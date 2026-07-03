15 chiếc nhẫn cưới gây choáng ngợp của Victoria Beckham

Trong hơn 20 năm bên David Beckham, Victoria liên tục gây chú ý khi thay đổi tới 15 mẫu nhẫn trên ngón áp út, từ những viên kim cương cỡ lớn đến các thiết kế đá quý độc đáo.

Victoria Beckham diện nhiều thiết kế nhẫn đắt đỏ kể từ khi kết hôn với David Beckham. Ảnh: @victoriabeckham/Instagram.

David Beckham cầu hôn cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls vào năm 1998 bằng một chiếc nhẫn kim cương cắt marquise 3 carat, được cho là có giá khoảng 85.000 USD thời điểm đó, theo People.

Sau khi kết hôn vào ngày 4/7/1999, Victoria dần bổ sung thêm nhiều món vào bộ sưu tập trang sức của mình. Mẫu gần nhất là chiếc nhẫn kim cương vàng cắt vuông, được cô đeo lần đầu năm 2018. Dưới đây là bộ sưu tập 15 chiếc nhẫn của một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất thế giới:

Năm 1998: Nhẫn kim cương cắt marquise

Khi cầu hôn, David tặng Victoria chiếc nhẫn kim cương marquise (kiểu nhẫn đính viên đá chủ có hình hạt thóc thuôn dài, hai đầu nhọn và bầu ở giữa) 3 carat trên đai vàng trơn, được cho là trị giá khoảng 85.000 USD . Ngày 25/1/1998, Victoria lần đầu khoe chiếc nhẫn khi cô và David công bố đính hôn trước khách sạn ở Chester (Anh).

Trước lễ cưới năm 1999, cô tiếp tục đeo chiếc nhẫn này tại nhiều sự kiện, trong đó có một số hoạt động cùng Spice Girls.

Năm 2001: Nhẫn vĩnh cửu đính kim cương

Victoria thường đeo thiết kế nhẫn độc đáo tại các sự kiện hay chụp hình tạp chí. Ảnh: @victoriabeckham/Instagram.

Khoảng năm 2001, Victoria dường như thay chiếc nhẫn gốc bằng một mẫu vĩnh cửu nạm kim cương trắng. Cô để lộ cận cảnh thiết kế mới trong buổi ký tặng cuốn tự truyện Learning to Fly vào tháng 10/2001 và tiếp tục đeo nó hơn một năm sau đó.

Năm 2003: Nhẫn kim cương cắt emerald với hai viên đá baguette hai bên

Tháng 5/2003, Victoria và David gây chú ý tại MTV Movie Awards với trang phục trắng đồng điệu. Tuy nhiên, tâm điểm lại là chiếc nhẫn kim cương cắt emerald (viên kim cương trung tâm có hình chữ nhật với các góc được vát chéo) cỡ lớn đi kèm hai viên đá baguette hai bên mà cô đeo trên thảm đỏ.

Cuối năm đó, cô tiếp tục xuất hiện với chiếc nhẫn khi nhận tước hiệu OBE từ Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham.

Năm 2004: Nhẫn kim cương hồng cắt hình bầu dục

Năm 2004, Victoria đổi sang chiếc nhẫn mới và khoe nó tại tiệc kỷ niệm của công ty quản lý 19 Management. Các nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh chiếc nhẫn kim cương hồng cắt hình bầu dục khi cô đặt tay lên lưng David.

Theo Vogue, David tặng chiếc nhẫn trị giá khoảng 1,1 triệu USD này nhân sinh nhật tuổi 30 của vợ.

Năm 2005: Nhẫn kim cương cắt quả lê

Tháng 6/2005, tại tiệc ra mắt Học viện David Beckham, Victoria tiếp tục gây chú ý với chiếc nhẫn mới. Thiết kế cắt hình quả lê được cho lên tới 17 carat và có phần đai pavé đính kim cương.

Cô đeo chiếc nhẫn tại nhiều sự kiện lớn như Tuần lễ thời trang Milan, Swarovski Fashion Rocks hay lễ kết đôi dân sự của Elton John và David Furnish.

Năm 2006: Nhẫn kim cương vàng cắt emerald

Năm 2006, Victoria xuất hiện với mái tóc bob mới cùng chiếc nhẫn kim cương vàng cắt emerald. Cô lần đầu đeo thiết kế này khi cổ vũ David tại World Cup, trước khi khoe rõ hơn tại Tuần lễ thời trang New York.

Chiếc nhẫn sapphire nổi bật của Victoria Beckham. Ảnh: Jon Kopaloff/FilmMagic; Craig Barritt/WireImage.

Năm 2007: Nhẫn ngọc lục bảo cắt đệm

Năm 2007, Victoria bắt đầu thử nghiệm với đá quý màu sắc bằng chiếc nhẫn ngọc lục bảo cắt đệm. Cô đeo thiết kế này tại tiệc xem Oscar của Quỹ Elton John AIDS Foundation, kết hợp cùng vòng tay ngọc lục bảo đồng điệu.

Năm 2008: Nhẫn kim cương cắt emerald

Đầu năm 2008, Victoria chuyển sang chiếc nhẫn kim cương cắt emerald cỡ lớn. Cô phối nó với đôi hoa tai lấp lánh khi dự show Marc Jacobs tại Tuần lễ thời trang New York.

Năm 2009: Nhẫn ruby cắt hình bầu dục

Victoria luân phiên nhiều mẫu nhẫn trong năm 2009. Tại Met Gala tháng 5, cô ra mắt chiếc nhẫn ruby đỏ cắt hình bầu dục, kết hợp cùng váy chấm bi lệch vai.

Năm 2009: Nhẫn sapphire cắt hình bầu dục

Cuối năm đó, Victoria tiếp tục gây chú ý với chiếc nhẫn sapphire xanh cắt hình bầu dục. Cô đeo nó tại British Fashion Awards và nhiều sự kiện trong năm 2010.

Năm 2010: Nhẫn kim cương hồng cắt hình bầu dục

Tháng 2/2010, Victoria chuyển sang phong cách nhẹ nhàng hơn với chiếc nhẫn kim cương hồng cắt hình bầu dục trên đai pavé vàng.

Năm 2015: Nhẫn kim cương tròn

Sau vài năm luân phiên các thiết kế cũ, Victoria giới thiệu chiếc nhẫn kim cương tròn với kiểu halo (thiết kế có một viên đá quý chủ đạo ở trung tâm, được bao quanh bởi một hoặc nhiều vòng đá nhỏ) vào năm 2015.

Năm 2015: Nhẫn đá mặt trăng

Cùng năm, cô gây bất ngờ với một chiếc nhẫn đá mặt trăng độc đáo khi tham dự lễ trao giải CFDA Fashion Awards.

Chiếc nhẫn đá mặt trăng độc đáo của Victoria Beckham. Ảnh: Jamie McCarthy/WireImage; Taylor Hill/FilmMagic.

Năm 2016: Nhẫn kim cương cắt vuông

Năm 2016, Victoria quay lại kiểu dáng cổ điển với chiếc nhẫn kim cương cắt vuông, xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Năm 2018: Nhẫn kim cương vàng cắt vuông

Mẫu gần nhất trong bộ sưu tập là chiếc nhẫn kim cương vàng cắt vuông, lần đầu được cô đeo năm 2018 tại nhiều sự kiện ở New York và Tuần lễ thời trang Paris. Thiết kế sở hữu đai pavé kim cương tương tự một số mẫu trước đó.