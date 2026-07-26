Đêm tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ xúc động ở công viên Lê Thị Riêng

Qua từng chương, khán giả được nhìn lại sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, hành trình bền bỉ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người còn nằm lại chiến trường, cũng như những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ. Xen kẽ các phóng sự là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng theo chủ đề, tạo mạch kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

