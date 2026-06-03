'Nhà sư đẹp trai nhất Myanmar' gây chú ý

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Ngày 2/6, trên trang Instagram cá nhân, Paing Takhon đăng tải loạt ảnh ghi lại những kỷ niệm riêng tư cùng vợ là người mẫu Linn Mya Phu. Đi kèm bộ ảnh, anh viết: "Pictures that you all never seen before" (tạm dịch: "Những bức ảnh mà mọi người chưa từng thấy trước đây").
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Trong loạt ảnh, cặp đôi xuất hiện hạnh phúc bên nhau khi đi du lịch, dùng bữa tối, tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng bên bờ biển hay cùng chăm sóc bản thân. Đây cũng là một trong số ít lần nam người mẫu chia sẻ nhiều hình ảnh chụp chung với vợ trên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 20.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận từ người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi.
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Sau một năm về chung một nhà, Paing Takhon và Linn Mya Phu ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cả hai được cho là có cuộc sống khá sung túc, thường xuyên xuất hiện trong các chuyến du lịch và nghỉ dưỡng ở nhiều quốc gia, đồng thời cập nhật hành trình của mình với người theo dõi trên mạng xã hội.
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Trước đó, vào tháng 2/2025, Paing Takhon thông báo đính hôn với bạn gái lâu năm sau gần 5 năm hẹn hò. Vợ anh là người mẫu Linn Mya Phu, hơn nam diễn viên một tuổi. Cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 8/2024 thông qua bài đăng trên trang cá nhân của Paing Takhon.
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Trong lễ đính hôn, nam người mẫu từng xúc động chia sẻ: "Bốn năm trước, anh đã hứa sẽ cưới em khi bước sang tuổi 28. Giờ ngày đó đã đến và anh sẵn sàng dành cả đời để chăm sóc em". Dù gắn bó nhiều năm, Paing Takhon trước đây hiếm khi nhắc đến bạn gái nhằm tôn trọng sự riêng tư của cô. Linn Mya Phu cũng khá kín tiếng khi duy trì tài khoản cá nhân ở chế độ riêng tư.
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Bà xã của nam diễn viên được biết đến là người xuất thân trong gia đình có điều kiện, trong khi Paing Takhon là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Myanmar hiện nay. Với hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bài đăng của anh thường thu hút lượng lớn tương tác từ người hâm mộ trong và ngoài nước.
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Sinh năm 1996, Paing Takhon bắt đầu được khán giả châu Á biết đến rộng rãi từ năm 2020 nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,88 m cùng phong cách nam tính với nhiều hình xăm ấn tượng. Hình ảnh của anh nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội tại nhiều quốc gia.
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Đầu năm 2021, tên tuổi của Paing Takhon tiếp tục gây sốt khi anh chia sẻ hình ảnh cạo đầu và khoác áo cà sa để tham gia khóa tu kéo dài 10 ngày theo truyền thống Phật giáo Myanmar. Vẻ ngoài điển trai trong trang phục tu sĩ đã khiến cộng đồng mạng ưu ái gọi anh là "nhà sư đẹp trai nhất Myanmar".
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Ngoại hình nổi bật cũng giúp Paing Takhon trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón và mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2021, anh còn đứng đầu danh sách "100 gương mặt nam đẹp trai nhất thế giới" do tổ chức bình chọn sắc đẹp và điện ảnh TC Candler công bố.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.