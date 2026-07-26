Đêm tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ xúc động ở công viên Lê Thị Riêng

|
Tối 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức "Cầu truyền hình: Sao sáng dẫn đường" đồng thời tại 4 điểm cầu gồm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
|
Điểm cầu tại công viên Lê Thị Riêng có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515); Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các bộ, ngành địa phương.
|
Tại 4 điểm cầu, ban tổ chức dành một không gian đặc biệt cho những người lính trở về. Những vật dụng gắn với chiến sĩ gồm chiếc mũ cối, ba lô kháng chiến, đôi dép cao su... được đặt ở hàng ghế đầu.
|
Chương trình còn có sự tham dự của đông đảo cựu chiến binh, thương bệnh binh từng tham gia các cuộc kháng chiến, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, bảo vệ Tổ Quốc tại 4 điểm cầu. Cầu truyền hình được chia thành ba chương: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh".
|
Qua từng chương, khán giả được nhìn lại sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, hành trình bền bỉ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người còn nằm lại chiến trường, cũng như những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ. Xen kẽ các phóng sự là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng theo chủ đề, tạo mạch kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (ảnh 1), Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền (ảnh 2) và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (ảnh 3) rơi nước mắt khi xem thước phim xúc động về những người mẹ chờ đợi, thương nhớ con là liệt sĩ.
|
Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều tràng pháo tay là khi đại diện các đội quy tập K71, K72, K73 và K74, đội rà phá bom mìn, đội pháp y bước lên sân khấu. Đây là những đơn vị trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong suốt hơn một tháng qua.
|
Cầu truyền hình được thực hiện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ sau nhiều thập kỷ. Chương trình tôn vinh những lực lượng đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ đưa các Anh trở về với gia đình và quê hương, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm với lịch sử và tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ từ 18.000 mẫu sinh phẩm.