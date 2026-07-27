Giây phút liệt sĩ Huỳnh Văn Quên về với gia đình qua những kỷ vật

Tối 26/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác nhận bộ hài cốt được tìm thấy vào đợt khảo sát sơ bộ hôm 23/6 ở công viên Lê Thị Riêng chính là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người anh trai mà gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) đã tìm kiếm hàng chục năm. Trước đó, qua giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là Tiểu đội phó thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, Đơn vị 962. Ông hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực cầu Chữ Y.