Chủ nhà Quảng Trị mở cửa, đón người về tri ân liệt sĩ ở miễn phí

Nhiều người dân Quảng Trị tự nguyện mở cửa đón miễn phí các đoàn khách về tri ân liệt sĩ, mong góp một phần nghĩa tình với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tháng 7, Quảng Trị lại đón hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước trở về thắp hương ở các nghĩa trang liệt sĩ, Thành cổ hay bên dòng Thạch Hãn.

Nhận thấy nhu cầu lưu trú của du khách tăng cao, đồng thời hưởng ứng bài kêu gọi trên mạng xã hội của một người bạn, chị Bùi Thị Ngọc Hà (sinh năm 1983, thôn Kim Đâu, xã Hiếu Giang) thông báo sẵn sàng dùng 3 phòng ngủ của gia đình cho mọi người nghỉ chân miễn phí.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hà cho biết căn nhà của vợ chồng chị ở sát quốc lộ 1, rất thuận tiện di chuyển đến Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn hay Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Ngoài chỗ ngủ, vợ chồng chị Hà cũng sẵn sàng nấu cơm, mời khách nghỉ lại ăn chung.

Theo chị Hà, căn nhà vừa được xây lại khang trang, có 4 phòng ngủ song gia đình chỉ sử dụng 1 phòng, 3 phòng dư có thể thoải mái đủ cho 6-8 khách nghỉ ngơi.

Trong đó, một phòng được trang bị điều hòa, hai phòng còn lại chỉ có quạt nhưng cũng rất thoáng mát, vợ chồng chị đã dọn dẹp lại sạch sẽ.

Ngoài chỗ ngủ miễn phí, nếu khách không tìm được nơi ăn uống thuận tiện, chị cũng sẵn lòng mời mọi người ăn bữa cơm với gia đình.

Là người dân Quảng Trị, chị Hà cho biết vào dịp 27/7 hàng năm, chị lại thấy người dân thập phương, trong đó có nhiều cựu chiến binh và gia đình, về thăm lại chiến trường xưa. Năm nay, chị cảm nhận lượng người đổ về đông hơn hẳn, nhiều khách sạn, nhà nghỉ nhanh chóng kín khách.

"Vì vậy, tôi muốn góp chút sức nhỏ để những người ở xa đến tri ân các anh hùng liệt sĩ có chỗ nghỉ ngơi thoải mái", chị bày tỏ.

Tương tự, chị Xuân (trú phường Đông Hà) cũng mở rộng cửa đón khách thập phương nghỉ lại miễn phí những ngày này. Nhà của vợ chồng chị nằm ngay trung tâm thành phố, sẵn 2 phòng trống tiện nghi.

"Chỉ cần gọi điện báo trước một chút để tôi chuẩn bị, mọi người có thể ghé qua nghỉ ngơi thoải mái cho đến khi hết lịch trình", chị cho biết.

Luôn biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ ngày trước, vợ chồng chị Xuân cũng thường đến các nghĩa trang thắp hương. Với chị, những ngày tháng 7 hàng năm càng thêm xúc động khi các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân từ khắp nơi vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số về tri ân.

"Các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để đất nước có hòa bình hôm nay. Chúng tôi không làm được điều gì lớn lao, chỉ mong mở rộng cánh cửa ngôi nhà mình để đón những người về tri ân, coi đó như một cách thay lời cảm ơn và gìn giữ đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của người Quảng Trị", chị bày tỏ.