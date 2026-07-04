Điều ít biết về nhẫn cầu hôn triệu USD tỷ phú Jeff Bezos tặng vợ

Tỷ phú Jeff Bezos cầu hôn Lauren Sanchez bằng viên kim cương khổng lồ có giá trị khoảng 3 triệu USD. Đặc biệt, màu sắc của chiếc nhẫn gây bất ngờ.

Chiếc nhẫn cầu hôn Jeff Bezos tặng vợ có giá trị khoảng 3- 5 triệu USD . Ảnh: WireImage.

Tháng 6/2025, tỷ phú Jeff Bezos gây choáng ngợp với "đám cưới thế kỷ" cùng vợ, Lauren Sanchez. Trước đó, nhà sáng lập Amazon đã cầu hôn người bạn đời của mình bằng chiếc nhẫn kim cương 30 carat.

Việc ông trùm kinh doanh chơi lớn với món quà cầu hôn của mình là điều không bất ngờ, nhưng chiếc nhẫn 30 carat đã vượt quá mọi kỳ vọng, theo InStyle. Cho đến nay, chiếc nhẫn kim cương màu hồng trên tay Sanchez được giới mộ điệu dành sự quan tâm.

Bezos cầu hôn vào tháng 5/2023 khi cả hai đang đi nghỉ dưỡng trên siêu du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD của mình. Sau khi thưởng thức bữa tối dưới ánh trăng, Sanchez lên giường và tìm thấy hộp nhẫn dưới gối - đó là lúc Bezos cầu hôn. "Khi anh ấy mở hộp, tôi nghĩ mình đã hơi choáng váng", bà kể với Vogue năm 2023.

Ấn tượng đầu tiên của nhiều người khi nhìn vào chiếc nhẫn xa xỉ là kích thước của nó. Nhà kim hoàn Briony Raymond đã ước tính trọng lượng của chiếc nhẫn vào khoảng 25-30 carat khi trả lời phỏng vấn tạp chí People ngay khi những hình ảnh về nó bắt đầu lan truyền.

Rất ít viên đá quý của người nổi tiếng có trọng lượng trên 25 carat. Món quà của Bezos có thể sánh ngang với viên kim cương nổi tiếng 33,19 carat của cố minh tinh Elizabeth Taylor được người yêu Richard Burton tặng.

Về thiết kế của chiếc nhẫn, viên kim cương cắt hình gối (cushion-cut) được gắn trên khung bạch kim 4 chấu cổ điển, Raymond giải thích. Bà ước tính giá của nó nằm trong khoảng "3 triệu đến hơn 5 triệu USD tùy thuộc vào các thông số kỹ thuật chính xác của viên kim cương". Các nguồn khác như Town & Country định giá nó ở mức khiêm tốn hơn một chút là 2,5 triệu USD .

Màu hồng nhạt là yếu tố khiến viên kim cương trên tay Sanchez thêm phần đặc biệt. Ảnh: GC Images.

Chiếc nhẫn không chỉ gây ấn tượng bởi viên đá quý lớn mà còn nổi bật bởi màu sắc độc đáo. Trong khi các báo cáo ban đầu suy đoán rằng đó là một viên kim cương trắng cổ điển, Sanchez tiết lộ trong bài phỏng vấn với Vogue năm 2023 rằng nó thực chất là màu hồng.

Theo Jewellery World, giá trị của kim cương hồng đã tăng trung bình 55% kể từ khi mỏ Argyle ở Tây Australia đóng cửa vào năm 2020. Tạp chí chuyên về trang sức cho biết mỏ này từng cung cấp 90% lượng kim cương hồng của thế giới. Giá của những viên đá màu hồng nhạt này đạt đỉnh vào năm 2023, theo một nghiên cứu từ Fancy Color Research Foundation, cùng năm mà Bezos tặng một viên cho vị hôn thê.

Những người nổi tiếng khác cũng đeo nhẫn đính hôn màu hồng có thể kể đến là Blake Lively (nữ diễn viên trong phim Gossip Girl) và ca sĩ Jennifer Lopez.

Kể từ khi đính hôn với tỷ phú Jeff Bezos, Sanchez đã nhiều lần cho công chúng chiêm ngưỡng chiếc nhẫn tuyệt đẹp của mình. Nhà sáng lập Amazon và nữ nhà báo từng đoạt giải Emmy thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện nổi bật, điều đó có nghĩa bà có rất nhiều cơ hội để khoe chiếc nhẫn kim cương.

Vào tháng 9/2023, Sanchez đã khoe chiếc nhẫn tại một sự kiện từ thiện của Bezos, phối cùng chiếc váy sequin màu xanh lá cây lấp lánh không kém phần nổi bật của Dolce & Gabbana.

Trong những bức ảnh từ chuyến đi chơi năm 2025 mà Sanchez chia sẻ trên tài khoản Instagram cũ, chiếc nhẫn ánh lên lấp lánh khi bà tạo dáng cùng Katy Perry, Eva Longoria, Kim Kardashian và những người nổi tiếng khác.

Gần đây, vợ tỷ phú khoe chiếc nhẫn lấp lánh khi tham dự bữa tiệc Vanity Fair Oscar Party năm 2026. Trong đêm dạ hội sang trọng, bà diện chiếc váy đen cổ điển của John Galliano thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1995. Bà chia sẻ những bức ảnh về bộ trang phục này lên Instagram cá nhân, viết trong chú thích rằng đó là một "buổi tối tuyệt vời".