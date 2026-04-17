Cưới vợ Việt kém 18 tuổi, chú rể Bosnia gây sốt vì vẻ ngoài phong độ

Từ cuộc gặp tình cờ ở ga tàu, Kim Chi và Sajo vượt qua nhiều thử thách để có cái kết viên mãn.

Cô gái Việt và chồng Tây hơn 18 tuổi trao nhau nụ hôn ngọt ngào Không có gia đình nhà trai tham dự, đám cưới của Kim Chi và Sajo tại Việt Nam vẫn khiến nhiều người xúc động bởi sự chân thành và tình yêu vượt qua mọi khoảng cách.

Kim Chi (30 tuổi), hiện sống tại Đức và làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão, chưa từng nghĩ cuộc sống xa quê lại mang đến cho cô một mối duyên đặc biệt. Chồng cô, Sajo (48 tuổi, quốc tịch Bosnia) hiện làm kiểm soát vé tàu cho Deutsche Bahn tại Đức.

Cặp đôi lần đầu gặp nhau tại nhà ga. Hôm đó, chuyến tàu của Chi bị trễ, cô chủ động hỏi thông tin và bắt chuyện với Sajo khi anh đang làm việc tại đó.

"Anh nói tàu bị trễ, rồi trong lúc chờ hai đứa nói chuyện qua lại và tôi phát hiện anh có tài lẻ chơi nhạc, sáng tác nhạc và đang muốn tìm ca sĩ", Chi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ấn tượng bởi sự thân thiện, cô đề nghị giúp anh làm video tìm ca sĩ. Từ đó, hai người trao đổi số điện thoại nhưng nhắn tin khá ít. Chi cho biết 1-2 ngày, cặp đôi mới nhắn 1 tin nhưng tin nào từ Sajo cũng rất dài và lịch sự.

Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi Chi buông một câu đùa: "Nếu không tìm được ca sĩ thì để tôi hát cho". Lời nói tưởng chừng bâng quơ lại trở thành cái cớ để họ gặp lại. Sajo xuất hiện trước cửa nhà cô với hoa và quà trên tay. Họ cùng đi ăn, đi dạo và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống.

Kim Chi hạnh phúc bên người chồng hơn 18 tuổi.

Bỏ ý định độc thân

Những ngày sau đó, những cuộc gặp diễn ra thường xuyên hơn dù cả hai sống cách nhau khoảng một giờ lái xe. Điều khiến Chi ấn tượng sâu sắc là sự chu đáo của bạn trai.

"Anh ấy chưa bao giờ để tôi phải đi xe buýt hay tàu để gặp. Chỉ cần rảnh là anh đến đón tận nơi", cô kể. Có những lúc rảnh, anh còn bất ngờ ghé qua chỉ để cùng cô đi dạo hoặc mua chút đồ ăn rồi về.

Trong mắt Chi, Sajo là người đàn ông chỉn chu, sống ngăn nắp, nấu ăn ngon và luôn quan tâm bạn gái. Có lần anh chia sẻ bản thân từng có ý định độc thân cả đời nhưng vì gặp Chi mà quyết định thay đổi. Điều này khiến cô rất xúc động.

Chú rể Sajo được khen phong độ khi sánh vai bên cô dâu Kim Chi.

Sau một năm hẹn hò, tháng 5/2025, cả hai về Việt Nam thăm gia đình Chi. Ngay trong bữa tối, Sajo đã cầu hôn cô trước sự chứng kiến của người thân.

Đến ngày 14/2 vừa qua, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Do quyết định khá gấp, gia đình và bạn bè phía nhà trai không thể thu xếp thời gian. Bố mẹ Sajo sống tại Serbia cũng không thể tham dự vì sức khỏe và quãng đường xa. Dù vậy, chú rể vẫn chuẩn bị đầy đủ sính lễ và mong muốn thực hiện trọn vẹn các nghi thức truyền thống Việt Nam.

"Dù chỉ có một mình anh ấy, mọi thứ vẫn rất đầy đủ cho đám cưới. Tôi rất trân trọng", Chi nói. Hình ảnh trong đám cưới của cả hai cũng gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều người khen chú rể Sajo phong độ, xứng đôi với cô dâu kém anh gần 20 tuổi.

Tôn trọng sự khác biệt

Trong cuộc sống tại Đức, cả hai không phân chia việc nhà. Ai có thời gian thì làm hoặc ngày nghỉ, họ sẽ làm cùng nhau. Về tài chính, cặp đôi có quỹ chung cho sinh hoạt, bên cạnh khoản riêng của mỗi người.

"Tôi không muốn biến chồng từ một người ga lăng thành người phải chờ vợ trả tiền từng đồng", Chi chia sẻ quan điểm.

Cặp đôi giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Đức, khi không hiểu sẽ nhờ đến phần mềm dịch. Khác biệt văn hóa không phải là trở ngại lớn, bởi theo Chi, nền tảng văn hóa của Sajo có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

Chi và chồng luôn tôn trọng nhau, nhờ đó giữ được sự gắn kết trong hôn nhân.

Chi và chồng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Nếu có bất đồng, Chi và chồng sẽ nói chuyện nhiều hơn, tôn trọng ý kiến nhau và luôn kết thúc bằng một cái ôm.

Chi cho rằng yếu tố quan trọng nhất để duy trì hôn nhân, nhất là với các cặp đôi khác quốc tịch, vẫn là sự tôn trọng, thấu hiểu và tin tưởng.

"Cả hai cần kiên nhẫn lắng nghe, chấp nhận sự khác biệt và cùng nhau dung hòa. Quan trọng là luôn cố gắng vì nhau và giữ được tình yêu trong cuộc sống", cô nói.