Nhẫn cưới 'độc nhất vô nhị' của con dâu tỷ phú giàu nhất châu Á

Nhẫn cưới của Radhika Merchant, vợ Anant Ambani, có khắc ký tự đặc biệt trong tên của cặp đôi.

Chữ cái đầu trong tên của vợ chồng Anant Ambani được khắc trên chiếc nhẫn kim cương. Ảnh: @rheakapoor/Instagram.

Radhika Merchant về chung nhà với Anant Ambani, con trai út của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, vào năm 2024 bằng một đám cưới hoành tráng, xa hoa bậc nhất.

Bộ trang sức bằng kim cương và đá quý được cô dâu lựa chọn trong ngày cưới vẫn là chủ đề gây chú ý suốt thời gian dài. Đặc biệt, chiếc nhẫn cưới với thiết kế đặc biệt trên ngón áp út của Radhika Merchant khiến công chúng trầm trồ.

Trong những bức hình cận cảnh do nhà tạo mẫu nổi tiếng Rhea Kapoor chia sẻ, chiếc nhẫn trên tay con dâu tỷ phú Ấn Độ có khắc chữ cái đầu tên của cặp đôi - 'A' và 'R'.

Chiếc nhẫn kim cương còn có một trái tim nhỏ, được đặt giữa các chữ cái. Trong hình, bàn tay của Radhika, được trang trí bằng các họa tiết henna cầu kỳ, đầy ý nghĩa.

Dù giá trị của chiếc nhẫn không được tiết lộ, giới mộ điệu tin rằng đây chắc hẳn là một chế tác đắt đỏ, đặc biệt khi cô dâu khoác lên mình bộ trang sức triệu USD trong ngày trọng đại.

Trong lễ cưới, Radhika diện một chiếc lehenga tinh xảo của Abu Jani Sandeep Khosla, với trang phục màu đỏ và trắng dành cho cô dâu. Để tôn lên họa tiết thêu vàng trên chiếc lehenga, cô kết hợp cùng những chiếc vòng cổ choker xếp lớp, một dây chuyền dài bằng kim cương tự nhiên và đá polki đính ngọc lục bảo, hoa tai hình đèn chùm, một chiếc maang-tika (trang sức đội đầu truyền thống của Ấn Độ), và những chiếc vòng tay xếp lớp kết hợp với haathphool (bông hoa cài tay).

Radhika Merchant tỏa sáng với loạt trang sức đắt giá. Ảnh: Radhika Merchant, Vogue.

Sắc vàng trong trang sức hài hòa tuyệt đẹp với chiếc lehenga thêu tay, tạo nên một vẻ ngoài rực rỡ sắc màu văn hóa. Bộ trang phục được hoàn thiện với chiếc trâm cài được khắc chữ A và R, càng hài hòa cùng nhẫn cưới. Chính những chi tiết nhỏ như vậy đã làm cho trang sức kim cương tự nhiên trở nên đặc biệt, mang ý nghĩa cá nhân và giá trị tình cảm sâu sắc cho mỗi món đồ.

Tại tiệc chiêu đãi sau đó, vẻ hào nhoáng tột bậc của cô dâu toát lên với chiếc saree thiết kế riêng của Anamika Khanna kết hợp cùng chiếc váy Dolce & Gabbana Alta Moda Sardenga. Để tôn lên những chi tiết vàng óng ánh của chiếc corset, cô đeo một chiếc vòng cổ với hàng loạt viên kim cương tự nhiên màu trắng và vàng được cắt theo kiểu oval, hình quả lê và hình vuông. Cô hoàn thiện vẻ ngoài với đôi bông tai kim cương cắt kiểu độc đáo và một loạt vòng tay kết hợp sự lấp lánh của kim cương bạch kim với sự ấm áp của vàng.

Trong khi nhà chồng là gia tộc giàu có nhất châu Á, Radhika Merchant là con gái út của một trong những gia đình siêu giàu ở Ấn Độ. Cô là con gái út của Viren Merchant và Shaila Merchant, những người sáng lập và chủ sở hữu của công ty sản xuất dược phẩm Encore Healthcare.

Cha của Radhika là Giám đốc điều hành của Encore Helathcare và cũng là thành viên hội đồng quản trị của nhà sản xuất thép APL Apollo Tubes. Còn mẹ cô, bà Shaila, là Giám đốc của Encore Helathcare. Chị gái của Radhika, Anjali Merchant đã kết hôn với doanh nhân giàu có Akash Mehta.

Cô và Anant được gia đình hai bên tác hợp từ khi còn nhỏ. Trước khi đính hôn với Anant, Radhika đã được gọi là "cô dâu tương lai của nhà Ambani" trong thời gian dài và có mối quan hệ gắn bó với nhà chồng.