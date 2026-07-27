Giây phút liệt sĩ Huỳnh Văn Quên về với gia đình qua những kỷ vật

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Gần 60 năm sau ngày hy sinh, bộ hồ sơ, kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho gia đình ngay tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) tối 26/7. Ông Huỳnh Văn Mười, em trai liệt sĩ, ôm hộp di vật trên tay, đưa anh "Hai Quên" trở về quê nhà ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
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Bên trong hộp kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là bút bi, lược, ví, chai dầu gió... Những vật dụng bình dị nhưng mang ý nghĩa to lớn với gia đình liệt sĩ.
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Bà Nguyễn Thị Lệ, người gần đây được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau nhiều năm chờ đợi, lặng người trên sân khấu khi lắng nghe câu chuyện về chồng. Đến lúc nhận lại những kỷ vật, người phụ nữ 80 tuổi chỉ biết lau nước mắt, gật đầu mãn nguyện.
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Tối 26/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác nhận bộ hài cốt được tìm thấy vào đợt khảo sát sơ bộ hôm 23/6 ở công viên Lê Thị Riêng chính là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người anh trai mà gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) đã tìm kiếm hàng chục năm. Trước đó, qua giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là Tiểu đội phó thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, Đơn vị 962. Ông hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực cầu Chữ Y.
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Đại diện gia đình họ Huỳnh, ông Huỳnh Văn Nhỏ nghẹn ngào nhận lại di vật của người anh trai đi bộ đội khi mới 16 tuổi, gần 60 năm không trở về. "Giờ được nhìn thấy anh mình trở lại, chúng tôi mừng đến nghẹn lời", ông chia sẻ.
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Bà Nguyễn Thị Lệ rưng rưng nước mắt trong suốt thời gian diễn chương trình tri ân tối 26/7. Dù sức khỏe yếu, bà vẫn đi lại nhiều chuyến từ quê Tây Ninh lên công viên Lê Thị Riêng mỗi khi có những thông tin mới về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
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Những kỷ vật được trao về gia đình không chỉ đánh dấu sự trở về của một người lính, mà còn là lời tri ân dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
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Tối 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện cầu truyền hình đặc biệt "Sao sáng dẫn đường" tại 4 điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM).