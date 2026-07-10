Nhẫn cưới 'du lịch' là gì mà còn được đeo nhiều hơn đồ xịn?

Nhiều cặp vợ chồng chọn mang theo một chiếc "nhẫn du lịch" trong mỗi chuyến đi để bảo vệ nhẫn cưới đắt giá, đồng thời vẫn giữ được ý nghĩa gắn kết.

Nhiều cặp đôi lựa chọn đeo loại nhẫn rẻ hơn nhẫn cưới chính trong các chuyến du lịch để phòng rủi ro mất cắp.

Nhẫn du lịch là những chiếc nhẫn có giá phải chăng, được dùng thay thế nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn đắt tiền trong các chuyến đi.

Trang sức cưới vốn có giá trị lớn. Dù là nhẫn đính hôn đính kim cương, nhẫn đơn với viên đá quý thật hay nhẫn vàng hồng nạm đá, không ai muốn vô tình bỏ quên món trang sức quý giá trong phòng khách sạn hay đánh mất nó khi đang du lịch. Không chỉ có giá trị vật chất, những chiếc nhẫn này còn chứa đựng ý nghĩa tinh thần sâu sắc, nên ngay cả việc làm mất một chiếc nhẫn mạ vàng cũng có thể khiến nhiều người tiếc nuối.

Để tránh tình huống này, ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn mua một chiếc nhẫn du lịch với chi phí thấp để thay thế nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn thật trong những chuyến đi. Nhờ đó, họ có thể thoải mái khám phá mà không phải nơm nớp lo sợ chiếc nhẫn giá trị bị thất lạc hay trộm cắp.

Ở một số điểm đến, đeo một chiếc nhẫn đơn giản cũng an toàn hơn nhiều so với việc phô bày chiếc nhẫn kim cương lớn. Dù đi đâu, chiếc nhẫn thật vẫn được cất giữ an toàn ở nhà, tránh nguy cơ rơi mất hoặc thu hút sự chú ý của kẻ xấu.

Tương tự, nếu vẫn trân trọng chiếc dây chuyền từng đeo trong ngày cưới, bạn cũng có thể cân nhắc mua một chiếc dây chuyền "du lịch" để thay thế khi đi nghỉ.

Vì sao phải mạo hiểm mang theo chiếc nhẫn cưới đắt tiền?

Nhẫn cưới và nhẫn đính hôn truyền thống thường có giá không hề rẻ. Theo khảo sát của The Knot năm 2017, một chiếc nhẫn đính hôn kim cương tại Mỹ có giá trung bình khoảng 6.351 USD (gần 167 triệu đồng).

Điều này khiến nhẫn cưới và nhẫn đính hôn trở thành một trong những món đồ đắt đỏ nhất trong đám cưới, thậm chí là một trong những tài sản giá trị nhất mà nhiều người từng mua, chỉ sau nhà và ôtô.

Khi cộng thêm giá trị tinh thần được tích lũy theo thời gian, đây càng trở thành món đồ mà các cặp đôi trân trọng nhất. Chính vì vậy, nhiều người nhận ra rằng việc sở hữu một chiếc nhẫn du lịch là lựa chọn hợp lý.

Nhẫn cưới chính thường đắt đỏ và mang nhiều ý nghĩa với các cặp đôi.

Một số người cho rằng mua bảo hiểm cho nhẫn là giải pháp tốt hơn. Tuy nhiên, họ thường không tính đến việc phải mang nhẫn đi kiểm tra định kỳ hàng năm tại cửa hàng trang sức để duy trì hiệu lực bảo hiểm. Trong khi đó, đeo một chiếc nhẫn thay thế đơn giản và thuận tiện hơn nhiều.

Theo The Knot, trung bình mỗi năm một người phải chi khoảng 60- 120 USD (1,5-3,1 triệu đồng) để bảo hiểm cho chiếc nhẫn trị giá khoảng 6.000 USD (157 triệu đồng).

Với số tiền đó, nhiều cặp đôi có thể mua vài chiếc nhẫn du lịch dùng cho các dịp khác nhau, thay vì phải trả phí bảo hiểm suốt nhiều năm.

Về lâu dài, việc có một chiếc nhẫn thay thế giúp tiết kiệm chi phí, giảm phiền toái và còn tạo cơ hội thử nghiệm nhiều phong cách mới. Ví dụ, nếu nhẫn thật đính viên đá cắt emerald, chiếc nhẫn du lịch có thể sử dụng kiểu cắt cushion hoặc marquise để tạo cảm giác mới mẻ.

Có những lựa chọn nào?

Giống như nhẫn cưới truyền thống, nhẫn du lịch cũng rất đa dạng về kiểu dáng và chất liệu.

Nếu thích phong cách cổ điển, người dùng có thể chọn nhẫn bạc sterling mạ rhodium, vàng trắng hoặc vàng vàng kết hợp đá mô phỏng kim cương. Moissanite và đá cubic zirconia cũng là những lựa chọn phổ biến, bởi vẻ ngoài gần giống kim cương tự nhiên nhưng giá thành thấp hơn đáng kể.

Các mẫu nhẫn này có đủ kiểu cắt như cushion, round và nhiều kiểu dáng phổ biến khác. Khi mua từ thương hiệu uy tín, người dùng có thể yên tâm phần chấu giữ đá được gia công chắc chắn, phù hợp với các chuyến đi.

Nhẫn "du lịch" có nhiều kiểu dáng, thiết kế với giá cả phải chăng, phù hợp đeo thường ngày và trong các chuyến đi.

Ngoài ra, nhẫn silicone cũng được nhiều người lựa chọn. Chúng có nhiều màu sắc, kích cỡ, dễ đeo chồng nhiều chiếc và đặc biệt bền bỉ trước các hoạt động thường ngày. Không chỉ thích hợp khi du lịch, loại nhẫn này còn phù hợp với môi trường làm việc hoặc khi chơi thể thao.

Những xu hướng nổi bật

Nhẫn du lịch ngày nay không còn chỉ là những chiếc nhẫn trơn đơn giản.

Nhiều mẫu được thiết kế theo phong cách nhẫn solitaire cổ điển, halo nhiều đá (kiểu nhẫn có một viên đá quý hoặc kim cương chủ ở trung tâm, được bao quanh bởi một vòng các viên đá nhỏ hơn) hoặc nhẫn vĩnh cửu với các viên đá chạy quanh thân nhẫn. Những thiết kế vàng hồng hiện cũng rất được yêu thích nhờ vẻ hiện đại, lãng mạn, phù hợp cho tuần trăng mật hoặc đám cưới ở điểm đến xa.

Nhiều cặp đôi còn lựa chọn mua bộ nhẫn đồng điệu, gồm nhẫn đính hôn và nhẫn cưới theo cùng phong cách. Nhờ vậy, họ vẫn có thể tự tin đeo trong nhiều hoàn cảnh, từ leo núi, dạo phố cho đến dùng bữa tại nhà hàng sang trọng.

Cách bảo quản

So với trang sức cao cấp, nhẫn du lịch không đòi hỏi quy trình chăm sóc quá cầu kỳ. Tuy vậy, người dùng vẫn nên cất riêng trong hộp trang sức hoặc hộp đựng khi di chuyển để hạn chế trầy xước và giữ độ sáng bóng.

Nhiều người sở hữu nhiều chiếc nhẫn du lịch cho các dịp hoặc điểm đến khác nhau. Việc sắp xếp gọn gàng giúp chúng luôn ở trong tình trạng tốt và sẵn sàng đồng hành trong chuyến đi tiếp theo.