáng kể độ sáng bóng của nhẫn, và bạn có thể thực hiện một số bước để khắc phục ngay lập tức.

Nếu muốn tự làm tại nhà, hãy nhẹ nhàng chà sạch chất kem khỏi nhẫn bằng bàn chải đánh răng mềm, nước rửa chén dịu nhẹ và nước ấm.

Nếu không thấy hiệu quả, bạn có thể mang nhẫn đến thợ kim hoàn chuyên nghiệp để làm sạch và kiểm tra. "Sau khi làm sạch, độ sáng bóng của nhẫn sẽ được phục hồi", Kothari nói.

Việc sử dụng kem chống nắng thường xuyên là cần thiết, đặc biệt là vào mùa hè. Để tránh tình trạng tích tụ quá nhiều kem chống nắng gây giảm độ bóng của nhẫn, hãy làm theo những lời khuyên từ chuyên gia.

Nên vệ sinh nhẫn ít nhất một lần mỗi tuần trong mùa hè để loại bỏ kem chống nắng và dầu thừa hàng ngày. Chuyên gia khuyên bạn nên đưa nhẫn đi làm sạch chuyên nghiệp khoảng hai lần một năm.

Nếu thấy nhẫn của mình đã tiếp xúc nhiều với kem chống nắng, hãy dành thời gian làm sạch chúng tại nhà càng sớm càng tốt, ngay cả khi bạn đã vệ sinh chúng hàng tuần.