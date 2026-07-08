Phong cách nhẫn cưới phá vỡ truyền thống của Meghan Markle

Meghan Markle, vợ Hoàng tử Harry, khiến công chúng bất ngờ khi nhiều lần thay đổi thiết kế chiếc nhẫn đính hôn và thử nghiệm nhiều thứ tự đeo khác nhau cho bộ nhẫn cưới.

Chiếc nhẫn cầu hôn của Meghan có hai viên kim cương nhỏ được lấy từ chiếc vòng tay của Công nương Diana, mẹ Hoàng tử Harry. Ảnh: Reuters.

Meghan Markle luôn sẵn sàng thay đổi chiếc nhẫn cưới. Kể từ khi kết hôn với Hoàng tử Anh Harry năm 2018, Nữ công tước xứ Sussex đã thay đổi thiết kế chiếc nhẫn đính hôn 3 viên đá đầy ý nghĩa của mình tới 4 lần. Cô cũng đã thử nghiệm nhiều thứ tự đeo khác nhau cho bộ nhẫn cưới, chứng minh không cần phải tuân theo truyền thống.

Meghan nhận được chiếc nhẫn cầu hôn vào tháng 11/2017, khi Hoàng tử Harry quỳ xuống cầu hôn trong khu vườn của ngôi nhà chung tại Cung điện Kensington. Giống như chiếc nhẫn sapphire của chị dâu Kate Middleton, chiếc nhẫn đính hôn này cũng có một mối liên hệ đặc biệt với mẹ quá cố của Harry, Công nương Diana: hai viên kim cương nhỏ hơn trên chiếc nhẫn được lấy từ một trong những chiếc vòng tay của Diana.

Trong ngày cưới vào mùa xuân năm sau, Harry đã tặng Meghan chiếc nhẫn thứ hai trong bộ nhẫn cưới tương lai của cô: một chiếc nhẫn cưới bằng vàng xứ Wales. Các cặp đôi hoàng gia Anh từ lâu đã có nhẫn cưới được làm từ chất liệu quý hiếm này , kể từ khi Nữ hoàng Elizabeth nhận được một thỏi vàng xứ Wales vào năm 1923 để làm chiếc nhẫn của riêng mình.

Gần một thập kỷ sau đám cưới, Meghan vẫn tự hào đeo nhẫn đính hôn và nhẫn cưới như một kỷ niệm lãng mạn về câu chuyện tình yêu của cô và Harry. Hãy cùng tìm hiểu thêm về bộ nhẫn cưới đặc trưng của Meghan Markle, và lý do tại sao nó lại đi ngược lại với truyền thống hàng trăm năm tuổi.

Phá vỡ truyền thống

Vào tháng 5/2025, thương hiệu phong cách sống As Ever của Meghan đã đăng một bài viết trên Instagram với hình ảnh cận cảnh đôi tay khi cô đang pha một gói trà. Bức ảnh cho thấy Nữ công tước xứ Sussex đeo nhẫn đính hôn ở dưới cùng, tiếp theo là một chiếc nhẫn cưới đính kim cương, và trên cùng là chiếc nhẫn cưới bằng vàng.

Meghan thay đổi thứ tự đeo bộ nhẫn cưới của mình trong từng thời điểm. Ảnh: @aseverofficial, Alamy.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền rộng rãi, gây ra một cuộc tranh luận (mặc dù không quá quan trọng) về cách đeo nhẫn cưới và nhẫn đính hôn sao cho đúng.

Đối với một số người, cách sắp xếp này là điều không nên làm. Phụ nữ đã kết hôn thường đeo nhẫn cưới dưới cùng của chồng nhẫn để đặt nó gần tim nhất. Tiếp theo là nhẫn đính hôn, trong khi các nhẫn tiếp theo có thể được đặt trên cùng của bộ nhẫn cưới hoặc đeo trên các ngón tay khác.

Không ngại thay đổi

Mặc dù bài đăng trên Instagram năm 2025 của Meghan về bộ nhẫn cưới phá vỡ truyền thống đã gây xôn xao dư luận, đó không phải là lần đầu tiên cô thay đổi thứ tự đeo nhẫn. Tại lễ duyệt binh Trooping the Colour năm 2019, cô đeo chiếc nhẫn đính đá ở vị trí đầu tiên. Tại Đại hội Thể thao Invictus Games năm 2022, bà mẹ hai con đeo chiếc nhẫn đính hôn ở dưới cùng, còn nhẫn cưới nằm ngay phía trên.

Meghan đã có 4 lần chỉnh sửa thiết kế chiếc nhẫn đính hôn. Ảnh: Reuters.

Meghan đeo một sợi dây chuyền nhỏ tinh tế vòng quanh ngón tay bên dưới cả hai chiếc nhẫn - minh chứng cho sự sáng tạo của cô trong nghệ thuật phối phụ kiện.

Năm 2024, khi tham dự lễ trao giải ESPYs cùng chồng, Meghan lại một lần nữa phá vỡ quy tắc đeo nhẫn truyền thống. Tối hôm đó, cô đeo nhẫn đính hôn ở giữa, nhẫn cưới bằng vàng ở trên cùng và dưới cùng là chiếc nhẫn vĩnh cửu mỏng đính đá pavé.

Tục lệ đeo nhẫn có từ thời cổ đại

Theo bách khoa toàn thư Britannica, các nền văn hóa cổ đại như La Mã đã bắt đầu truyền thống đeo nhẫn đính hôn ở ngón áp út của bàn tay trái. Mục đích là để đặt chiếc nhẫn lên trên "tĩnh mạch tình yêu" (Vena Amoris), vốn bị hiểu nhầm là "chạy thẳng đến tim". Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng tĩnh mạch đó thực sự không tồn tại. Dù vậy, tục lệ đeo nhẫn được truyền cảm hứng ấy vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Theo các chuyên gia, việc đeo nhẫn cưới gần tim bắt nguồn từ những tín ngưỡng cổ xưa. "Theo truyền thống, nhẫn cưới được đeo gần tim nhất, nghĩa là nó được đeo vào ngón tay trước, sau đó mới đến nhẫn đính hôn. Tuy nhiên, giống như nhiều khía cạnh khác của đám cưới ngày nay, điều này thực sự phụ thuộc vào sở thích cá nhân", Ann Grimmet, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh tại Jared Jewelers, chia sẻ với The Knot vào năm 2025.

Meghan không phải là người duy nhất thay đổi thứ tự đeo nhẫn cưới. Các cô dâu hiện đại có thể đơn giản là không cảm thấy bắt buộc phải tuân theo truyền thống, hoặc thậm chí họ không biết đến nó.

Một số người khác lại thích kiểu đeo nhẫn cưới ở trên chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Một lý do thực tế hơn để điều chỉnh thứ tự đeo nhẫn là để đặt chiếc nhẫn bó sát nhất lên trên, ngăn những chiếc nhẫn lỏng hơn bị tuột khỏi ngón tay. Cũng như bất kỳ truyền thống nào, việc tạo ra bộ nhẫn cưới hoàn hảo cuối cùng chính là tạo nên vẻ đẹp và sự thoải mái cho từng cá nhân.