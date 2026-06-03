'Nhà sư đẹp trai nhất Myanmar' gây chú ý

Trong lễ đính hôn, nam người mẫu từng xúc động chia sẻ: "Bốn năm trước, anh đã hứa sẽ cưới em khi bước sang tuổi 28. Giờ ngày đó đã đến và anh sẵn sàng dành cả đời để chăm sóc em". Dù gắn bó nhiều năm, Paing Takhon trước đây hiếm khi nhắc đến bạn gái nhằm tôn trọng sự riêng tư của cô. Linn Mya Phu cũng khá kín tiếng khi duy trì tài khoản cá nhân ở chế độ riêng tư.