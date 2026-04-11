Cô gái Việt 'cưa đổ' chàng Cuba kém 9 tuổi từ tin nhắn ở phòng gym

Chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người ngoại quốc, lại kém mình 9 tuổi, Trần Thị Mai chỉ đành giải thích bằng chữ "duyên" khi quyết định gắn bó với Brayan Prince.

Trần Thị Mai và Brayan Prince vừa đăng ký kết hôn hôm 7/4.

Ngày 7/4, Trần Thị Mai (sinh năm 1994) và Brayan Prince (sinh năm 2003, quốc tịch Cuba) thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Ủy ban nhân dân xã Giao Minh (tỉnh Ninh Bình, quê hương Mai).



Sau khi tiến hành các thủ tục như nhiều cặp đôi khác, cả hai hồi hộp ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn - đánh dấu cột mốc mới trên hành trình gắn bó.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mai nói kết quả này là điều cô chưa từng nghĩ đến vào ngày mới làm quen chàng trai Cuba.

"Dù ban đầu tôi có nhiều e ngại, băn khoăn, nhưng sự chân thành, chu đáo và tình yêu của anh ấy đã khiến tôi hạ quyết tâm", cô nói.

"Chị ơi anh yêu em"

Đầu năm 2024, Trần Mai và Brayan đều là hội viên ở một phòng gym. Một lần đến phòng tập và thấy chàng trai Cuba từ phía sau, Mai ấn tượng bởi vóc dáng và mái tóc đặc biệt của anh.

Khi lặng lẽ tiến lên phía trước để xem mặt, cô vô tình chạm mắt đối phương, cả hai gật đầu, cười mỉm như lời chào. Vài lần như vậy, cả hai vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào nhưng nụ cười của Brayan đã chiếm được thiện cảm của Mai. Cuối cùng, Mai lấy can đảm, xin phương thức liên lạc của Brayan thông qua quản lý phòng tập.

"Nhưng khi tôi chủ động nhắn tin, anh ấy 'kiêu' lắm, không trả lời. Phải đến khi quản lý phòng gym giúp đánh tiếng, anh mới phản hồi một cách hờ hững", Mai kể.

Mai và Brayan có cùng sở thích xê dịch, thường cùng nhau đi du lịch.

Ban đầu khi làm quen, Mai không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản thấy cảm mến và muốn luyện tập ngoại ngữ. Song dần dần, cả hai bắt đầu trao đổi nhiều hơn, thiện cảm cũng cứ thế tăng lên. Mai cũng bất ngờ khi biết đối phương kém cô tới 9 tuổi song rất điềm đạm, chu đáo.

Dù chưa từng hẹn hò người nước ngoài trước đó, lại khá đắn đo chuyện tuổi tác, Mai vẫn quyết tâm tỏ tình chàng trai Cuba vì không muốn bỏ lỡ mối duyên. Đúng ngày 14/4/2025, cô nhắn tin bày tỏ và được Brayan nhận lời.

Brayan cầu hôn Mai sau 3 tháng hẹn hò.

"Tối cùng ngày, chúng tôi hẹn nhau đi uống cà phê và nói chuyện rất nhiều. Tôi và anh ấy cũng hiểu về nhau hơn", Mai nói.

Đến tháng 7 cùng năm, vào đúng sinh nhật Mai, Brayan trở thành người chủ động và đưa mối quan hệ sang cột mốc mới khi ngỏ lời cầu hôn. Anh bí mật mời bạn bè chung, in ảnh của cả hai ra rồi dán khắp phòng.

"Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có em. Anh muốn được trở thành một phần trong cuộc sống của em và ngược lại, có em bên anh", Brayan nói.

Khoảnh khắc đó, trong Mai có nhiều nhiều luồng suy nghĩ hỗn loạn: "Quê hương mình và anh ấy cách xa nhau quá, liệu vài năm nữa anh có bỏ về Cuba", "Mình hơn anh tận 9 tuổi, nhỡ vài năm nữa mình già, xấu đi, mọi thứ tan vỡ thì sao?", "Gia đình mình còn chưa biết chuyện, họ sẽ phản ứng thế nào?". Cuối cùng, cô vẫn chọn gật đầu, cho bản thân và cả bạn trai một cơ hội.

Cái kết đẹp

Sau khi xác định nghiêm túc, Mai dẫn Brayan về ra mắt gia đình. Như dự đoán, bố mẹ cô kịch liệt phản đối. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 2003 kiên trì, học tiếng Việt nhiều hơn để giao tiếp với "hai bác", và dần chinh phục phụ huynh bạn gái bằng sự chân thành.

"Mẹ tôi là người bị 'hạ gục' trước, giờ quý anh ấy lắm, xem như con ruột. Bố thì có phần truyền thống hơn, luôn muốn tôi lấy chồng Việt Nam, nhưng hiện cũng đã chấp thuận cho hai đứa", Mai chia sẻ.

Ba tháng sau lời cầu hôn, Mai cũng chuyển về sống chung với bạn trai. Càng tìm hiểu, cô cũng càng thương và yêu chàng trai kém tuổi.

Cặp đôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào tháng 5.

Theo đó, Brayan vốn có gia cảnh không mấy khá giả ở Cuba. Anh và anh trai từng chạy xe chở khách du lịch ở quê nhà, song luôn có đam mê dành cho nhảy múa và đã lấy được bằng dạy vũ đạo ở Cuba.

Đầu năm 2023, sau lời giới thiệu của một người bạn về Việt Nam - một quốc gia hứa hẹn để anh phát triển nhảy múa và có thu nhập cao hơn - Brayan khăn gói một mình đến TP.HCM tìm cơ hội. Sau thời gian chật vật, đến cuối năm 2023, anh chuyển đến Hà Nội và hiện duy trì công việc dạy nhảy và vũ công.

Thời gian đầu, do ẩm thực hai nước khác biệt, Brayan ăn không quen đồ Việt và hay bị đau bụng. Hiện, anh đã "hòa tan", thường trổ tài nấu món Việt trong bữa cơm với nửa kia.

Khi dọn về sống chung, cặp đôi không tránh khỏi những lần cãi vã. Đặc biệt, Mai hay ghen khi đặc thù công việc của Brayan phải tiếp xúc nhiều người và anh khá hòa đồng, cư xử thoải mái.

"Có lần, tôi đòi chia tay làm anh cuống lên, thậm chí bật khóc. Lần khác, anh còn nhờ cô gái mà tôi hiểu lầm chủ động liên hệ, giúp chúng tôi làm hòa. Anh cũng biết khi tôi giận sẽ không giữ bình tĩnh, thường đợi lúc tôi nguôi mới thủ thỉ", Mai nói.

Lý giải việc sau hơn nửa năm cầu hôn mới đăng ký kết hôn, Mai chia sẻ hiện cả hai đã hoàn toàn hiểu nhau và được hai bên gia đình tác thành, cuộc sống cũng phần nào ổn định. Mai hiện điều hành một tiệm giặt là, cùng Brayan vun vén cho tương lai.

"Chúng tôi đang đợi mẹ Brayan sắp xếp từ Cuba sang Việt Nam, dự kiến vào tháng 5 tới rồi sẽ tổ chức đám cưới. Chúng tôi đang rất mong đợi và háo hức vào tương lai", Mai bày tỏ.