Vì sao Lý Tử Thất 'biến mất'?

Cuối năm 2024, Lý Tử Thất tái xuất sau gần 3 năm vắng bóng. Nhưng cô một lần nữa khiến người hâm mộ thắc mắc khi lại ngừng sản xuất vlog suốt hơn một năm qua.

Lý Tử Thất gây thắc mắc khi biến mất sau khi tái xuất chỉ ít ngày.

Ngày 12/11/2024, "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất tái xuất sau gần 3 năm ở ẩn, một phần vì cuộc chiến pháp lý kéo dài với công ty Weinian liên quan đến sở hữu thương hiệu và hợp tác kinh doanh.

Với 3 video đăng liên tiếp, đều được đầu tư kỹ lưỡng với thời gian ghi hình suốt một năm, màn trở lại của Lý Tử Thất đã tạo nên "cú nổ" khắp mạng xã hội Trung Quốc lẫn châu Á với 100 triệu lượt xem trên Weibo sau 5 tiếng. Những fan lâu năm của cô nàng như thỏa "cơn khát" nội dung, vui mừng khi được đắm chìm trong những khung hình đậm chất chữa lành.

Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, cô lại biến mất khỏi mạng xã hội. Kể từ đó, kênh YouTube có hơn 30 triệu người đăng ký của cô không cập nhật nội dung mới. Suốt hơn một năm qua, dân mạng vẫn liên tục đặt câu hỏi về sự vắng bóng của Lý Tử Thất.

Giữa tháng 2 năm nay, cô nàng gây bất ngờ khi góp mặt trong chương trình Gala Tết Nguyên đán 2026 của CCTV ở Nghi Tân (Tứ Xuyên) trong vai trò đại sứ quảng bá văn hóa địa phương.

Lý Tử Thất gây chú ý khi xuất hiện trong video mừng năm mới.

Giải đáp về sự biến mất

Khi được người dẫn chương trình định nghĩa hương vị Tết Nguyên đán Tứ Xuyên bằng 3 từ, cô nói: "Xúc xích, thịt lợn muối và cải thìa". Lý Tử Thất chia sẻ thêm rằng "cải thìa là huyết mạch của người Tứ Xuyên chúng tôi, nó giống như linh hồn của chúng tôi vậy".

Sự xuất hiện của "tiên nữ đồng quê" lập tức khuấy động không khí và sự chú ý. Biết được sự tò mò của nhiều khán giả, MC cũng không quên đặt câu hỏi về sự biến mất của cô khỏi mạng xã hội thời gian qua.

Lý Tử Thất thẳng thắn thừa nhận cô ngừng sản xuất video vì đang chuyển sự tập trung sang các vấn đề quan trọng khác.

"Một lý do quan trọng là tôi muốn chăm sóc bà nội đã già yếu, trở về với gia đình. Mặt khác, tôi muốn tích cực hỗ trợ phát triển nông thôn, chẳng hạn hỗ trợ tăng thu nhập cho các nghệ nhân bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể", cô chia sẻ.

Lý Tử Thất cho biết cô ngừng sản xuất video để tập trung vào những điều quan trọng hơn.

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả đã hiểu được lý do YouTuber đình đám này "ở ẩn", đồng thời dành lời khen cho sự chân thành của cô. "Trong khi những người khác tranh giành sự chú ý tại Gala Tết Nguyên đán bằng ngoại hình, cô ấy lại chân thành quảng bá hương vị quê hương", một người bày tỏ.

Theo People Daily, sự lựa chọn cuộc sống của Lý Tử Thất - chuyển từ việc tạo ra nội dung ồn ào sang kiên định gìn giữ truyền thống - đã khéo léo củng cố "tinh túy thuần khiết và chân thực của cuộc sống", khiến lời giới thiệu về đặc sản địa phương vượt ra ngoài phạm vi tiếp thị, trở thành một biểu hiện chân thành của niềm tin cá nhân.

Kiên định với quảng bá văn hóa

Khác với thời kỳ ở ẩn vì tranh chấp với công ty liên kết, một năm qua Lý Tử Thất vẫn có những lần tham dự các sự kiện quảng bá văn hóa và lễ trao giải.

Hồi tháng 5/2025, Lý Tử Thất gây chú ý khi xuất hiện tại tại lễ hội văn hóa phi vật thể tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Hình ảnh giản dị với áo thun phối chân váy của cô nhanh chóng lọt top tìm kiếm tại xứ tỷ dân.

Ngày 13/9 cùng năm, "tiên nữ đồng quê" góp mặt tại Lễ trao giải Gấu trúc vàng 2025 với tư cách là người trao giải cho hoạt động video ngắn toàn cầu. Động thái này đúng với định hướng tập trung quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của quê hương như cô chia sẻ vào lần trở lại năm 2024.

Dù vắng bóng suốt thời gian dài, Lý Tử Thất vẫn luôn gây sốt mỗi lần xuất hiện.

Lý Tử Thất xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, tự tin hướng dẫn phương ngữ Tứ Xuyên cho nam MC người nước ngoài. Kết thúc sự kiện, cô ra về trong vòng vây người hâm mộ, thỏa mái vẫy tay giao lưu với fan.

Ngôi sao mạng 35 tuổi thu hút hàng triệu người theo dõi bằng những video nhẹ nhàng về cuộc sống ở vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Cảnh Lý Tử Thất nấu ăn, làm đồ thủ công đầy thơ mộng đã nhận được sự yêu mến của cả khán giả quốc tế.

Đến năm 2021, cô có hàng chục triệu người hâm mộ trên mạng xã hội Trung Quốc và trở thành người có sức ảnh hưởng tiếng Trung phổ biến nhất trên YouTube.

Sự nổi tiếng của Lý Tử Thất xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau. Những miêu tả bình dị, thơ mộng của cô về cuộc sống nông thôn đã gây được tiếng vang với thế hệ Millennials (sinh năm 1980-1996) và Gen Z (sinh năm 1997-2012) của Trung Quốc, những người ngày càng thất vọng với cuộc sống đô thị.

Bên cạnh đó, cam kết bảo tồn văn hóa truyền thống Trung Hoa đã giúp cô thu hút được tệp khán giả rộng lớn hơn.

Cho đến hiện tại, Lý Tử Thất chia sẻ rất ít về cuộc sống của mình trước công chúng kể từ khi biến mất khỏi mạng xã hội Trung Quốc.