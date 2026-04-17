Bị từ chối, chàng trai Mỹ quyết gặp lại, 'cưa đổ' bạn gái Việt

Trúng "tiếng sét tình yêu" với Thanh Chúc từ lần gặp đầu tiên, Xavier tìm mọi cách chinh phục cô gái Việt, kiên trì theo đuổi dù từng bị từ chối. Sự thân thành của anh dần khiến Chúc cảm động.

Chàng trai Mỹ trúng "tiếng sét" tình yêu với cô gái Việt ngay từ lần đầu gặp mặt.

Thanh Chúc (sinh năm 2003), hiện là du học sinh tại Nhật Bản, tình cờ gặp Xavier (sinh năm 2005, quốc tịch Mỹ) trong một quán nước khi anh sang du lịch. Ấn tượng với vẻ ngoài cá tính, năng động của cô gái Việt, chàng trai kém 2 tuổi chủ động xin thông tin liên lạc.

Sau vài ngày nhắn tin, Xavier rủ Chúc đi chơi nhưng ban đầu cô từ chối. Không bỏ cuộc, anh kiên trì thuyết phục và cuối cùng nhận được cái gật đầu. Sau buổi hẹn đầu tiên, Xavier mong muốn có thêm cơ hội tìm hiểu, và đến lần gặp thứ hai, tình cảm dần rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh phải quay về Mỹ dù vẫn vương vấn cô gái Việt.

Trở lại Mỹ, Xavier lên kế hoạch chinh phục Thanh Chúc một cách nghiêm túc. Khi biết con trai muốn quay lại Nhật, bố mẹ anh tỏ ra lo lắng và yêu cầu nếu đi thì phải tự lo toàn bộ chi phí.

"Tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng không, anh đi làm thêm rất nhiều để tiết kiệm tiền qua Nhật thăm tôi", cô gái 22 tuổi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cặp đôi đã yêu xa được 2 năm.

Trong thời gian này, Xavier duy trì liên lạc mỗi ngày qua tin nhắn và cuộc gọi. Cả hai chính thức hẹn hò dù ở cách xa nhau và lệch múi giờ tới 17 tiếng. Dù vậy, Chúc thừa nhận cô không đặt quá nhiều kỳ vọng, từng nghĩ Xavier sẽ không quay lại.

Tháng 6/2024, chàng trai người Mỹ thực sự quay lại Nhật Bản. Từ đó, chuyện tình của họ bước sang giai đoạn mới. Khi mới du học, tiếng Anh của Chúc còn hạn chế, nhưng từ khi yêu Xavier, cô chăm chỉ học tập để cải thiện. Đến nay, cả hai không còn gặp trở ngại trong giao tiếp.

Do mỗi người học tập tại một quốc gia khác nhau, họ lựa chọn yêu xa và duy trì bằng cách gặp nhau 2 lần mỗi năm, vào kỳ nghỉ hè và mùa đông. Dù khác biệt múi giờ, cả hai vẫn giữ thói quen gọi điện mỗi ngày.

Chúc từng hỏi lý do Xavier chọn mình giữa nhiều cô gái khác. Anh trả lời: "Vì lần đầu gặp một cô gái chân thật, không trang điểm, tiền ăn đòi chia đôi, lại hay cười và mang năng lượng tích cực".

Để duy trì tình cảm, chàng trai 20 tuổi thường xuyên quan tâm bạn gái từ xa như đặt đồ ăn, cùng xem phim hoặc chơi game qua màn hình máy tính.

Sau 2 năm yêu nhau, tình cảm của cả hai vẫn bền chặt. Dù yêu xa không tránh khỏi những lúc bất an, Xavier luôn tạo cảm giác an toàn cho bạn gái. Anh thường xuyên cập nhật lịch trình đi học, đi chơi, gọi video để Chúc yên tâm.

Dù nhỏ tuổi hơn, Xavier được nhận xét chín chắn, chăm chỉ học tập và làm việc. Cặp đôi cũng từng về Việt Nam 3 tuần, và chàng trai Mỹ cực kỳ mê Việt Nam.

Dù ít tuổi hơn bạn gái nhưng Xavier khá chín chẳn, trưởng thành.

Có thời điểm, Thanh Chúc từng nghĩ đến chuyện chia tay vì lo gia đình bạn trai không chấp nhận việc yêu người nước ngoài. Tuy nhiên, Xavier đã chứng minh tình cảm nghiêm túc và giúp gia đình thay đổi suy nghĩ.

Sau chuyến du lịch Việt Nam, bố mẹ Xavier thấy con trai vui vẻ, hạnh phúc nên dần cởi mở hơn. Gia đình còn ngỏ ý mời Chúc đi du lịch Italy vào năm 2026 như một lời cảm ơn, đồng thời hứa sẽ sang Việt Nam trong thời gian tới.

Với Thanh Chúc, yêu xa không phải là giữ người yêu thật chặt mà là cùng nhau phát triển.

"Tôi tập trung học tập, làm việc, phát triển bản thân và duy trì cuộc sống riêng song song với tình yêu. Đôi lúc, chính anh mới là người lo sợ sẽ mất tôi nhiều hơn", cô gái Việt chia sẻ.