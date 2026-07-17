Viên kim cương khổng lồ trên nhẫn cưới của Taylor Swift

Sau khi bí mật tổ chức đám cưới, Taylor Swift và Travis Kelce lần đầu để lộ cặp nhẫn cưới khi tham dự hôn lễ của một người bạn thân trong giới bóng bầu dục.

Taylor Swift xuất hiện tại hôn lễ người đồng đội của chồng với chiếc nhẫn kim cương nổi bật.

Ngày 3/7, Taylor Swift tổ chức hôn lễ với bạn trai Travis Kelce tại Madison Square Garden (New York, Mỹ). Một tuần sau, cặp đôi xuất hiện tại lễ cưới của cựu đồng đội Travis Kelce là JuJu Smith-Schuster và Laura Kruk, nơi cặp đôi lần đầu được bắt gặp đeo nhẫn cưới mới.

Những bức ảnh chụp cặp vợ chồng mới cưới tại hôn lễ ngày 10/7 cho thấy cả hai đều đeo nhẫn cưới, với thiết kế được nhận xét rất phù hợp phong cách từng người, theo People.

Cụ thể, Taylor Swift kết hợp chiếc nhẫn cưới với mẫu váy gấm hoa Laila của thương hiệu Markarian trị giá 2.895 USD (khoảng 76 triệu đồng) cùng son môi đỏ đặc trưng, trong khi Travis Kelce đeo nhẫn cùng bộ vest và cà vạt.

Cặp đôi nổi tiếng vừa tổ chức hôn lễ hôm 3/7.

Lễ cưới diễn ra gần một năm sau khi cặp đôi công bố đính hôn trên Instagram vào tháng 8 năm ngoái. Khi đó, họ viết trong bài đăng chung: "Giáo viên tiếng Anh của bạn và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn", kèm loạt ảnh màn cầu hôn lãng mạn.

Sau khi thông báo đính hôn, Taylor Swift không ngần ngại khoe chiếc nhẫn được thiết kế riêng bởi Kindred Lubeck, nhà sáng lập thương hiệu Artifex Fine Jewelry.

Chiếc nhẫn nổi bật với viên kim cương cỡ lớn kết hợp kiểu cắt hình chữ nhật mang cảm hứng cổ điển. Các chuyên gia từng ước tính giá trị của món trang sức này dao động từ 1,3 triệu đến 5 triệu USD (34- 131 tỷ đồng ).

Khi quảng bá cho The Life of a Showgirl vào tháng 10/2025, Taylor Swift từng hào hứng gọi chiếc nhẫn đính hôn là một "bản nâng cấp phần cứng" của mình.