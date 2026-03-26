Nhóm thợ lặng lẽ về nhà sau khi cứu 7 người thoát biển lửa ở Lĩnh Nam

Giữa biển lửa và khói đen, anh Dung, anh Nghĩa, ông Phong và nhiều người khác không ngần ngại lao vào hiểm nguy, phá mái tôn, bắc thang giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

Cận cảnh màn giải cứu nghẹt thở trong đám cháy ở Hà Nội Vụ cháy xảy ra tại đường Lĩnh Nam (Hà Nội) khiến 7 người trong một gia đình mắc kẹt. Trong tình huống nguy cấp, rất đông người dân tập trung lại, phối hợp để cùng giải cứu các nạn nhân.

"Áo hôm qua ám khói quá nên tôi giặt rồi, không ngờ mọi người vẫn tìm ra", anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình) nói sau khi bất ngờ được nhận ra là “người áo đen” trong các video lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 24/3, giữa lúc khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), người đàn ông này đã leo lên mái tôn, liên tục đập phá mở lối thoát cho những người mắc kẹt bên trong. Từ cửa hàng nhôm sắt cách hiện trường khoảng 200 m, anh chạy tới sau khi thấy cột khói đen cuồn cuộn, rồi sững lại khi phát hiện hai cụ già đang đứng trên cao vẫy áo cầu cứu giữa biển khói.

Anh Dung cho biết sau khi gia đình nạn nhân được cứu, anh rời khỏi hiện trường và về nhà.

"Không thể đứng nhìn"

Theo lời kể của anh Dung, thời điểm xảy ra vụ cháy, anh vừa đi chợ về nhà và chuẩn bị bữa tối. Khi đó, hai người thợ làm cùng nhìn về phía cuối ngõ rồi nói có nhà đang cháy. Ban đầu anh tưởng mọi người trêu đùa, nhưng khi bế con nhỏ ra ngoài xem, anh thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên, phủ kín cả bầu trời.

"Khói đen cuồn cuộn, nhìn rất kinh khủng. Nhà tôi cách đó khoảng 200 m mà vẫn thấy rõ", anh nói với Tri Thức - Znews.

Anh lập tức giao con cho mẹ rồi chạy sang hiện trường. Khi tới nơi, con ngõ đã chật kín người đứng xem. Ngọn lửa và khói bốc lên dữ dội khiến nhiều người không dám tiếp cận.

Nhà của anh Dung cách hiện trường vụ cháy khoảng 200 m.

Giữa lúc đó, anh nhìn thấy hai cụ già ở trên cao liên tục vẫy áo kêu cứu. Tim anh thắt lại, "không thể đứng nhìn".

Quan sát xung quanh, người đàn ông 31 tuổi nhận ra căn nhà bên cạnh đang trong quá trình xây dựng và có thể leo lên tầng thượng để tiếp cận mái nhà đang cháy. Không suy nghĩ nhiều, anh len qua đám đông rồi đi vào công trình đang xây để tìm đường lên cao.

Tại đây, anh cùng anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà bị cháy) phối hợp bắc thang sang mái tôn nhà bên cạnh. Khoảng cách hơn 2 m giữa hai mái nhà thời điểm đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Những người thợ xây

Trên mái tôn lúc này, sức nóng từ ngọn lửa bên dưới bốc lên hầm hập. Sẵn kinh nghiệm của thợ nhôm sắt, anh vớ lấy một đoạn chân giàn giáo bằng sắt, dụng cụ duy nhất anh có thể tìm được. Người thợ dồn toàn bộ sức bình sinh, nện những nhát đập xuống lớp tôn dày.

Sau khoảng 20 nhát đập liên tiếp, lớp tôn bắt đầu cong vênh rồi bật tung, tạo thành một lỗ thủng rộng hơn 1 m trên mái nhà. "Lúc đó chỉ nghĩ phải phá được càng nhanh càng tốt. Bên dưới vẫn còn người", anh kể.

Khi mái tôn bị phá, khói lập tức thoát ra ngoài. Những người mắc kẹt bên trong bắt đầu lần lượt trèo lên phía lỗ thủng. Từ trên mái, anh Dung và anh Long phối hợp kéo từng người lên, trong khi người dân phía đối diện đặt thang để hỗ trợ đưa các nạn nhân xuống an toàn.

Anh Nghĩa là thợ xây công trình ngay bên cạnh căn nhà bị cháy.

Sau khi lực lượng chức năng tới hiện trường và công tác cứu nạn cơ bản hoàn tất, anh Dung lặng lẽ rời đi. "Tôi về nhà bình thường thôi, không nói với ai cả", anh kể.

Theo anh, kinh nghiệm làm nghề nhôm sắt nhiều năm giúp anh quen với việc leo trèo trên mái nhà và hiểu kết cấu của các loại mái tôn. Chính điều đó khiến anh nhanh chóng nghĩ tới cách phá mái để tạo lối thoát cho những người mắc kẹt.

Sau vụ việc, hai bàn tay anh chỉ bị trầy xước nhẹ. Người thợ nhôm sắt 31 tuổi cho biết anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất là tất cả những người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn.

"Thấy người gặp nạn thì phải giúp thôi. Lúc đó mình không nghĩ nhiều đâu", anh nói.

Tham gia hỗ trợ trong quá trình cứu người còn có anh Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1976), một trong số nhóm thợ xây dựng gần hiện trường. Khi phát hiện đám cháy, anh Nghĩa cũng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ cùng mọi người tìm cách tiếp cận căn nhà.

Theo anh Nghĩa, thời điểm đó khói bốc lên dày đặc, nhiều người đứng phía dưới rất lo lắng nhưng không biết làm cách nào để tiếp cận những người mắc kẹt bên trong. Khi thấy anh Dung và anh Long leo lên mái nhà để phá lớp tôn trên tầng thượng, anh cùng một số người dân phía công trình đối diện lập tức hỗ trợ bắc thang và đứng đón các nạn nhân.

"Từ trên mái, họ kéo từng người lên rồi đưa ra ngoài. Ở bên kia, chúng tôi hỗ trợ đặt thang và đỡ mọi người xuống. Lúc đó ai cũng chỉ nghĩ làm sao đưa được người ra ngoài càng nhanh càng tốt", anh Nghĩa kể.

Trong khi đó, nhớ lại chi tiết phát hiện cháy, ông Phạm Văn Phong (sinh năm 1962), một trong nhóm thợ xây đang làm việc tại công trình sát bên căn nhà cháy, cho biết thời điểm đó nhóm thợ đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc thì bất ngờ nhìn thấy khói đen luồn ra từ khe cửa của ngôi nhà bên cạnh.

"Nhìn thấy khói chui ra từ khe cửa là biết bên trong có chuyện rồi", ông kể.

Hiện trường vụ cháy ở Lĩnh Nam hôm 24/3.

Linh cảm có người mắc kẹt, ông lập tức chạy lên các tầng kiểm tra, dùng dụng cụ đập cửa ở khoảng tầng 4, 6 để tạo đường thoát khói, đồng thời liên tục gọi lớn xem có ai ở bên trong hay không. Khi xác định phía trên còn người, nhóm thợ nhanh chóng phối hợp đưa thang và dụng cụ hỗ trợ, tạo điều kiện để những người khác tiếp cận mái tôn, phá lối và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin từ Trung tâm chỉ huy, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có 7 người, gồm 2 người cao tuổi, 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Ngọn lửa bùng phát từ tầng dưới, khói nhanh chóng lan lên các tầng trên khiến toàn bộ thành viên phải di chuyển lên khu vực tầng tum để tìm nơi trú ẩn và chờ được giải cứu.

Nhờ sự hỗ trợ của người dân xung quanh cùng lực lượng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 12 và số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), đến khoảng 18h18 cùng ngày, cả 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn.

Một số nạn nhân có biểu hiện ngạt khói nhẹ và được lực lượng y tế kiểm tra, đưa tới bệnh viện để theo dõi sức khỏe. May mắn, không có trường hợp nào nguy kịch và hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

