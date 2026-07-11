Dự kiến 3 tuần có kết quả ADN liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết mẫu ADN của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được đưa đi giám định, dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả để đối chiếu với thân nhân.

Sáng 11/7, báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - về tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - cho biết lực lượng tìm đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó 13 hài cốt có di vật.

3 tuần có kết quả ADN liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quá trình cất bốc cho thấy khu vực khai quật có hai lớp hài cốt. Lớp thứ nhất phát hiện nhiều di vật của quân giải phóng, chủ yếu thuộc các đơn vị chủ lực tham gia đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trong khi đó, lớp thứ hai xuất hiện nhiều di vật, bước đầu nhận định thuộc các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tham gia các trận đánh vào Tòa Đại sứ Mỹ và Bộ Tổng Tham mưu của chính quyền Sài Gòn cũ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nghe Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung báo cáo tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Hiện rãnh khai quật thứ nhất dài khoảng 50 m, rộng 3 m, sâu 3,5 m. Trên cơ sở đối chiếu không ảnh lịch sử, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại rãnh số 2 và số 3 nằm song song, so le với rãnh đầu tiên.

Việc cất bốc được thực hiện theo từng lớp đất. Những hài cốt riêng lẻ được đặt trong quách riêng để thuận lợi cho việc xác định hố cốt và phiên hiệu đơn vị; những trường hợp không thể tách riêng sẽ được đưa vào quách chung.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy, trường hợp có nhiều thông tin xác định nhất là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thuộc đơn vị 962. Qua giải mã các di vật và đối chiếu tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng xác định đây là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phối hợp với chính quyền địa phương tại xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đồng thời phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh lấy mẫu ADN của gia đình để phục vụ đối chiếu.

“Mẫu ADN của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được đưa đi xét nghiệm và dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung thông tin.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp xuống hố khai quật, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoài Bảo.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 lấy mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đặc biệt là những trường hợp hy sinh trong giai đoạn 1965-1968. Khi có kết quả giám định ADN từ các hài cốt, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đối chiếu để xác định danh tính.

Phải nỗ lực cao nhất để đưa các liệt sĩ trở về

Tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng khẳng định, chiến dịch cao điểm “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Theo Đại tướng, chiến dịch không chỉ hướng tới việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ mà còn góp phần bổ sung tư liệu lịch sử, hoàn thiện hồ sơ chính sách và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm theo hướng khoa học, chặt chẽ, tỉ mỉ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong bảo quản di vật, lấy mẫu ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 11/7. Ảnh: Hoài Bảo.

“Dù nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn do chiến trường Mậu Thân 1968 diễn ra vô cùng ác liệt, các lực lượng phải phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm và tinh thần tri ân, nỗ lực cao nhất để không bỏ sót bất kỳ hài cốt liệt sĩ nào, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội, xoa dịu nỗi đau chiến tranh”, Đại tướng nhấn mạnh.

Ngay sau buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp xuống hố khai quật, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các đội tìm kiếm và theo dõi quá trình đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường.

Cận cảnh rãnh mộ dài 25 m, phát hiện hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng Đến sáng 6/7, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).