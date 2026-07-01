Lịch sử chiếc nhẫn cưới 'anh và em' đang là xu hướng 2026

Thanh lịch, lãng mạn và mang đậm dấu ấn cá nhân, nhẫn đính hôn Toi et Moi trở thành một trong những xu hướng trang sức cưới ấn tượng nhất năm 2026.

Ít có kiểu nhẫn đính hôn nào thể hiện được sự lãng mạn như nhẫn Toi et Moi, theo tiếng Pháp có nghĩa là "anh và em". Thiết kế độc đáo này có hai viên đá chủ được đặt cạnh nhau, tượng trưng cho hai cá nhân hòa làm một. Thanh lịch, lãng mạn và mang đậm dấu ấn cá nhân, nhẫn đính hôn Toi et Moi đã trở thành một trong những xu hướng trang sức cưới ấn tượng nhất năm 2026.

Thay vì tập trung vào một viên kim cương duy nhất kiểu truyền thống, thiết kế Toi et Moi kết hợp hai viên đá quý, thường có hình dạng bổ sung hoặc tương phản nhau. Mỗi viên đá có thể tượng trưng cho một nửa của cặp tình nhân. Các cặp đôi cũng dễ dàng cá nhân hóa bằng cách lựa chọn đá quý, kiểu cắt và kim loại quý phản ánh câu chuyện riêng của mình.

Năm 1796 đánh dấu thời điểm thiết kế này bắt đầu chinh phục trái tim và trí tưởng tượng của giới quý tộc châu Âu. Năm đó, chàng trai trẻ Napoleon Bonaparte đã cầu hôn Joséphine de Beauharnais bằng chiếc nhẫn vàng tinh xảo, có hai viên đá quý hình quả lê đặt cạnh nhau: một viên kim cương trắng rực rỡ và một viên sapphire xanh thẫm.

Chiếc nhẫn Toi et Moi có lịch sử trải qua nhiều thế kỷ.

Bất chấp sự phản đối từ gia đình Napoleon, tình yêu của họ đã chiến thắng. Chỉ ba tuần sau lời cầu hôn, cặp đôi đã kết hôn, mãi mãi định hình nên di sản của phong cách Toi et Moi.

Sự lãng mạn và nguồn gốc của thiết kế đã khiến nó trở thành một trong những chiếc nhẫn đính hôn được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử. Năm 2013, chiếc nhẫn được bán đấu giá với giá khoảng 705.000 bảng Anh, vượt xa giá ước tính ban đầu, minh chứng cho sự say mê trường tồn xung quanh cả thiết kế và câu chuyện tình yêu đằng sau nó.

Qua thời gian, các nghệ nhân bậc thầy đã liên tục tái tạo lại chiếc nhẫn Toi et Moi. Thiết kế này đã trải qua vô số lần thay đổi - với nhiều loại đá quý, kiểu dáng bất đối xứng, cách gắn đá và các chi tiết trang trí khác nhau, đồng thời phản ánh thị hiếu và thẩm mỹ thay đổi của mỗi thời đại.

Một trong những phiên bản mang tính biểu tượng nhất là chiếc nhẫn đính hôn của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy - một kiệt tác tiếp tục truyền cảm hứng cho các thiết kế ngày nay.

Chiếc nhẫn Toi et Moi được cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tặng vợ. Ảnh: Vogue.

Được cố Tổng thống John F. Kennedy tặng vợ vào những năm 1950, chiếc nhẫn nổi bật với viên ngọc lục bảo 2,84 carat tuyệt đẹp, cùng với viên kim cương 2,88 carat, cả hai đều được cắt kiểu emerald và được gắn một cách tinh tế trên một chiếc nhẫn đính đá baguette. Nó vẫn là một thiết kế kinh điển dành riêng để kỷ niệm một câu chuyện tình yêu phi thường.

Ban đầu, tặng nhẫn Toi et Moi là một cử chỉ lãng mạn. Trong những năm gần đây, các ngôi sao như Megan Fox, Solange Knowles, Ariana Grande và Kylie Jenner đã đeo thiết kế này, mỗi người đều thể hiện câu chuyện, phong cách và giá trị cá nhân của riêng mình qua chiếc nhẫn.

Khi độ phổ biến ngày càng tăng, nhẫn Toi et Moi đang trở thành một món trang sức mang tính biểu tượng, tôn vinh nhiều hình thức tình yêu khác nhau - từ tình yêu đôi lứa đến tình cảm cha mẹ và con cái.