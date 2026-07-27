TP.HCM lấy mẫu ADN thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính

Nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, TP.HCM triển khai rà soát dữ liệu và thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Đợt lấy mẫu dự kiến diễn ra sau ngày 27/7.

Mẫu ADN thân nhân, liệt sĩ sẽ được đưa về các trung tâm giám định do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phân phối. Ảnh: Việt Linh.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo kế hoạch, việc triển khai nhằm vận động thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin hoặc chưa tìm thấy hài cốt tự nguyện cung cấp mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính. Đồng thời, TP.HCM sẽ đẩy nhanh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công và cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu căn cước, tạo nền tảng khoa học cho việc đối sánh ADN trong thời gian tới.

Thành phố yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở. Dữ liệu phải được cập nhật theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống". Quá trình thu mẫu ADN phải đúng đối tượng, đúng quy trình. Đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại sẽ có phương án thu mẫu lưu động hoặc tại nơi cư trú.

Kế hoạch được triển khai trên toàn địa bàn TP.HCM. Đối tượng gồm thân nhân hưởng trợ cấp của liệt sĩ và thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ có hồ sơ do TP.HCM quản lý. Việc lấy mẫu ưu tiên thân nhân bên ngoại theo thứ tự như mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ, bác, cậu, dì bên ngoại và các trường hợp theo quy định.

Giai đoạn rà soát, cập nhật dữ liệu phải hoàn thành trước ngày 27/7. Giai đoạn thu nhận mẫu ADN dự kiến bắt đầu sau ngày 27/7 theo lịch do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) ban hành.

Bên trong phòng giám định ADN tìm danh tính liệt sĩ tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Trong kế hoạch, Công an TP.HCM được giao chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát, xác minh, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tuyên truyền, vận động thân nhân tham gia lấy mẫu ADN; tổ chức thu nhận, vận chuyển mẫu sinh phẩm bảo đảm an ninh, an toàn.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ thống kê danh sách thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp, phối hợp cập nhật dữ liệu, đối sánh thông tin để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời thông báo kết quả cho gia đình khi có căn cứ xác minh.

Sở Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện y tế tại các điểm lấy mẫu, bố trí lực lượng hỗ trợ, chuẩn bị phương tiện sơ cấp cứu và theo dõi sức khỏe người tham gia. Ngành y tế cũng sẽ phối hợp triển khai các điểm lấy mẫu lưu động đối với trường hợp người già, sức khỏe yếu hoặc không thể đến điểm tập trung.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các cơ quan báo chí được giao đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và vận động thân nhân liệt sĩ tham gia cung cấp mẫu.

UBND các phường, xã, đặc khu sẽ thành lập tổ công tác để rà soát, xác minh thông tin, thu thập phiếu khảo sát, cập nhật dữ liệu và phối hợp tổ chức lấy mẫu ADN trên địa bàn. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Công an TP.HCM là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai trên toàn thành phố.

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