Gợi ý chọn nhẫn cưới hoàn hảo cho từng kiểu váy cô dâu

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhẫn cưới và chiếc váy cô dâu bắt đầu từ sự lựa chọn đúng đắn về kiểu dáng, màu sắc và chi tiết nhỏ.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa váy và nhẫn cưới tạo nên tổng thể trang phục ấn tượng cho cô dâu. Ảnh: Reduster.

Theo Belle Bridal Magazine, với mỗi cô dâu tương lai, lựa chọn váy cưới là một khoảnh khắc kỳ diệu. Kiểu dáng của chiếc nhẫn cưới cũng đóng một vai trò quan trọng không kém - không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là một phụ kiện suốt đời, xứng đáng tỏa sáng rực rỡ như chính chiếc váy cô dâu trong ngày trọng đại.

Nhẫn cưới nên thể hiện một cách tự nhiên phong cách cá nhân của cô dâu. Đó là lý do sự kết hợp hài hòa giữa nhẫn và váy không đơn thuần là một lựa chọn thời trang mà còn nhằm sự tôn vinh cá tính của nhân vật chính. Khi váy cưới và nhẫn bổ sung cho nhau, toàn bộ tổng thể sẽ trở nên khó quên.

Chọn nhẫn cưới theo dáng váy

Trước khi chọn nhẫn cưới, cô dâu phải hiểu rõ về chiếc váy cưới mà mình sẽ phối kèm. Váy cưới có nhiều kiểu dáng, và mỗi phong cách đều kể một câu chuyện khác nhau - lãng mạn, hiện đại, quý phái hoặc phóng khoáng.

Những kiểu dáng cổ điển (như dáng chữ A hoặc eo cao) cần một chiếc nhẫn vượt thời gian như kim cương đơn hoặc nhẫn trơn để không làm lu mờ vẻ thanh lịch của chiếc váy.

Nếu là chiếc váy nổi bật (như váy đuôi cá hoặc váy dạ hội), cô dâu có thể kết hợp với nhẫn có thiết kế viền đá xung quanh, chạm khắc tinh xảo hoặc điểm xuyết bằng đá quý nổi bật.

Những chiếc váy cưới xếp tầng lộng lẫy phù hợp với nhẫn kim cương chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Regal.

Phong cách váy cưới Bohemian (với ren, thêu hoặc vải mềm mại) sẽ càng thêm phần quyến rũ khi kết hợp với những chiếc nhẫn lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển hoặc có họa tiết hoa.

Những chiếc váy tối giản (kiểu váy suông hoặc dáng suông thanh lịch) rất phù hợp với các thiết kế nhẫn cưới hiện đại, có đường nét gọn gàng hoặc họa tiết hình học.

Hòa hợp màu sắc

Phối màu là một công cụ tạo phong cách tinh tế nhưng mạnh mẽ, đặc biệt là khi kết hợp chất liệu kim loại của nhẫn với màu sắc của váy.

Những chiếc váy trắng tinh khôi, với tông màu lạnh, sẽ càng đẹp hơn khi kết hợp với nhẫn vàng trắng hoặc bạch kim. Những kim loại này làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế.

Những chiếc váy màu trắng ngà hoặc kem, với tông màu ấm áp, trông rất đẹp khi kết hợp với vàng vàng hoặc vàng hồng, tạo thêm vẻ ấm áp, nhẹ nhàng.

Nhẫn vàng hồng tôn lên vẻ đẹp của váy cưới màu trắng kem, kiểu dáng thanh lịch. Ảnh: Regal.

Váy cưới màu sâm panh hoặc hồng nhạt khơi gợi sự sáng tạo nên kết hợp với nhẫn vàng hồng hoặc nhẫn đính đá quý tinh tế như morganite, có thể tăng thêm vẻ quyến rũ và cá tính.

Váy vintage hoặc váy ren rất phù hợp với các chất liệu kim loại mạ cổ hoặc các thiết kế kết hợp nhiều loại kim loại, tạo thêm điểm nhấn về chất liệu và nét cổ điển.

Tinh tế trong từng chi tiết

Mặc dù tổng thể kiểu dáng của chiếc váy cưới tạo nên phong cách, nhưng thường chính những chi tiết nhỏ - họa tiết ren, đính cườm, đường cắt cổ áo - mới định hình cá tính của nó. Tương tự, nhẫn cưới cũng mang nét quyến rũ riêng thông qua hình dáng, kiểu dáng và cách sắp xếp đá quý.

Một chiếc váy được trang trí bằng ren hoặc thêu tinh tế sẽ rất phù hợp với những chiếc nhẫn có họa tiết chạm khắc cầu kỳ, đính kim cương hoặc khắc theo phong cách cổ điển.

Váy tối giản, ít họa tiết trang trí sẽ càng nổi bật hơn khi kết hợp với chiếc nhẫn cầu kỳ hơn - chẳng hạn nhẫn có đá quý ở giữa, kiểu đai xoắn hoặc kiểu nhẫn có hai vòng đá bao quanh.

Những chiếc váy có đường viền cổ sâu hoặc thiết kế hở lưng có thể cần đến trang sức đeo tay nổi bật hơn. Một chiếc nhẫn ấn tượng với viên đá lớn hoặc thiết kế bất đối xứng có thể tạo điểm nhấn thị giác.