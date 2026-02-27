Ông bố Trung Quốc bị kiện vì lấy tiền lì xì của con để cưới vợ mới

Tự ý lấy 80.000 nhân dân tệ (11.500 USD) tiền lì xì của con trai để trang trải chi phí khi tái hôn, người cha ở Trung Quốc đã bị tòa yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền gốc lẫn lãi.

Con trai 10 tuổi kiện cha khi ông lén lấy tiền mừng tuổi của mình để đi cưới vợ mới. Ảnh minh họa: SCMP.

SCMP đưa tin cậu con trai tên Xiaohui (10 tuổi), đến từ Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), đã sống với cha kể từ khi cha mẹ ly hôn cách đây hai năm.

Những năm qua, Xiaohui đã tích lũy được hơn 80.000 nhân dân tệ ( 11.500 USD ) tiền lì xì, tất cả được gửi vào tài khoản ngân hàng do cha lập cho cậu.

Sau đó, người cha tái hôn và cậu bé được gửi về sống với mẹ.

Nhưng Xiaohui bất ngờ phát hiện cha đã dùng toàn bộ 82.750 nhân dân tệ ( 12.095 USD ), bao gồm tiền gốc và lãi, để trang trải chi phí khi lấy vợ mới mà không hề có sự đồng ý của con trai.

Khi Xiaohui yêu cầu trả lại tiền, người cha từ chối, lập luận rằng số tiền mừng tuổi đó do người thân và bạn bè của ông tặng và chỉ được trả lại cho con khi cậu trưởng thành.

Không còn cách nào khác, người con đã kiện cha mình. Thế nhưng, người cha đã phản bác, thậm chí nói rằng chính mẹ cậu là người xúi giục ông làm vậy.

Trong quá trình tố tụng, tòa án xác định rằng số tiền quà tặng thuộc về Xiaohui về mặt pháp lý như tài sản cá nhân của cậu bé. Bằng việc rút và sử dụng số tiền mà không được phép, người cha, dù là người giám hộ hợp pháp, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của con.

Cuối cùng, tòa án đã ra lệnh cho người cha phải trả lại toàn bộ số tiền 82.750 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Ở Trung Quốc, vào dịp Tết Nguyên Đán, trẻ em, kể cả những người đã trưởng thành nhưng chưa lập gia đình, thường được tặng những phong bì đỏ đựng tiền lì xì, tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp trong năm mới.

Tuy nhiên, số tiền này thường được cha mẹ giữ lại vì nhiều lý do, chẳng hạn để bù đắp cho số tiền họ đã lì xì cho người khác hoặc để ngăn con cái tiêu xài vào trò chơi.

Theo Bộ luật Dân sự của Trung Quốc, tiền lì xì được tặng trong các dịp lễ được coi là một hình thức quà tặng và về mặt pháp lý thuộc về đứa trẻ. Trẻ em dưới 8 tuổi không được phép tự ý sử dụng tiền này, trong khi trẻ em trên 8 tuổi có thể dùng nó để mua đồ dùng học tập, đồ chơi nhỏ và các hoạt động phù hợp với độ tuổi của mình.

Với tư cách là người giám hộ hợp pháp, cha mẹ có nghĩa vụ theo luật định phải bảo vệ tài sản của con cái chưa thành niên và có thể giúp quản lý hoặc giữ tiền mừng tuổi của con vì lợi ích tốt nhất của con. Tuy nhiên, họ không có quyền tịch thu hoặc sử dụng số tiền đó cho các chi phí cá nhân của mình.