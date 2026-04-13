Sau hơn 1 năm lấy chồng ở Mỹ, cô gái tạo bất ngờ khiến cả nhà bật khóc

  Thứ hai, 13/4/2026 08:31 (GMT+7)
Quyết định bay hơn nửa vòng Trái Đất về Việt Nam mà không báo trước, Kim Chung khiến gia đình vỡ òa trong bất ngờ.

Cô gái bí mật bay từ Mỹ về ăn Tết, gia đình vỡ òa khi thấy con sau hơn 1 năm Sau hơn một năm xa nhà, Kim Chung bất ngờ xuất hiện trước mặt gia đình mà không báo trước khiến mọi thành viên đều bất ngờ.

Tháng 9/2024, Đào Kim Chung (sinh năm 1999) sang Mỹ sinh sống và làm việc tại thành phố Houston, bang Texas, sau khi được chồng bảo lãnh. Trước đó, cô và chồng đã có gần 7 năm yêu xa.

“Tôi sang Mỹ được khoảng 1 năm rưỡi. Sau thời gian dài yêu xa, hai đứa mới có thể sống cùng nhau”, Kim Chung chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuối tháng 1/2026, trước Tết Nguyên đán khoảng nửa tháng, cô quyết định bay nửa vòng Trái Đất về Việt Nam nhưng không báo trước với gia đình. Đây là lần đầu Chung về sau khi lấy chồng nên cô muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Chỉ có hai người bạn thân biết và họ đều giữ kín giúp cô.

lay chong anh 1

Gia đình Kim Chung không giấu được sự bất ngờ khi cô xuất hiện mà không báo trước.

Ngay khi xuất hiện, cô lần lượt gặp em gái, chị gái, mẹ, các cháu và anh rể trong sự vỡ òa cảm xúc. Em gái và mẹ không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy Chung sau thời gian dài xa cách. Các cháu và bạn thân cũng xúc động, bật khóc vì nhớ cô. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy cô trở về sớm hơn dự định, bởi trước đó ai cũng nghĩ phải đến mùa hè Chung mới về nước.

Theo Kim Chung, việc về nước dịp Tết khá tốn kém do giá vé máy bay cao và nhiều chi phí phát sinh. Tuy nhiên, trải nghiệm đón Tết đầu tiên ở Mỹ năm 2024 khiến cô không muốn lặp lại.

“Tết ở Mỹ thực sự rất buồn và nhớ nhà, cảm xúc còn tệ hơn ngày thường nên dù chi phí đắt đỏ tôi vẫn quyết định trở về”, cô chia sẻ.

lay chong anh 2

Kim Chung cùng chồng hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Cô cũng cho biết gia đình chồng khá thoải mái trong việc cô về Việt Nam ăn Tết dù mới kết hôn chưa lâu. Hiện tại, Kim Chung dự định mỗi năm về nước 1-2 lần. Tết vừa rồi, Chung ở Việt Nam 1,5 tháng và dự định cuối năm nay về thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc đoàn tụ được Chung ghi lại trong video vào ngày 30/1 nhưng đến nay đột nhiên viral lại khiến cô nàng cũng rất bất ngờ.

“Mỗi người một cách thể hiện khác nhau nhưng ai cũng ngạc nhiên vì trước đó tôi nói phải khoảng tháng 7 mới về”, cô chia sẻ.

Sau 1 tháng rưỡi ở Việt Nam, Kim Chung đã quay lại Mỹ vào ngày 17/3. Trong tương lai, hai vợ chồng cô mong muốn có thể trở về Việt Nam sinh sống lâu dài.

“Tôi và chồng đang cố gắng để có thể về Việt Nam càng sớm càng tốt, dù chưa thể nói trước thời điểm cụ thể”, cô chia sẻ.

lay chong anh 3lay chong anh 4

Kim Chung lựa chọn trở về Việt Nam dịp cận Tết dù chi phí cao, sau khi trải qua mùa Tết đầu tiên xa nhà.

Nhóm thợ lặng lẽ về nhà sau khi cứu 7 người thoát biển lửa ở Lĩnh Nam

Giữa biển lửa và khói đen, anh Dung, anh Nghĩa, ông Phong và nhiều người khác không ngần ngại lao vào hiểm nguy, phá mái tôn, bắc thang giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

11:07 26/3/2026

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

Đọc tiếp

Hinh anh gay soc cua trieu phu 'lao hoa nguoc' hinh anh

Hình ảnh gây sốc của triệu phú 'lão hóa ngược'

3 giờ trước 07:30 13/4/2026

0

Trong hơn 10 năm, Bryan Johnson, người theo đuổi nhiệt thành triết lý đánh bại cái chết, vẫn duy trì chế độ tập luyện, ăn uống khắc khe và chi tiền khủng cho bài kiểm tra định kỳ.

