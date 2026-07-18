Lập hồ sơ đề nghị công nhận vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Sáu người thân trực hệ cùng đại diện dòng họ Huỳnh đã ký xác nhận vào hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Hồ sơ được hoàn tất trong sáng 18/7.

Bà Nguyễn Thị Lệ là người yêu liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sau khi ông ra trận rồi không trở về, bà không kết hôn, chờ ông 6 thập kỷ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 18/7, UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Hồ sơ được hoàn thiện ngay trong buổi sáng để chuyển về cấp tỉnh xem xét theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, cho biết địa phương đã tổ chức cuộc họp thân tộc họ Huỳnh nhằm lấy ý kiến thống nhất của gia đình liệt sĩ. Cuộc họp có sự tham dự của các bậc cao niên, trưởng tộc và những người đại diện trong dòng họ.

"Sau khi trao đổi, toàn thể thân tộc thống nhất rất cao, đồng thuận làm hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên", Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ cho hay.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) rơi nước mắt sau khi đặt bút ký đề nghị công nhận "chị Hai Lệ" là vợ chính thức của anh trai mình.

Sáu người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ, gồm bà Huỳnh Thị Sảnh (sinh năm 1942, cô ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên), ông Huỳnh Văn Chín (sinh năm 1963, em ruột), bà Huỳnh Thị Lê (sinh năm 1958, em ruột), ông Huỳnh Văn Mười (sinh năm 1969, em ruột), ông Huỳnh Văn Nhỏ (sinh năm 1971, em ruột, được tộc ủy quyền đại diện gia đình lập hồ sơ) và ông Lê Văn Xem (sinh năm 1960, con của cô ruột liệt sĩ).

Theo ông Đặng Văn Tây Lo, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận, UBND xã Vàm Cỏ lập tức chuyển hồ sơ lên cấp trên trong ngày để kịp thời xem xét theo quy định.

Không khí cuộc họp nhiều lần lặng đi khi các thành viên trong gia đình nhắc lại câu chuyện kéo dài hàng chục năm của bà Nguyễn Thị Lệ.

Bà Huỳnh Thị Sảnh, người cô cả và cũng là người đứng đầu gia tộc họ Huỳnh hiện tại, nhiều lần nghẹn lời. Người phụ nữ 84 tuổi bật khóc khi đặt bút ký vào văn bản xác nhận.

"Bây giờ gia đình chỉ mong Nhà nước công nhận đúng sự thật để cháu tôi và cô Lệ được trọn nghĩa, trọn tình. Đây là điều cả gia đình mong mỏi từ rất lâu", bà xúc động nói.

Bà Huỳnh Thị Sảnh (người cao tuổi nhất dòng họ Huỳnh, áo nâu đeo kính) và gia đình mừng rỡ sau khi ký hồ sơ.

Ông Lê Văn Xem cũng không giấu được cảm xúc sau khi ký xác nhận.

"Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã quan tâm xem xét. Mong 'chị Hai' của tôi được chính thức đứng tên là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trên giấy tờ. Đó là danh dự của 'chị Hai'", ông chia sẻ.

Theo ông Xem, khi mẹ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là bà Lê Thị Điệu còn sống, bà Nguyễn Thị Lệ một lần cùng mẹ đến cơ quan chức năng để trình bày hoàn cảnh và xin được xác nhận mối quan hệ với liệt sĩ. Tuy nhiên, vì trước đó chồng bà là ông Huỳnh Văn Lâu chỉ khai thân nhân liệt sĩ Quên bao gồm ba và mẹ, việc hoàn thiện hồ sơ chưa thể thực hiện trọn vẹn.

Được ông Huỳnh Văn Nhỏ báo tin sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1981, con nuôi của bà Nguyễn Thị Lệ) mừng rỡ nói nhiều năm qua mẹ mình vẫn gìn giữ những kỷ vật về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và chưa bao giờ nghĩ đến việc xây dựng gia đình mới.

"Mẹ từng nói với tôi, chỉ cần một lần được gọi đúng là vợ liệt sĩ thì có nhắm mắt cũng mãn nguyện. Mẹ đã chờ quá lâu rồi. Hôm nay thấy cả gia đình liệt sĩ đồng lòng ký xác nhận, tôi tin mẹ đã được an ủi rất nhiều", chị Thủy nói.

Toàn cảnh buổi họp họ tộc Huỳnh trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ Đặng Văn Tây Lo (áo trắng, ngắn tay) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vệ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã Hội xã (chính giữa).

Trước đó, Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện còn một chi tiết cần được xác minh. Cụ thể, Quyết định số 04/TTg-A và giấy báo tử đều ghi tên liệt sĩ là "Huỳnh Văn Quyên", trong khi Bằng "Tổ quốc ghi công" lại ghi "Huỳnh Văn Quên". Sau khi xác minh, Sở Nội vụ sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nếu có căn cứ.

Về trường hợp của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ đánh giá đây là hồ sơ có nhiều yếu tố đặc thù.

Theo quy định, trong thời kỳ kháng chiến, bà Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mới trong thời gian yêu nhau, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ. Trong nhiều năm, việc thờ cúng liệt sĩ do gia đình và các em ruột đảm nhận. Bà Lệ cũng không ở cùng để phụng dưỡng cha mẹ liệt sĩ.

Khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng nộp hồ sơ đề nghị được xem xét hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Khi đó, Sở Nội vụ đã trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung giấy xác nhận của cha, mẹ liệt sĩ công nhận bà là con dâu, tức vợ của liệt sĩ. Với trường hợp này, nếu có xác nhận của cha mẹ liệt sĩ thì không cần giấy đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, sau khi nhận lại hồ sơ, bà Lệ không bổ sung theo hướng dẫn và cũng không gửi lại cơ quan chức năng.

Việc thân tộc họ Huỳnh đồng thuận ký xác nhận trong sáng 18/7 được xem là bước tiến quan trọng để hoàn thiện hồ sơ. Đây cũng là căn cứ thực tế giúp các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét trường hợp đặc biệt đã kéo dài hơn 50 năm, với mong muốn làm sáng tỏ và ghi nhận đầy đủ mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, cho biết sau khi trao đổi, toàn thể thân tộc họ Huỳnh thống nhất rất cao, đồng thuận làm hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Ngày 6/7, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ biết được thông tin về việc tìm thấy hài cốt cùng di vật thuộc về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Gia đình cho rằng thông tin có nhiều điểm trùng khớp với liệt sĩ gia đình đang tìm kiếm.

Theo ông Nhỏ, các thông tin về họ tên, đơn vị chiến đấu, thời điểm và địa điểm hy sinh đều trùng khớp với hồ sơ của người anh trai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

"Gia đình tin rằng rất có thể đó chính là anh tôi. Chính thông tin ấy đã thôi thúc cả dòng họ nhanh chóng ngồi lại, thống nhất hoàn thiện hồ sơ để chị Hai Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ trước khi anh được đưa về với gia đình. Chúng tôi cũng đã giám định ADN, đợi kết quả, hy vọng được đưa anh tôi trở về", ông nói.

Trước đó, sáng 7/7, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) nhằm phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Hôm 11/7, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết mẫu ADN của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được đưa đi xét nghiệm và dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả.