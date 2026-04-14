Cha đạp xe đến từng nhà gửi thiệp cưới con gái gây xúc động

Cha đạp xe cũ đi từng nhà mời cưới con gái Khoảnh khắc người cha trong bộ đồ lấm lem, đạp xe đến từng nhà trao thiệp cưới cho con gái khiến nhiều người xúc động.

Những ngày gần đây, clip ghi lại cảnh người cha đạp chiếc xe cũ đến từng nhà phát thiệp cưới cho con gái thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người đàn ông cẩn thận trao từng tấm thiệp cùng lời mời chân thành, mong mọi người đến chung vui cùng gia đình. Đáp lại, hàng xóm xung quanh vui vẻ nhận thiệp, hỏi han và gửi lời chúc phúc, hứa sẽ có mặt trong ngày trọng đại.

Hình ảnh người cha tất bật, giản dị nhưng hết lòng lo liệu đám cưới cho con gái khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thế Tùng, người quay lại đoạn video, cho biết nhân vật trong video là ông Nguyễn Xuân Dự (58 tuổi), sống tại xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Từng tấm thiệp cưới được trao đi bằng sự chân thành và tình yêu thương của người cha.

Theo anh Tùng, gia đình ông Dự có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, ông làm nhiều công việc nặng nhọc như nhặt rác, thông cống để kiếm sống. Dù vậy, ông luôn chịu khó, thường dậy từ 4-5h sáng làm việc, bất kể thời tiết nắng mưa hay giá rét. Nhờ vậy, ông vẫn giữ được sức khỏe ổn định và được hàng xóm quý mến vì sự nhiệt tình.

Khi con gái lập gia đình, ông tự mình đạp xe đến từng nhà phát thiệp mời.

"Nhìn ông Dự run run tôi rất xúc động. Có lúc ông còn lúng túng đến mức mời nhầm thiệp, nhưng ai cũng thông cảm vì hiểu đó là sự hồi hộp của một người cha", anh Tùng kể.

Ông Dự hạnh phúc nhận những món quà bất ngờ từ người lạ.

Sau khi clip được đăng tải, bên cạnh những lời động viên, nhiều người đã chủ động xin thông tin để gửi tiền mừng cưới cho gia đình ông Dự. Anh Tùng cho biết số tiền nhận được gần 3 triệu đồng.

"Vợ chồng ông ấy hỏi rất kỹ ai là người gửi để sau này còn mừng lại. Sự chân thật của ông khiến nhiều người cảm động", anh nói.

Trước tình cảm của những người xa lạ, ông Dự không giấu được sự bất ngờ và xúc động. Ngày cưới con gái, ông Dự nở nụ cười rạng rỡ và niềm nở chào hỏi từng người đến chung vui.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người đàn ông khi con gái tìm được hạnh phúc riêng. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, ông vẫn chắt chiu từng đồng, sống tiết kiệm để lo cho con một đám cưới trọn vẹn.

Ông Dự trong ngày cưới của con gái.